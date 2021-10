Maya aboga por alargar tres días los Sanfermines, "una propuesta a debatir", que considera "interesante"

PAMPLONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha manifestado que alargar los Sanfermines de 2022 "es una posibilidad", ya que "el destino nos debe casi 18 días de San Fermín" y "si tenemos la oportunidad en 2022 de celebrar los Sanfermines, que todos creemos que sí, sería un momento interesante para recuperar alguno de esos días perdidos".

En declaraciones a los medios de comunicación, Maya ha explicado que el día 14 de julio de 2022, cuando se celebra el 'Pobre de Mí' que pone fin a las fiestas, es jueves. "Se van a dar tres días de fiesta y ahora el debate que tenemos que tener es si son tres días oficiales o no; si son oficiales podría haber tres encierros más, tres corridas de toros más, tres días más de alegría en Pamplona", ha dicho.

El alcalde ha defendido que "económicamente" esto "podría ser interesante". "Es una propuesta que tenemos que debatir, pero a mí me parece interesante que se analice al menos", ha manifestado.

Según ha explicado, "estamos aún recibiendo sugerencias a través de la página web y no se ha debatido, pero creo que es el momento". "Por mi parte, lo apoyaría", ha aseverado, para indicar que desconoce lo que opinan el resto de grupos municipales. "Esto forma parte de una entrevista que me hicieron ayer y lo comenté como una opción que me ronda la cabeza y que he comentado con mi entorno más cercano", ha dicho.