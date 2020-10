Maya dice que aprobar Presupuestos en Pamplona es "imprescindible" y apela al PSN para negociar

PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que en el actual contexto de crisis provocada por el Covid-19 es "imprescindible" aprobar los Presupuestos municipales para 2021 y ha animado al PSN a "negociar y acordar" las cuentas.

Durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el primero de esta legislatura, Enrique Maya ha dicho que hace este planteamiento "con toda claridad" y ha pedido que el PSN responda "con la misma claridad si tiene esa disposición". "Si es así, la puerta de mi despacho está abierta y tampoco tengo problema en acudir al suyo. Digan qué es lo que quieren, cuestiones concretas, negociemos y hagámoslo sabiendo que este año es más importante que nunca contar con presupuestos", ha indicado, señalando que, si no es así, "el gasto corriente se vería reducido en 8 millones de euros, porque hay que reservar dinero para gasto de personal, que va a ser superior al de 2020".

Enrique Maya ha descartado alcanzar un acuerdo presupuestario con EH Bildu. "No descansan y están en plena política de blanqueo, de aparentar que han dejado de lado lo identitario y ya no son radicales, pero eso es pura apariencia. Tienen la táctica de hablar de Navarra y el Fuero para ocultar lo que son, con coronavirus y sin coronavirus", ha asegurado.

Maya ha señalado que "la lucha contra el Covid no tiene ideología, como no tiene fronteras, pero nadie nos puede exigir que esa lucha nos obligue a renunciar a nuestros principios". "El coronavirus nos puede hacer perder la salud, pero no la memoria", ha añadido.

Respecto a Geroa Bai, el alcalde ha explicado que en el debate de este viernes tenía previsto decirles que "les seguimos esperando con los Presupuestos, que tienen una buena oportunidad para marcar distancias con Bildu, pero se han adelantado y ayer ya anunciaron un 'no' a los presupuestos sin conocerlos, por falta de confianza hacia mi, vaya argumento". "Parece que tienen obsesión por castigarme a mi, cuando en realidad a quien castigan es al ciudadano. Sólo hacen lo que hace Bildu, no se puede entender", ha lamentado.

(Habrá ampliación)