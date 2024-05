Una manifestación recorrerá las calles de Pamplona el 18 de mayo reclamando "la libertad de Palestina"

PAMPLONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Palestinarekin Elkartasuna ha organizado una manifestación "a favor de la libertad de Palestina" que tendrá lugar el próximo 18 de mayo en Pamplona con el lema 'Palestina libre. Combatamos y desnormalicemos Israel hasta su desaparición'.

La movilización partirá a las 12.30 horas desde el Bosquecillo para reclamar "el derecho efectivo al retorno de las personas refugiadas, la libertad de los y las presas políticas, y la descolonización de toda Palestina".

Para conseguir estos objetivos, desde la plataforma consideran "imprescindible" el "derecho de autodefensa del pueblo palestino, desenmascarar la falsa solución de los dos Estados, combatir y desnormalizar Israel hasta su desaparición, confrontar los intereses imperialistas de la Unión Europea, de la OTAN, y de sus Gobiernos y partidos políticos".

Desde la plataforma han reivindicado que "asistimos a una de las más atroces ofensivas de la historia: la que está llevando a cabo Israel contra el pueblo palestino, que no comenzó en octubre del 2023 sino que se prolonga por más de 76 años". "La lista de los crímenes y atrocidades sionistas es infinita, y vemos cómo el apoyo generalizado a Palestina y el rechazo al genocidio no están siendo suficientes para cambiar la situación. Pero no podemos caer en la impotencia", han apuntado.

Desde Palestinarekin Elkartasuna han considerado que "es urgente seguir movilizándonos", y que "debemos dar un paso más en la forma de abordar la solidaridad con Palestina: vinculándola, como no puede ser de otra manera, con la desnormalización y confrontación del Estado de Israel".

"El 18 de mayo saldremos a la calle con el lema 'Palestina libre. Combatamos y desnormalicemos Israel hasta su desaparición'. Esa semana, el 15 de mayo, se conmemora el 76 aniversario de la Nakba: la catástrofe que supuso para el pueblo palestino la ofensiva sionista que desembocó en la creación del Estado de Israel. Este día nos recuerda cómo el Estado de Israel se levanta sobre la expulsión y apropiación de las tierras palestinas, lo cual muestra que la existencia del estado sionista es incompatible con la liberación del pueblo palestino", han añadido.

Según han remarcado, "la solución pasa por la descolonización de toda Palestina y la disolución del Estado de Israel". "Y esta posición nos impone tareas a abordar con urgencia: debemos reivindicar y legitimar sin condiciones el derecho a la resistencia del pueblo palestino; exigir a las instituciones, partidos políticos y empresas occidentales que rompan todo tipo de relaciones con Israel, y señalar la responsabilidad que tienen en la opresión del pueblo palestino en tanto que son socias y colaboradoras de la entidad sionista; debemos exigir el boicot y la imposición de sanciones y embargos contra ese Estado genocida, y señalar a quien se niega a ello", han subrayado.

También han criticado "la hipocresía de quienes dicen apoyar a Palestina mientras mantienen intacto todo el entramado de relaciones y complicidades que posibilitan la existencia de la entidad sionista y el genocidio". "Debemos tener claro que los cómplices y beneficiarios del proyecto sionista están muy cerca nuestra: en nuestros gobiernos y sus agendas imperialistas, en los partidos políticos que los forman y apoyan, en las empresas colaboradoras con el sionismo. Señalarlos y presionarlos es precisamente la gran tarea que tenemos en Occidente, y la mayor aportación que podemos hacer al pueblo palestino", han manifestado.

Así, han destacado que "debemos redoblar esfuerzos y salir a la calle a favor de la libertad de Palestina para señalar, por un lado, a Israel como causante del genocidio actual y de décadas de limpieza étnica, y, por otro lado, a sus cómplices, que son responsables directos del genocidio".