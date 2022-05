La ministra Rodríguez reitera su "disposición" y "compromiso" para transferir a Navarra la competencia de Tráfico

PAMPLONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha reiterado la "absoluta disposición" y el "compromiso político" del Ejecutivo central para transferir a Navarra la competencia de Tráfico y ha afirmado que se está "trabajando técnicamente", porque se trata de una cuestión "compleja".

Así lo ha asegurado este martes en respuesta a una pregunta oral formulada por el senador autonómico por Navarra Koldo Martínez (Geroa Bai) sobre "los motivos por los que la transferencia de la competencia de tráfico a Navarra se retrasa al menos hasta finales de 2025".

Según ha indicado la ministra, "existe absoluta disposición, tanto del Gobierno de Navarra como del Gobierno de España, existe un compromiso político claro, y cuando existen la voluntad y el compromiso político claro, significa que habrá transferencias". "Y efectivamente, estamos trabajando técnicamente, porque usted sabe, como yo, que se trata de una cuestión compleja, difícil, porque hay que ajustar las necesidades de la Comunidad foral y el interés del Estado en hacer una buena transferencia para que efectivamente se siga prestando un buen servicio en la Comunidad foral", ha explicado.

Además, ha considerado que "hay un hecho que es incontestable, y es que este Gobierno ha reactivado las transferencias con Navarra, unas transferencias que estaban paralizadas durante más de 20 años". "Es un hecho incontestable que ya hemos protagonizado dos transferencias efectivas a lo largo de esta legislatura y, por tanto, que este es un Gobierno plenamente convencido de la necesidad de ampliar y de extender nuestro Estado de derecho y nuestra arquitectura institucional en aras a propiciar un mayor autogobierno, tal y como contempla el Estatuto Foral de Navarra", ha añadido.

La ministra ha subrayado que este martes el Consejo de Ministros ha aprobado "una garantía de continuidad de fortalecimiento de nuestro Estado y de las administraciones públicas, con una oferta pública sin precedentes". En el caso de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, casi en 5.000 plazas, "recuperando las 13.000 plazas, que se cargó el Gobierno de Rajoy".

"Y eso significa también una garantía para la Guardia Civil en Navarra que quiera permanecer en la Guardia Civil. La transferencia en las competencias de tráfico implica facilitar a aquellos que quieran pasar a formar parte de la Policía Foral y también garantizar la permanencia de aquellos que quieran permanecer en la Guardia Civil", ha remarcado.

Por su parte, el senador Koldo Martínez ha preguntado "qué flecos técnicos puede haber en una materia que ya está transferida desde hace décadas en Euskadi y Cataluña". "¿No será que hay funcionarios de alto nivel a los que no les hace especial ilusión devolver competencias robadas, aunque estas vengan recogidas en la LORAFNA, hace ya 40 años? ¿Y si no es así, cuáles son los problemas, desavenencias económicas?", ha planteado, tras cuestionar si tienen "miedo a que la Policía foral asuma toda la competencia, miedo a que la derecha les eche en cara la reducción del papel de la Guardia Civil en Navarra, miedo a perder votos en España, o miedo al autogobierno de Navarra".

"Tendremos que pensar que, más allá de las palabras, no hay voluntad política, ni del PSOE o del PSN", ha indicado, tras criticar que "por ahora no hay nada de nada" y después de hacer un relato sobre las distintas fechas que se han ido anunciando y que finalmente no se han cumplido.

"En 1960, Franco envió a Navarra los primeros 40 guardias civiles de tráfico, acabando así con la competencia exclusiva de la Policía Foral en tráfico. En 1982 se aprobó la Ley Orgánica de Amejoramiento del Fuero que recoge la exclusividad navarra en tráfico, hace 40 años, y por ahora nada. En el año 2000, los presidentes Aznar y Miguel Sanz anunciaron que Navarra asumiría las competencias exclusivas de tráfico, antes de finalizar 2001, y por ahora nada", ha explicado.

Martínez ha continuado relatando que en 2018, Pedro Sánchez prometió a Uxue Barkos "acometer de forma definitiva dicha transferencia, y por ahora nada", y que en junio de 2021, la presidenta Chivite y el ministro Iceta "anunciaron que esperaban cerrar el acuerdo antes de fin de año, información que se repitió desde el Gobierno de Navarra en agosto y septiembre".

El senador ha añadido que en noviembre, el Gobierno de Navarra "anunció que la firma no sería ya en 2021", y que el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, "dijo en enero que se firmaría antes de marzo, pero en abril nos contó que la competencia 'llegará cuando tenga que llegar'". "Y hace unos pocos días, la presidenta Chivite fijó el traspaso efectivo de tráfico a finales de 2025", ha indicado.