Maya, sobre ubicar barras en la Plaza del Castillo en San Fermín: "Estamos todavía en fase de ver qué ocurre"

En cuanto a la polémica en Tudela sobre la denominación de 'cohete' o 'chupinazo', dice que "toda la vida" ha sido "cohete"

PAMPLONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado, en relación a la propuesta de ubicar barras de bar en la Plaza del Castillo durante las fiestas de San Fermín, que el plazo para que las empresas presenten sus solicitudes finaliza este viernes y que "estamos todavía en esa fase de ver qué ocurre".

"El plazo acaba mañana a las 14 horas, estamos en contacto con asociaciones para ver su sentir, sus ideas, si tiene atractivo o no para ellos. Pero finalmente, si hay alguna empresa que se presenta, el pliego está aprobado y hay que actualizarlo. Pero estamos todavía en esa fase de ver qué ocurre", ha indicado.

Maya, que realizaba estas afirmaciones en respuesta a los medios de comunicación después de una rueda de prensa, también ha sido preguntado por la polémica suscitada en Tudela en torno a la denominación de 'cohete' o 'chupinazo'. Concretamente, un concejal de I-E del Consistorio tudelano empleó la expresión 'chupinazo', y el alcalde de la localidad, Alejandro Toquero, remarcó que la expresión correcta sería 'cohete'.

"He estado en fiestas de Tudela muchísimas veces, mi madre es de Tudela, mi familia materna es de Tudela, y a mí siempre me ha dicho mi familia 'Vamos al cohete', toda la vida ha sido así. No sé por qué esa obsesión por cambiar de nombre a las cosas. Parece un tema menor pero si es cohete, es cohete, no pasa nada", ha señalado.