Navarra empieza el fin de semana a vacunar a sanitarios y Esparza pide al Gobierno que "espabile"

PAMPLONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha asegurado que este fin de semana va a comenzar la vacunación frente al Covid-19 a los profesionales sanitarios navarros, que se extenderá a mayor ritmo ya a partir de la próxima semana. Los sanitarios de Pamplona se vacunarán en el Refena y los de la zona de Tudela y Estella lo harán en los hospitales de ambas áreas.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha sido muy crítico con la gestión del Gobierno foral y ha dicho que en la vacunación "ha vuelto a llegar tarde". Por ello, ha exigido al Ejecutivo que "espabile de una vez, que haga las cosas bien de una vez y nos proteja a todos, porque es lo que la sociedad navarra le está pidiendo un día sí y otro también, para eso cobran".

En respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento, la consejera de Salud ha afirmado que el inicio de la vacunación a los sanitarios va a suponer un despliegue "importante" y ha destacado que el departamento "está haciendo un esfuerzo muy importante de coordinación con distintos organismos y estructuras propias".

Además, Induráin ha valorado que "el SNS ha acelerado el proceso de formación para personal propio y para los centros privados". "Un total de 210 profesionales han hecho esta formación, muchos están trabajando ya y otros se van a incorporar", ha indicado.

La consejera ha valorado que "el factor humano es determinante, tanto en cantidad como en calidad" y ha reivindicado "la importancia de contar con los profesionales del sistema sanitario en toda su tarea ejecutiva y planificadora, no solamente en la dispensación de la vacuna".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha censurado que la primera semana de vacunación "solo se pusieron el 13% de las dosis" y ha señalado que "haber protegido cuanto antes a nuestros mayores era fundamental y sigue siendo fundamental". "No se puso ninguna vacuna el 1, el 2 y el 3 de enero. Han demostrado que lo prioritario es la propaganda. ¿Son conscientes de que poner vacunas a tiempo o no puede salvar vidas o no salvar vidas? No puedo creer que Chivite esté satisfecha con la gestión", ha dicho, para considerar que no ha sido la propia presidenta la que ha respondido a su pregunta en el Parlamento porque "no quiere defender la gestión de la consejera, porque es indefendible".

Esparza ha defendido que "los navarros necesitan un Gobierno eficaz, que gestione de una vez por todas, y los navarros también quieren que ante errores continuados como los que se están produciendo, quienes tenemos un cargo público lo denunciemos públicamente".