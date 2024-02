Una manifestación pide que la desaparición de Gabriela Reyes "no caiga en el olvido" y el apoyo de las instituciones

PAMPLONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas se han manifestado este domingo en Pamplona para pedir que "no caiga en el olvido" el caso de Gabriela Reyes, cuando se cumplen dos meses de su desaparición el pasado 7 de diciembre en Pamplona, así como el "apoyo" del ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno de Navarra.

La movilización, convocada por familiares y amigos de Gabriela Reyes, ha partido al mediodía desde calle Monasterio de Belate precedida de una bandera de la República Dominicana -país de origen de la desaparecida- y una pancarta con el lema 'Todos somos Gabriela'. Los asistentes han portado fotos de Gabriela y han coreado consignas como 'Queremos saber dónde está Gabriela' o 'Gabriela, amiga, Pamplona no te olvida'. Antes de partir, una persona del entorno de la desaparecida se ha dirigido a los asistentes con un megáfono para agradecer el apoyo y destacar que "no vamos a dejar de luchar ni un sólo día".

En declaraciones a los medios de comunicación, Mariel Reyes, hermana de la desaparecida, ha explicado que esta manifestación busca que el caso de Gabriela "no quede en el olvido". "Sabemos que las autoridades están haciendo su trabajo, pero nosotros estamos haciendo nuestra parte también, familias y amigos", ha subrayado.

La familia no tiene constancia de novedades en la investigación porque está bajo secreto de sumario y "la policía no dice nada". La semana pasada, los bomberos continuaron con las labores de búsqueda en el río "hasta Etxauri" pero "no encontraron nada", ha indicado Reyes. "No sé si se va a renovar la búsqueda. La policía no me ha confirmado nada", ha añadido.

La hermana de Gabriela ha pedido el "apoyo" del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona: "Que nos ayuden, queremos saber dónde está mi hermana, qué pasó con ella". "Mi hermana tiene dos niños que están muy preocupados, me preguntan 'dónde está mi madre'. Yo no encuentro qué decirle porque yo no sé nada, la policía no me dice nada", ha lamentado.

"La situación es bastante difícil porque no saber dónde está, si le pasó algo, si le hicieron algo, es bastante difícil", ha expresado.

DOS MESES DESAPARECIDA

En un comunicado, el entorno de Gabriela Reyes explica que fue vista por última vez el 7 de diciembre en un bar del barrio de San Jorge. "Según la versión de su novio, aquella noche habían quedado en casa de él, por lo que Gabriela habría desparecido en algún punto por determinar en los escasos cien metros que separan el bar en el que se la vio por última vez y la casa de él", señalan.

De la misma manera, destacan que "de lo que no hay duda es que Gabriela estuvo en el bar con amigos, pero entró y salió sola. Así lo certifican las grabaciones de una cámara de seguridad. También se sabe que un hombre se acercó a hablar con ella por detrás, le dio un beso y le pidió que mirara el móvil. Después, ella se marchó, llorando, alrededor de la una y media de la madrugada. Nunca llegó a casa".

Gabriela Reyes llevaba ocho años en España. "Mantenía un contacto continuo con sus dos hijos, de 16 y 18 años, que residen en República Dominicana y a los que tenía programado ir a ver en febrero" y "traerlos" a Pamplona, indican. Por eso la familia "descarta que la desaparición haya sido voluntaria o que Gabriela decidiera quitarse la vida".

La familia de Gabriela hace un llamamiento para que su desaparición" "no caiga en el olvido, para que el caso no se cierre sin respuesta". De la misma manera, critican "el desamparo institucional" y piden la "implicación" del Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, "que nunca hasta ahora se han interesado por Gabriela, ni han participado en ninguna de las concentraciones que se han celebrado".