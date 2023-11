Navarra destina 311.000 euros a una investigación europea que aplica 'big data' en la terapia contra el cáncer de mama

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de este miércoles subvencionar con 311.000 euros una investigación europea que aplica la ciencia de los datos para mejorar las terapias contra el cáncer de mama. El proyecto Portrait cuenta con la participación del Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra (DATAI), que colabora junto a otros seis socios europeos para llevar a cabo esta investigación.

Durante los próximos tres años, el equipo de DATAI analizará muestras y datos clínicos de 200 pacientes antes y después de recibir un tratamiento neoadyuvante y determinará qué características presentan aquellos pacientes con respuestas similares a la terapia. La investigación consiste en diseñar un algoritmo para predecir qué pacientes, diagnosticadas con tumores de peor pronóstico, Her2+ y Triple Negativo, van a responder positivamente al tratamiento neoadyuvante.

Portrait cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros, de los cuales, la Universidad de Navarra recibirá 311.000 euros, financiados por el Gobierno de Navarra. DATAI participa en este proyecto junto a otros seis socios: IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori (IRST) Dino Amadori (Italia), que es el coordinador del proyecto; Inserm Délégation Régionale Nord Ouest (Francia); IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) (Italia); Fundación para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oeste (FIBAO) (España); University of Heidelberg/ Faculty of Law/BioQuant Centre (Alemania); y Hadassah Medical Organisation (Israel).

La ayuda se ha aprobado a propuesta del departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, en el marco de un proceso de concurrencia de proyectos de I+D de la convocatoria internacional de proyectos de medicina personalizada ERA PerMed. A esta convocatoria concurrieron proyectos propuestos por el comité directivo de la convocatoria ERA PerMed 2022, para ser subvencionados por sus correspondientes países o regiones. Los promotores de la convocatoria forman parte de la ERA NET COFUND, una red europea dedicada a fomentar la cooperación y la coordinación de las actividades y políticas de investigación desarrolladas en los estados miembros y países asociados, a través de sus respectivos programas de investigación, nacionales y regionales.

En el caso de Navarra, de los cuatro proyectos presentados, sólo la investigación Portrait ha superado las dos fases de la convocatoria internacional, lo que le ha llevado a obtener la subvención directa de 311.184 euros de carácter plurianual aprobada en la sesión de hoy (72.769,52 en 2024, 107.807,90 en 2025 y 130.606,58 en 2026).

APUESTA ESTRATÉGICA

El Gobierno foral ha señalado que la medicina personalizada es una de las prioridades de desarrollo de la Comunidad foral. Dentro de los sectores de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4, es el área que más ha crecido, con una facturación de 793 millones en el año 2020.

ERA PerMed es una red europea formada por 31 organismos de 22 países y que cuenta con financiación de la Comisión Europea. Navarra está asociada a esta red a través de la Dirección General de Transición Energética, Proyectos Estratégicos y S4. El objetivo de la red es alinear las estrategias de investigación en torno a la medicina personalizada, promover la excelencia y reforzar la competitividad de los actores europeos en este ámbito de investigación, así como mejorar la colaboración europea con países no pertenecientes a la UE.