Navarra se mantiene como la Comunidad con mayor calidad de vida, según el INE

Archivo - Varias personas pasean por la Plaza del Castillo de Pamplona. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Navarra vuelve a ser la Comunidad de España líder en calidad de vida, según los últimos datos del Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), una estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) que se ha hecho pública este viernes.

La Comunidad foral se mantiene en el primer puesto desde 2008, alcanzando los 105,43 puntos en el último informe del INE, una cifra un 0,31 superior al ejercicio anterior. La Rioja (104,30 puntos) y el País Vasco (104,12 puntos) ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente. El IMCV general de España es de 101,74 puntos.

Según ha señalado el Gobierno foral en una nota, Navarra lidera tres de las nueve dimensiones: Ocio y relaciones sociales, Entorno y medio ambiente, y Experiencia general de la vida. Ocupa la segunda posición en tres dimensione: Condiciones materiales de vida, Trabajo y Educación. Se sitúa en el cuarto lugar en Salud.

El índice ha mejorado en cinco dimensiones. Por orden del incremento son Condiciones materiales de vida (+1,53), Salud (+1,48), Educación (+0,34), Experiencia general de la vida (+0,19), y Trabajo (+0,15). Entorno y medio ambiente, con una ligera mejora, se mantiene prácticamente estable (+0,04).

En otras dos dimensiones Navarra ha registrado descensos respecto a 2024. Concretamente, en Seguridad física y personal (-0,73) y Ocio y relaciones sociales (-0,18). La dimensión Gobernanza y derechos básicos permanece sin cambios.

En el ámbito de las Condiciones materiales de vida Navarra pasa a ocupar el segundo puesto, lo que supone una mejora de tres posiciones respecto a 2024.

La dimensión en la que Navarra ha mostrado una mayor distancia respecto a España es en Entorno y medio ambiente (+6,6). En el lado opuesto se encuentra la dimensión Gobernanza y derechos básicos (+1,50), en todo caso, con un registro superior.

Con la subida hasta los 105,43 puntos Navarra encadena tres años consecutivos de mejora con un valor entre los más altos de la serie.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha realizado una valoración "positiva" de este trabajo del INE. "Navarra lidera la calidad de vida y mejorando. Por tercer año consecutivo hemos conseguido mejorar. Cuando eres el primero, quizás es más difícil seguir mejorando, pues por tercer año consecutivo mejoramos", ha señalado.

Chivite ha afirmado que "esto es un éxito colectivo, porque además estamos hablando de indicadores como salud, como educación, como calidad medioambiental, temas de ocio, temas también de relaciones sociales". "Esto es un éxito colectivo y que también nos anima a seguir trabajando en esa línea", ha indicado.

La presidenta ha asegurado que, frente a "esos discursos catastrofistas de Navarra basados en nada, ahí están los datos, que son del INE, que además son nueve indicadores, que dicen que Navarra va bien, y no digo yo que no haya cosas que mejorar, que por supuesto que sí, pero que Navarra es donde mejor se vive de toda España".