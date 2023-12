Navarra cuenta con "registros históricos de población de origen migrante", con un 18% del total

Alfaro afirma que las políticas de inclusión son una "prioridad" para el Gobierno foral



PAMPLONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha afirmado que "estamos en registros históricos de población de origen migrante, también en nuestra comunidad, y es posible que, a la vista de cómo van los datos en 2023, marquemos un nuevo récord cuando finalice este año". "Tal y como van los flujos a nivel mundial, y en particular en el caso español, ese porcentaje del 18% de la población navarra de origen migrante se quede pequeño en un futuro no muy lejano", ha subrayado.

En una interpelación sobre política general en torno a los flujos, movimientos y políticas migratorias formulada por Geroa Bai en el pleno parlamentario de este jueves, Alfaro ha indicado que las políticas de inclusión son una "prioridad para este Gobierno".

"De la capacidad que tengamos los poderes públicos -y me estoy refiriendo a todos, no solo al Gobierno de Navarra- de conseguir una eficaz integración a todos los niveles de los más de 125.000 navarros y navarras de origen extranjero que viven entre nosotras dependerá en buena parte el futuro de Navarra", ha señalado.

Según Alfaro, la perspectiva migrante "es completamente transversal dentro del Gobierno de Navarra", ya que "la práctica totalidad de los departamentos trabajan con esta perspectiva migrante, con un especial énfasis en departamentos como el de educación, derechos sociales o salud".

En el último año de la pasada legislatura, según ha subrayado, se aprobaron los tres pilares fundamentales en esta materia, como son el plan de acogida y acompañamiento a las personas migrantes, la estrategia de convivencia intercultural y el plan contra el racismo y la xenofobia "que debemos desarrollar en su integridad a lo largo de esta legislatura".

Entre otros aspectos, ha apostado por "continuar favoreciendo la acogida y el acompañamiento a las personas migrantes a través de los servicios públicos ya implementados, que facilitan información y orientación básicas en materia de migraciones y asesoramiento en materia de extranjería, de manera que las personas migrantes puedan acceder a una situación administrativa regular que les facilite la consecución de una participación plena en la vida económica, social, política y cultural de nuestra tierra".

En este sentido, ha asegurado que "seguiremos favoreciendo la mediación e intervención comunitaria intercultural para generar nuevas formas de relación social que completen la diversidad cultural para consolidar una verdadera cohesión social y una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía navarra".

En su turno de intervención, la parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha afirmado que este 2023 "ha sido un año especialmente aciago en lo que a migraciones se refiere" y ha destacado "la urgencia y la necesidad de coordinación de las políticas migratorias". Tras apostar por responder "con eficacia" ante esta situación, ha apostado por trabajar para que "nadie sea ilegal". "Seguiremos trabajando en ese sentido, en el de derribar muros. Construyamos puertas de acceso a sociedades inclusivas como es la Navarra, porque eso sí, Navarra es tierra de acogida, pero ha de ser tierra de acogida con garantías, con garantía de inclusión", ha dicho.

Por parte del PSN, la parlamentaria Arantza Biurrun ha defendido "una política migratoria común en la Unión Europea por vías regulares para migrar". "Navarra no tiene competencias en la regulación de los flujos migratorios, pero sí lo tenemos en políticas de acogida e inclusión", ha subrayado. En cuanto a la situación de las personas migrantes sin hogar, ha reivindicado, tras la puesta en marcha de un albergue en Pamplona, que "podremos decir que se podría hacer más, pero no podemos decir que no se haya hecho nada", y ha considerado "necesario" que "se impliquen más el resto de entidades locales".

Javier Arza, de EH Bildu, ha remarcado que "el drama es que en Navarra no tenemos muchas de las competencias necesarias para garantizar" la igualdad de derechos. "Por ello, y mientras no tengamos esas competencias, no nos cansaremos de pedir a los partidos que están presentes en el gobierno del Estado que realicen una nueva regularización extraordinaria de personas migrantes y a que deroguen la ley de extranjería", ha indicado, tras instar a la consejera Alfaro a "liderar de manera urgente un proceso, en colaboración con las entidades locales, que promueva un acceso ágil e igualitario al empadronamiento".

En nombre del PPN, Javier García ha criticado que desde el PSN "no pueden hablar de derechos humanos porque pactan con quienes defendían el abuso al principal derecho, que es la vida". "¿Sabe quién defendía a ETA? Los que hoy han pactado con los traidores de Navarra", ha dicho García, tras dar lectura a nombres de personas asesinadas por la banda terrorista y después de que el presidente de la Cámara, Unai Hualde, le emplazara a ceñirse al tema de la interpelación.

Miguel Garrido, parlamentario de Contigo-Zurekin, ha considerado que la intervención del 'popular' ha sido una "vergüenza" y ha criticado que hay "18.000 asesinados en Gaza" y que "en 2022 murieron 3.000 personas tratando de llegar a Europa", pero a su juicio eso no le "importa" a García. "Me preocupa cuando en esta Cámara se evidencia que en función del color de piel unas personas importan y otras no. Yo creo que a eso sí que le deberíamos dar una vuelta", ha reivindicado.

Por su parte, Maite Nosti, de Vox, ha criticado que "cuando un país opta por políticas más flexibles o generosas hacia los inmigrantes, es un hecho innegable que esto genera un efecto llamada, incentivando a más personas a emigrar de manera irregular hacia ese territorio". "Cuando se trata de inmigración es imperativo respetar las leyes existentes", ha subrayado, tras distinguir entre una persona inmigrante y un inmigrante ilegal, que "es alguien que reside en un país sin la autorización legal correspondiente". "Aquí no hay espacio para interpretaciones ambiguas. Es una situación clara y contundente", ha apuntado.