El movimiento 6F lamenta que no hay acuerdos con el Gobierno pero reducirá la "presión" para "trabajar en los despachos"

PAMPLONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El movimiento 6F de agricultores y ganaderos ha lamentado que no han podido alcanzar ningún acuerdo con el Gobierno de Navarra y que ni siquiera forman parte de la negociación, aunque ha afirmado que "ahora bajaremos la presión en la calle porque nos vemos obligados, pero seguiremos trabajando en los despachos y proponiendo e intentando ser escuchados".

En un acto con un centenar de tractores en la plaza de Merindades de Pamplona, Javier Rodríguez, agricultor navarro, ha señalado que "nos gustaría estar hoy aquí para poder decir que las negociaciones están yendo por un buen término, que estamos llegando a acuerdos o a principios de acuerdo, pero nada más lejos de la realidad". "A día de hoy seguimos sin alcanzar ningún acuerdo de ningún tipo y fuera de las negociaciones. Seguimos en la calle protestando y reivindicando, pero queremos que quede claro que también queremos aportar soluciones y estamos dispuestos a reunirnos con el que sea para poder aportarlas", ha asegurado.

Rodríguez ha añadido que "solo pedimos que se nos escuche y se nos tenga en cuenta como parte del sector que somos, parte fundamental". "En agricultura las dos o tres cosas que nos han dado no dan para nuestros grandes objetivos que son sostenibilidad, ser empresas, como todas, rentables para poder seguir, y viables", ha indicado.

Por su parte, Martín Ezcurra, ganadero de carne de la zona de Estella, ha destacado que "las soluciones que nos aportan, si en agricultura son escasas, en ganadería prácticamente son inexistentes, con lo cual seguimos peleando, seguimos esperando una solución que tanto necesitamos, tanto nosotros como el resto de la sociedad, porque se ha enfocado de manera que esto es por nosotros, pero es por toda la sociedad, la soberanía alimentaria la necesita toda la sociedad". "Si luego sube la cesta de la compra porque nosotros desaparecemos, vendrán entonces los lamentos. Pedimos responsabilidad a los políticos. Pedimos, por una vez, anticiparnos a un problema que es que estamos cayendo desde el precipicio y queremos que sean responsables y anticiparnos a él", ha subrayado.

Según ha destacado, "empezamos en febrero una protesta que creemos legítima, en su gran mayoría pacífica y consensuada con los cuerpos de seguridad". "Sí que es verdad que hay que hacer autocrítica y hemos tenido nuestros momentos grises, por lo cual asumimos la culpa de ello, pero al final el balance de cuando has hecho una protesta cívica y pacífica comparado con otras tantas que hay, tenemos más de 50.000 o 60.000 euros de multas del Ayuntamiento, más de 50.000 o 60.000 euros de multas de la DGT, que tengamos conocimiento porque al final nos siguen llegando a día de hoy y es muy difícil calcular. Infinidad de puntos, más de 40 imputados, no me parece que haya sido una actitud muy conciliadora por parte del Gobierno y pedimos eso, que se aporten soluciones. Lo hecho hecho está, hay gente por ahí que dice que estamos pidiendo que nos las quiten, no es el caso, pedimos responsabilidad, cada uno es consciente de hacer lo que crea que tiene que hacer", ha afirmado.

En el ámbito fiscal, el agricultor José Chocarro ha explicado que "salen en prensa unas cifras que están bastante alejadas de la realidad". "Nosotros hemos contrastado con varias provincias limítrofes y un trabajador asalariado por cuenta ajena que está cobrando 24.000 euros en Navarra paga 7.800, en Álava paga 5.800, en La Rioja paga 2.500 y a nivel de Estado unos 2.800 o una cosa así. Creemos que tanto UCAN como UAGN, que han presentado unas medidas fiscales bastante reales en cuanto a lo que es el campo y la ganadería, ahí tanto que se está hablando de los bulos, pedimos que se saque información real", ha indicado.

Ha afirmado que "estamos un poquito cansados de que se nos eche en cara que cobramos mucho, que tenemos muy buena maquinaria, y la realidad es que nuestra maquinaria es para trabajar, no para irnos de vacaciones, cuesta mucho, y todos sabemos cómo está la cesta de la compra, los precios que se ponen en destino y los precios que se ponen en origen".

Ha defendido que "los agricultores y ganaderos merecemos un respeto que a día de hoy no lo estamos teniendo". "Las cifras son las que son, hay que ser realistas. Creemos que si hay buena disposición por parte de todos, tanto la ciudadanía como nosotros, agricultores y ganaderos, vamos a por lo menos vivir dignamente. Y lo que siempre hemos dicho, no nosotros, sino nuestros hijos y nuestras futuras generaciones, porque al final si esto se acaba, no sabemos lo que vamos a comer, de dónde va a venir, y lo que nos exigen a nosotros no lo están exigiendo a otros productos", ha indicado. Por ello, ha reclamado que "la gente sea consciente de que estamos pidiendo algo justo, nada más".

Javier Rodríguez ha dicho que "ahora bajaremos la presión en la calle porque nos vemos obligados, pero seguiremos trabajando en los despachos y proponiendo e intentando ser escuchados". Según ha indicado, "a nivel nacional se está trabajando también con otras organizaciones para seguir con unas reivindicaciones conjuntas de una manera unida y fuerte".

El agricultor ha indicado que seguirán las movilizaciones "en tanto en cuanto no seamos escuchados". "Nuestra intención ahora es intentar trabajar en los despachos, intentar ser escuchados y llegar a algún tipo de acuerdo. Y si nos vemos obligados volveremos a salir, de eso no hay ninguna duda", ha resaltado,

Ha afirmado que "ahora mismo como movimiento estamos fuera de todas las negociaciones". "Sí que como movimiento a nivel personal estamos teniendo reuniones con distintos consejeros, con distintas personas del Gobierno de Navarra, intercambiando nuestros pareceres y dándoles nuestros puntos de vista, nuestras opiniones de las cosas", ha señalado.