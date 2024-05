Montserrat (PP) apuesta por posponer la prohibición de los motores de combustión más allá del 2035

La candidata 'popular' también apuesta por "defender" el campo, un sector "criminalizado" por el PSOE



PAMPLONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha apostado por "posponer esta fecha tan dramática del 2035" para que "podamos continuar con el coche de combustión" porque "esta prohibición afecta no solo al sector y a los trabajadores, sino también a todas las familias del conjunto de España".

Así lo ha señalado este viernes en Pamplona, en un acto de campaña celebrado junto al presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, en el Polígono Agustinos de Orcoyen.

"Esta pasada legislatura en Europa hemos visto cómo el Partido Socialista, cómo todas las izquierdas se han unido para prohibir el motor de combustión en el año 2035. No se puede gobernar con imposiciones si no hay alternativas. Y así es el socialismo, este sectarismo ideológico que impone sin buscar alternativas, malmetiendo con un sector que crea muchísimo empleo, ya no sólo aquí en Navarra sino en toda España", ha apuntado Montserrat.

Según ha señalado, "esta prohibición afecta no solo al sector y a los trabajadores, sino también a todas las familias del conjunto de España". "Porque el Partido Socialista nos impone que todo el mundo tiene que ir con un coche eléctrico. Y yo pregunto, ¿todas las familias españolas pueden comprarse un coche eléctrico? ¿Cuántos postes de recarga eléctrica hay en España? España tiene menos postes de recarga que Portugal, que Francia, que Alemania. Y no estamos incrementándolos, sino que estamos reduciéndolos", ha criticado.

En este sentido, ha considerado que "lo que no podemos hacer es decir que vamos hacia la electrificación del coche, pero no poner todos los instrumentos para que las familias puedan comprarse un coche, poner los postes de electricidad y hacer la reconversión con tiempo y flexibilidad para las empresas que trabajan en el sector de la fabricación de coches". Según ha añadido, el sector del automóvil español es "el segundo productor de toda Europa" y "uno de los sectores más importantes en la economía de Navarra".

Por su parte, García ha destacado que el sector del automóvil representa el 30% del PIB de Navarra y cuenta con más de 13.000 empleados. "El Partido Popular va a defender siempre a este sector", ha asegurado.

Ha añadido García que "Navarra se la juega en Europa y el PP es el único partido de centro derecha foralista, que defiende los fueros, es el único partido que tiene representación de manera mayoritaria en el Congreso de los Diputados y también tiene una fuerte representación y más que va a tener, evidentemente, en Europa".

"El PP quiere poner voz, sentar a Navarra en la mesa donde se deciden las cuestiones importantes y que afectan verdaderamente al día a día de la Comunidad foral: el sector industrial, el sector de la automoción, la agricultura y la ganadería, problemas que afectan al conjunto de los ciudadanos navarros. De ahí la importancia de concentrar, de unir el voto en la única alternativa al señor Sánchez", ha apuntado.

En este sentido, ha realizado "un llamamiento a todas aquellas personas que nos dieron la confianza en las generales, siendo el partido de referencia del centro derecha, a que sumemos todos los votos". Así, ha animado a "todas aquellas personas que dieron su confianza al centro derecha y sobre todo mayoritariamente lo hicieron al Partido Popular, para que lo hagan al único partido que es alternativa al Partido Socialista".

"Porque esto sí que va del Partido Socialista o el Partido Popular", ha advertido, tras señalar que "es importante que Navarra se movilice para decir no rotundamente a Sánchez". En la misma línea se ha mostrado Montserrat, que ha destacado que en las elecciones europeas "Navarra se juega mucho en Europa y España se juega mucho en Europa".

"El voto del Partido Popular es un voto doble. Primero, para defender a los españoles y a los intereses de todos los españoles en Europa. Y lo segundo, para frenar en Europa la deriva de Sánchez, frenar la ley de amnistía, que nos hace desiguales, y sobre todo también frenar el manoseo que hace el socialismo de nuestras instituciones", ha dicho.

Por todo ello, ha pedido "a todas aquellas personas de Navarra que votaron el 23 de julio al Partido Popular" y a "todas las personas de Navarra que se sientan constitucionalistas, que quieran que defendamos la ley, el Estado de Derecho, la libertad en Europa", que voten al Partido Popular. "Porque nosotros somos la única garantía para frenar las derivas de Sánchez en Europa", ha asegurado.

SECTOR AGRARIO

Por otro lado, Montserrat ha criticado que "hemos visto en esta legislatura cómo el Partido Socialista ha criminalizado al campo, ha criminalizado a la agricultura, la ganadería y también a la pesca". "Y nosotros nos comprometemos a continuar defendiendo con determinación al campo, a los agricultores, a los ganaderos, frente a la competencia desleal, frente a esos productos que vienen de terceros países sin las mismas exigencias que nos exigen aquí en España", ha manifestado.

También, según ha dicho, "vamos a luchar contra esa burocracia descomunal que tienen los agricultores", los cuales "no son una gestoría, se tienen que dedicar a cuidar de su campo y no estar todo el día con papeles".

Montserrat también ha querido trasladar a la cabeza de lista del PSOE, Teresa Ribera, que a su juicio "se pasa todo el día hablando de 'ultra y radical'", que "no hay nada más ultra y radical que ir contra España entregando la gobernabilidad de España por siete votos a un prófugo de la justicia fuera de la Unión Europea, en Suiza". "Y no hay nada más ultra y radical que ir contra el campo y criminalizarlo", ha dicho.

APOYO "CERRADO" A LA GUARDIA CIVIL

Montserrat también ha querido "mandar un mensaje de apoyo cerrado a la Guardia Civil de Navarra y a todas las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado". "En Europa, el Partido Popular presentamos una iniciativa para declarar profesión de riesgo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Quién maniobró para que no se aprobara? El Partido Socialista de España", ha criticado, tras añadir que "continuaremos defendiendo y trabajando para que la Guardia Civil de Tráfico y las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado se mantengan y continúen en Navarra".

En la misma línea se ha mostrado García, que ha destacado que "somos un partido foralista, que defiende nuestras competencias, pero nunca vamos a permitir que nuestras competencias sirvan -porque no se trata de un debate de competencias, sino un debate ideológico- para expulsar a la Guardia Civil de Tráfico".

Por tanto, ha enviado un "gesto de cariño a todos esos agentes, tras la votación de ayer" en el Parlamento de Navarra, en la que "el Partido Popular dijo claramente que no queremos que se utilice este debate ideológico al que han entrado todos, desgraciadamente, para expulsar a la Guardia Civil de Tráfico".

En respuesta a los medios de comunicación sobre si comparte las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ayer jueves afirmó que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no es "homologable" a otros partidos de extrema derecha, y en respuesta a si estarían abiertos a posibles pactos, Montserrat ha indicado que "nosotros nos presentamos con un plan, con un programa, y en Europa siempre se habla, se dialoga". "Quien se quiera sumar a nuestro programa siempre será bienvenido, pero a nuestro programa", ha dicho.

Sin embargo, ha considerado que "a quien tienen que preguntarle sobre Meloni es a la señora Ribera, porque hemos visto cómo en una entrevista ha dicho que estaría abierta a pactar" con "el partido de Vox en Europa".