Mikel Armendáriz, Javier Leoz y Esther Cremaes, primeros nombres de Geroa Bai en Pamplona con Koldo Martínez

El cabeza de lista de Geroa Bai critica que el PSN "ha anunciado que volverá" a votarse a sí mismo como en 2019



PAMPLONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mikel Armendáriz, Javier Leoz, Esther Cremaes y Amaia Arostegui son, junto con el cabeza de lista Koldo Martínez, los primeros nombres que componen la candidatura de Geroa Bai al Ayuntamiento de Pamplona para las próximas elecciones municipales de mayo.

Mamen López, María Izkue, Román Leoz, Kristian Cervilla y Roberto Ocariz completan los diez primeros nombres de la lista que la coalición ha presentado este viernes en un acto en el Hotel Pamplona Catedral.

En su intervención, Koldo Martínez, ha afirmado que "necesitamos un buen alcalde en Pamplona y un Gobierno valiente en Navarra". Ha destacado que una ciudad "de todas y todos" es el objetivo de las personas que componen la lista de Geroa Bai para "liderar" en ayuntamiento de la capital. Ha defendido que "gran parte del encanto de Pamplona" radica en la "convivencia tranquila de sus gentes y en el reconocimiento mutuo".

Martínez ha lamentado que, esta legislatura, el Ayuntamiento ha estado "paralizado" por la "incapacidad" del equipo de gobierno de "promover las mejoras que Pamplona necesita" y para "acordar nada con nadie". "Encima ahora aparecen divididos y con enfrentamientos que ni nos gustan ni consideramos los mejor para hacer política", ha criticado.

"La gente de Pamplona no se merece esto, Pamplona necesita un buen alcalde rodeado de un buen equipo de personas comprometidas, decididas y con ambición para responder a las necesidades de las familias y de los barrios", ha defendido. Las necesidades "de nuestra gente y no otros intereses de personas o grupos de otros ámbitos u otras latitudes", ha añadido.

El candidato ha destacado que la legislatura comenzó con el PSN "votándose a sí mismo, regalando la alcaldía a la derecha" y ha recordado que la ahora candidata socialista, Elma Saiz, estaba en ese grupo "y con su voto permitió ese desaguisado". "Y ha anunciado que volverá a hacer lo mismo", ha resaltado.

De la misma manera, ha afeado que la portavoz socialista, Maite Esporrín, "se estrenó diciendo 'agur Asiron', despreciando a quien había sido alcalde de nuestra ciudad, a las personas que le votaron" y a quienes "le dimos nuestro apoyo para que fuera alcalde". Asimismo, ha recordado que el grupo socialista, "por necesidad, no de los habitantes de Pamplona sino de los intereses de su gobierno en Madrid, se avino a negociar, no sabemos muy bien qué cuestiones, con la derecha navarra", lo que supuso "un cambio a medias en su actitud en el Ayuntamiento" porque "la votación de la reforma les pilló con el pie. Los socialistas "no dejan de sorprender, son más del todo por la patria que el todo por la Iruña de todos". Por eso, ha añadido, Pamplona "necesita estar en buenas manos".

Por otro lado, ha criticado a EH Bildu por afirmar que "no hay tercera vía; o ellos o el desastre". "Decir estos es la formulación de la política más vieja y rancia que se puede oír hoy en día", ha reprochado Martínez, que ha destacado que "la democracia supone que todas las vías están abiertas".

El candidata ha explicado que Geroa Bai prepara un programa para "dar respuesta a las necesidades de los pamplonicas", que se sustenta en la "defensa del bien común" y en que "las mejores respuestas a las necesidades van a surgir del consenso y el apoyo de, al menos, las fuerzas de progreso".

En clave nacional, Martínez ha dado la bienvenida a la ley de Vivienda que "ha tardado cuatro años y medio desde que Sánchez se comprometió" con ella. Una ley que es "un corta y pega de dos leyes autonómicas, la catalana y la navarra", ha asegurado.

En materia de vivienda, ha puesto en valor que en Navarra, entre 2015 y 2023 "se han activado más de 7.300 viviendas de alquiler asequible por distintas vías" frente a "las 769 que se activaron entre 2007 y 2015" con los gobiernos de UPN. De la misma manera, ha criticado al actual gobierno municipal de Pamplona que "echó para atrás un convenio con el Gobierno de Navarra para promover vivienda en suelos cedidos" y "ha preferido mercadear subastando esos terrenos".

En el acto también ha intervenido la candidata a la Presidencia, Uxue Barkos, quien ha criticado al PSN por "aquella operación que hace ahora cuatro años se llevó a cabo en varias ciudades navarra, y especialmente en Pamplona". Un acción, ha dicho, que "no tenía sentido si lo que queremos es apuntalar una sociedad que responda a la ambición de las urnas, en este caso Pamplona, con un alcalde progresista que reconozca y se reconozca en la pluralidad cierta de nuestra ciudad".