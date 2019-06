Una manifestación reivindica en Pamplona "unas fiestas libres de sufrimiento animal"

Actualizado 29/06/2019 18:23:37 CET

Manifestación en Pamplona para reclamar "unas fiestas libres de sufrimiento animal" EUROPA PRESS

PAMPLONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Colectivos animalistas se han manifestado este sábado por las calles de Pamplona para reivindicar "unas fiestas libres de sufrimiento animal" y reclamar el fin de los encierros y las corridas de toros en los Sanfermines.

La marcha ha sido convocada por la asociación Libertad Animal Navarra por tercer año consecutivo en los días previos a las fiestas de San Fermín y ha contado con el apoyo de distintas organizaciones animalistas como Animanaturalis, Huesca Antitaurina o el colectivo Iruña Antitaurina.

La manifestación ha partido pasadas las 17.30 horas desde la plaza del Ayuntamiento de Pamplona encabezada por una pancarta con el lema 'No me dejes solo'. Tras ella, se han podido ver otras pancartas en las que se leía 'Violencia no es respeto', Dejemos la tauromaquia en el pasado' o 'Iruñea no es taurina, es sanferminera'.

Una batucada y la txalaparta han acompañado a los manifestantes, que a lo largo del recorrido por el centro de Pamplona han coreado consignas exigiendo el fin de la tauromaquia.

Desde Libertad Animal Navarra han lamentado que "dentro de pocos días Pamplona se volverá a teñir de sangre". "Las calles se llenarán de bullicio, la comparsa, las peñas, gigantes y cabezudos amenizarán las calles de nuestra ciudad, pero no olvidemos lo que sucederá cada mañana en el encierro y más tarde en la plaza, 60 víctimas serán torturadas y asesinadas en estas fiestas", han remarcado.

En este sentido, han criticado que la tauromaquia "siga considerándose bien de interés cultural", que "se subvenciona y promociona con dinero público y es una excepción al maltrato en las leyes de protección animal".

"Tenemos la mala costumbre de mirar hacia otro lado y de no ver más allá. Todas tenemos la elección de cambiar las cosas, está en nuestras manos. Hay que seguir presionando desde las calles", ha reivindicado la asociación.

En su opinión, "unas fiestas no pueden llevar por bandera el maltrato de ningún ser vivo" y, por ello, han apostado por "hacer de nuestras fiestas un lugar donde no existan víctimas, unas fiestas basadas en el respeto hacia todos los demás seres".