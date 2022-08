Maya dice que la decisión de presentarse de nuevo a las elecciones "está por tomar": "Estamos todavía en agosto"

Ha indicado que no le han gustado las formas del PP de decir que no continuará la coalición de Navarra Suma

PAMPLONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha manifestado este martes que la decisión de volver a presentarse a las elecciones municipales en 2023 "está por tomar" y que "tiempo hay". "Estamos todavía en agosto y la que vez que fui candidato en el 2011 la noticia fue en enero", ha dicho, para pedir "tranquilidad". "Iremos viendo", ha expuesto.

En declaraciones a los medios de comunicación, Enrique Maya ha compartido además las palabras del presidente de UPN, Javier Esparza, quien señaló ayer que ha sido el Partido Popular (PP) quien ha dado "por finiquitada" la coalición Navarra Suma -compuesta por UPN, PP y Cs- "de forma unilateral" porque "antepone sus propias siglas".

Tras afirmar Maya que su opinión "coincide plenamente" con la de Esparza, ha indicado que "el PP ha tomado una decisión y ha dicho que no quiere que siga la coalición Navarra Suma, es algo que ellos han manifestado". Ha aseverado que no le han gustado las formas del PP porque "si se estaba hablando con el PP para hablar del futuro lo normal era haber esperado a seguir manteniendo los contactos y no decirlo ante un medio de comunicación sin haberlo hablado con nosotros, sin haber negociado nada".

Según ha continuado, "ellos son muy libres de decidir que no quieren seguir en Navarra Suma pero parece que puede estudiar la posibilidad de seguir en coalición de UPN y es algo que deberá decidir nuestro partido en el momento que proceda". Maya ha defendido además que "quien lidera el centro derecha en Navarra no es el PP, es históricamente UPN". "Pero no hagamos de esto un drama, ahora vamos a trabajar y ver en qué termina todo", ha dicho.

El alcalde ha señalado que, en el Ayuntamiento, el trabajo dentro del grupo de Navarra Suma es de "un solo equipo" y "este trabajo va a seguir en este mandato sin ninguna duda, vamos a seguir trabajando igual, no va a afectar en absoluto en el día a día municipal". "El futuro no está escrito y veremos cómo va derivando todo", ha comentado.

Por su parte, el edil Fernando Sesma (Ciudadanos) ha indicado que "nuestra opinión es que para Navarra sería ideal que siguiera una coalición como Navarra Suma, como la que hemos tenido hasta ahora". Pero ha expuesto que Ciudadanos "se encuentra en un proceso de refundación en el que estamos participando porque los resultados electorales en las últimas elecciones en CCAA no han sido buenos". "

Sesma ha añadido que "el funcionamiento interno como equipo de Navarra Suma ha sido muy bueno en el Ayuntamiento, también en general en todos los ayuntamientos y en el Parlamento". "Nuestra opinión es que Navarra Suma ha sido un éxito electoral, es un éxito para unir el centro derecha en Navarra y ha funcionado muy bien", ha expuesto, para indicar que "habrá que ir viendo cómo se van dando las circunstancias en los diferentes partidos".