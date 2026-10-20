Navarra abre una nueva convocatoria de becas Fulbright para realizar una estancia predoctoral en Estados Unidos

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, presenta una nueva convocatoria de becas Fulbright. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, ha abierto una nueva convocatoria de becas Fulbright de investigación predoctoral.

A través de este programa, que cumple su tercera edición tras el convenio firmado entre el Ejecutivo foral y la Comisión Fulbright, hasta dos doctorandos navarros podrán realizar una estancia predoctoral en Estados Unidos en el curso 2027-2028, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Estas dos plazas exclusivas para Navarra son adicionales a las diez estimadas en el programa general, que también podrán ser solicitadas por las personas interesadas. La convocatoria está dotada con 49.000 euros.

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, y la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez, participaron el lunes en dos charlas informativas celebradas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y en la Universidad de Navarra, en las que pusieron en valor este programa, del que seis estudiantes navarros se han beneficiado en los últimos dos cursos, y resolvieron las dudas de las personas interesadas.

En estas charlas también participaron, por parte de la Comisión Fulbright, la jefa de programa, Leticia Ibáñez, y la técnica de programa, Linnea Monson; y la antigua becaria Fulbright Irene Izco. Al evento de la Universidad Pública de Navarra asistieron el vicerrector de Enseñanzas, Javier Goicoechea, y la subdirectora de la Escuela de Doctorado, Amparo Lázaro; mientras que al de la Universidad de Navarra acudieron el director de la Escuela de Doctorado, Javier Burguete, y el subdirector de Proyectos Nacionales, Diego Medarde.

CÓMO SOLICITAR LAS BECAS

La solicitud de la beca se realiza a través del portal Fulbright hasta el próximo 3 de noviembre. En el trámite, las personas interesadas deben adjuntar la documentación, entre la que se incluye una carta de invitación de la institución estadounidense donde va a realizar su estancia, una carta de la dirección de tesis en España, o una evaluación positiva del primer año de Doctorado, así como acreditar un alto nivel de inglés.

Las becas Fulbright incluyen hasta 1.600 dólares en concepto de gastos de viaje, primera instalación y una asignación mensual de entre 2.831 y 4.300 dólares según el destino, cantidad que comprende los siguientes conceptos: alojamiento y manutención, gastos de proyecto y tasas y seguro médico obligatorio si la institución de destino lo exige. Además, dota de seguro médico y de accidentes.

Las estancias tendrán una duración mínima de seis meses y máxima de doce meses consecutivos, sin posibilidad de renovación ni extensión. Estas deberán comenzar entre el 1 de septiembre de 2027 y el 15 de enero de 2028, finalizando antes del 31 de diciembre de 2028.

Este modelo de becas está alineado con el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra 2021-2025, que entre sus retos recoge la "proyección internacional de talento", concretado en la medida 4 de "promoción de estancias internacionales de personal investigador contratado por agentes del SINAI -ahora denominado SINAIDI-" con el objetivo de "adquirir conocimientos complementarios y ayudas a la creación de alianzas internacionales que generen futuras acciones conjuntas".