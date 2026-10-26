Movimiento Sumar Navarra no irá en las listas del Frente Amplio ni hará campaña si IU no negocia candidaturas

PAMPLONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Navarra ha advertido de que no aportará candidatos a la lista del Frente Amplio al Congreso ni a la candidatura al Senado, y no participará en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre "si Izquierda Unida mantiene su imposición unilateral y no abre de inmediato una negociación transparente y honesta para conformar las candidaturas con quienes construimos el Frente Amplio".

En palabras de Joaquin Sevilla, miembro de la dirección de Movimiento Sumar, "sin abrir ningún tipo de negociación sobre Navarra, ni aquí ni en Madrid, IU ha decidido que liderará la cabecera al Congreso y al Senado de modo unilateral y así se nos comunicó, todo ello sin que mediara una sola reunión previa sobre Navarra". "Nadie pide privilegios ni ventajas. Pedimos lo mínimo entre socios: una mesa con todas las partes, criterios conocidos de antemano y decisiones compartidas", ha señalado Sevilla en un comunicado.

El miembro de la dirección de Movimiento Sumar ha afirmado que "esta decisión unilateral vulnera el acuerdo alcanzado a nivel estatal, el pasado 16 de octubre, entre IU y MS en el cual se garantizaría la presencia equilibrada de ambas fuerzas en las cabeceras de las diferentes CCAA".

Sevilla ha asegurado que "desde Movimiento Sumar no venimos a romper nada", pero "lo que no vamos a hacer es poner la cara y el trabajo de nuestra gente al servicio de una lista decidida sin nosotros". "La unidad no es una foto, es un método, y un método empieza por sentarse a negociar sin trampas y con honestidad", ha señalado.

Según ha destacado el dirigente del Movimiento Sumar, en 2023 el escaño en Navarra "se perdió por 3.000 votos". "Con ese margen no sobra nadie. IU tiene en su mano que no falte nadie y que sea posible revalidar el gobierno progresista en España", ha añadido Sevilla.

El Movimiento Sumar Navarra ha dado de plazo hasta las 12 horas de este lunes -la presentación de candidaturas se cierra a las 23.59 horas- para que "IU convoque esa negociación". "Hasta ese momento, la puerta sigue abierta. A partir de ahí, cada cual responderá de lo suyo", ha señalado.