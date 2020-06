Navarra contabiliza un nuevo caso de Covid-19 y ningún fallecido en el último día

PAMPLONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado un nuevo caso de coronavirus en las últimas 24 horas y no contabiliza ningún fallecido nuevo, según los datos facilitados por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. Son ya once días consecutivos en los que la Comunidad foral no registra fallecidos por Covid-19.

Con estas cifras, Navarra acumula un total de 5.336 casos de coronavirus y 515 fallecidos. Actualmente, hay 52 hospitalizados en la Comunidad foral por Covid-19, uno menos que el día anterior.

Del total de 52 personas hospitalizadas, 40 se encuentran en planta (una menos que el día anterior), nueve en la UCI y tres en hospitalización a domicilio.

El Ministerio de Sanidad también ha informado de que Navarra contabiliza en las últimas 24 horas un caso nuevo y ningún fallecido, pero las cifras acumuladas no son coincidentes. Así, el Ministerio contabiliza 5.295 casos totales de coronavirus, frente a los 5.336 de los que informa el Gobierno de Navarra, y 490 fallecidos, frente a los 515 de los que da cuenta el Ejecutivo foral.

En todo caso, el Gobierno de Navarra ha informado de que los datos están sujetos a una revisión coordinada entre el propio Ejecutivo foral y el Ministerio de Sanidad, en relación con el Sistema de Vigilancia en España (SIVIES). El Ministerio sólo contabiliza fallecimientos de los casos declarados por SIVIES y que fallezcan por Covid. Este sistema se inició el pasado 11 de mayo.