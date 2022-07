Maya, tras las agresiones en la procesión: "Vamos a localizar las imágenes y vamos a buscar quiénes lo hicieron"

El alcalde critica a EH Bildu: "Estaban calentando muchísimo el ambiente durante los meses anteriores a San Fermín, echándonos encima a todo el mundo"

PAMPLONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado, tras las agresiones cometidas el jueves en la calle Curia al paso de la corporación municipal durante la procesión de San Fermín, que van a buscar a los autores para que pasen a disposición judicial.

"Vamos a localizar las imágenes, vamos a buscar quiénes han sido los que hicieron esto y espero que más pronto que tarde estén a disposición judicial. Ya en los Sanfermines de 2019 una persona fue condenada a 9 meses por algo parecido, vamos a actuar con serenidad, pero que el que lo ha hecho lo pague", ha subrayado, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la Junta Local de Protección Civil para analizar los datos del inicio de las fiestas de San Fermín.

Según ha explicado, "de momento, lo que me han trasmitido es que ha habido normalidad. Normalidad no quiere decir que no haya habido nada sino que están siendo unas fiestas habituales. Salvo lo que hubo ayer -en Curia- lo demás marcha muy bien".

Respecto de los tres agentes heridos en la procesión, el más grave tiene rota la nariz. "Se la pusieron en su sitio pero todavía no le han operado", ha explicado Maya. Los otros dos heridos, uno en el tobillo y otro en la cara, ya se han recuperado. En este sentido, el alcalde ha agradecido la "labor maravillosa" de todos los agentes que participaron en el dispositivo de seguridad de la procesión.

Maya ha afirmado que "lo que ocurrió en la calle Curia es absolutamente intolerable, es auténtico fascismo, cuando a unos representantes públicos se les pretende -hacer- no sabemos qué, porque algunos policías resultaron heridos protegiéndonos, por tanto, es probable que fueran a por todas, eso es muy duro, no se puede tolerar".

El alcalde ha afirmado que "ayer estaba todo orquestado, lo vi desde el principio, había muchos más gritos en contra desde el principio, y la calle Mayor, al salir de la misa, estaba totalmente tomada por ellos, estaban en grupos y nos insultaron gravemente durante todo el recorrido. Ya lo comentamos a nivel policial, ya sabíamos que estaba el ambiente muy caldeado en Curia, pero no vamos a renunciar a pasar por ahí, porque forma parte de nuestra procesión, es una procesión que empieza en la Catedral y acaba en al Catedral y no se puede corta esa procesión".

Así, ha señalado que "unos energúmenos no van a poder con la ciudad porque inmensamente los ciudadanos, una mayoría enorme, están encantados con su procesión". "Ellos cada vez están mas salidos de madre y estaban calentando muchísimo el ambiente durante los meses anteriores a San Fermín, echándonos encima a todo el mundo, ellos van por ahí y cuando digo ellos me refiero a Bildu, que no haya ninguna duda".

Sobre el rechazo de Bildu a las agresiones y el intento en algunos momentos del portavoz abertzale Joseba Asiron de calmar la situación, Maya ha afirmado que "evidentemente, si en alguna zona donde personas afines a nosotros quisieran hacer algo contra Bildu, yo mismo intentaría calmar a la gente, él evidentemente quería calmar a los suyos, y los suyos son los que estaban en la calle Curia, ellos mismos veían que se les podía ir de las manos. Entonces claro, si alguien calienta luego es muy difícil enfriar, eso es así, y están por alguna razón en esa dinámica de incrementar la presión y la tensión en la ciudad".

Maya ha rechazado las condenas "tan impersonales" de EH Bildu y ha criticado que "parece que lo que ha ocurrido ha sido llovido del cielo: algo ha ocurrido, alguien ha intentado agredir y qué pena". "Que sean claros, que reconozcan que es la izquierda abertzale la que está detrás de esto y entonces podremos ir de la mano", ha subrayado el alcalde, que ha destacado que "cuando ETA mataba no eran capaces de condenar, y siguen sin condenarlo". "Eso es así de triste y así de duro pero la violencia sigue imperando", ha afirmado.

"SE ESTÁN PASANDO DETERMINADAS LÍNEAS" Y HABRÁ QUE "VALORAR MEDIDAS"

Preguntado sobre qué debería hacerse ante unos incidentes en la calle Curia que se reproducen cada fiesta de San Fermín, Enrique Maya ha destacado que "desde luego vamos a analizarlo seriamente". "Hasta ahora había violencia pero una violencia que se podía controlar", ha indicado, para añadir que "el que le pegó un puñetazo al policía sabe pegar puñetazos, ese puñetazo hay que saber darlo, por lo tanto es gente que está preparada".

El alcalde ha destacado que "ya están pasando determinadas líneas que son absolutamente intolerables y desde luego tenemos tiempo para valorar medidas". "De momento a ver todas esas grabaciones, qué caras salen ahí, qué se ven que hacen y haber si cuanto antes podemos ponerlos a disposición judicial", ha apuntado. "Pero es evidente que tenemos que reflexionar a lo largo de este año que queda porque no se puede volver a repetir esto", ha añadido.

Enrique Maya ha explicado que, en el momento de los altercados, "no te da tiempo ni para pensar pero cuando ves las caras de odio dices 'este sería capaz de todo'. Cuando ves lo que te dicen en el recorrido de la procesión, frases llenas de odio, incluso oí ese tipo de gritos y mofas a futbolistas negros, que les hacen esos gestos de mono, lo estuvieron haciendo toda la procesión. No sé si es porque me consideran un inmigrante".

"Están sembrando tanto odio que luego es muy difícil pararlo. Ya es hora de que reflexionen y los que de verdad están al lado de la democracia que lo demuestren", ha apelado.