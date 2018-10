Marta Arce Payno, medallista paralímpica: "Todos tenemos una historia de superación y levantarse es obligatorio"

Publicado 21/02/2018 19:17:44 CET

La judoca ha impartido una conferencia con motivo del patrón de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra

PAMPLONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

"Todos tenemos una historia de superación y levantarse es obligatorio, no hay elección. Hemos de aceptar lo que somos y estar orgullosos". Así lo ha afirmado la medallista paralímpica en judo y coach profesional Marta Arce Payno, en el acto académico celebrado con motivo de los patronos de ISSA - School of Management Assistants y la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra.

Bajo el título 'La voluntad, el motor de mis sueños', Arce Payno ha compartido con los asistentes su historia personal y su trayectoria deportiva, superando muchos obstáculos. "Tengo un 10% de visión y cuando era pequeña, no existían programas que nos ayudaran a adaptarnos. El desconocimiento sobre el albinismo era muy grande y poco a poco me fui creando un sentimiento de indignidad: creía que había cosas que no podía hacer y esto se fue magnificando con el paso de los años", ha explicado.

Nacida con una forma de albinismo que le produce un déficit visual grave, tuvo su primer contacto con el judo gracias a la ONCE. "El judo para ciegos me abrió los ojos. Fue la primera vez en mi vida que tuve la experiencia de estar en un ambiente normalizado, éramos todos iguales", ha destacado. Algo que le llevó a entrenar más y le dotó de unas capacidades para competir a nivel profesional. "Empecé a darme cuenta de que, hasta ese momento, no me había esforzado con nada, porque mi esfuerzo nunca había tenido resultado. Esto me animó a no dejar de entrenar. Sentí que empezaba a formar parte de algo grande", ha asegurado.

La judoca también ha compartido las razones que le han conducido a lo más alto. "He luchado en el mundo del judo por demostrarme a mí misma que no era una inútil, porque quería más, por mis hijos, por generar impacto y para que los niños con albinismo y discapacidad en general no pasen lo mismo que sufrí yo", ha remarcado.

Medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008, y bronce en los de Londres 2012, la judoca suma a su palmarés otros éxitos como las medallas de oro conquistadas en los campeonatos de Europa de 1997 y 1999, así como en el Campeonato del Mundo en 2006 y la Copa del Mundo de 2001 en Río de Janeiro. Es también coach profesional y participa de forma activa como ponente. Diplomada en Fisioterapia por la Escuela de Fisioterapia de la ONCE, tiene un Máster en Comunicación y Periodismo Deportivo por la escuela de periodismo y comunicación del diario Marca.