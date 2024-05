Más de 150 personas brindan por los vinos con Denominación de Origen

Foto del brindis colectivo por los vinos con Denominación de Origen. - CONSEJO REGULADOR D.O. NAVARRA

PAMPLONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La D.O. Navarra ha reunido este sábado a más de ciento cincuenta personas, en un ambiente festivo, en la Plaza de la Iglesia de Eslava para alzar sus copas y brindar por los vinos con Denominación de Origen.

Este año, en su octava edición, el 'Día del Vino D.O.' ha centrado su reivindicación en la contribución de las Denominaciones de Origen de vino a "la cohesión social de los territorios en los que radican" y se ha visibilizado bajo el lema 'Las Denominaciones de Origen dan vida a nuestros pueblos. ¡Celebremos lo que nos une!'.

Esta celebración conjunta, promovida y coordinada por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), se organiza con el objetivo de "acercar el vino con denominación de origen a la gente y crear conciencia sobre el impacto positivo que tienen las denominaciones de origen de vino en las zonas rurales de nuestro país".

"Las denominaciones de origen de vino ayudan a generar identidad, arraigo y sentido de pertenencia, contribuyen a la preservación y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de ese territorio y facilitan el desarrollo socioeconómico y cultural de las zonas rurales, proporcionando tradiciones y costumbres que ayudan a vertebrar las interacciones sociales de la gente que vive y trabaja en esos territorios", destacan en una nota desde el Consejo Regulador de la D.O. Navarra.

Los asistentes han podido festejar la jornada brindando con vino rosado D.O. Navarra y acompañándolo de pinchos de Chistorra de Navarra, marca amparada bajo el sello de calidad Reyno Gourmet, colaboradora del evento.

"Desde la D.O. Navarra, defendemos la gran labor social, económica y cultural de las denominaciones de origen. Nos entusiasma sumarnos a esta celebración, junto a otras treinta y cuatro Denominaciones de Origen, para visibilizar la importancia de los vinos con D.O. y su papel fundamental en la historia de las localidades del entorno rural", ha destacado el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, David Palacios.

El brindis oficial ha sido protagonizado por David Palacios, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra y presidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), Estibaliz Lerga, alcaldesa de Eslava y José María Aierdi, consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.