Navarra reconoce la labor de apoyo de la Fundación +34 a personas privadas de libertad en el extranjero

PAMPLONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha trasladado este jueves en Tudela el reconocimiento de la Comunidad foral a la Fundación +34 por su trabajo con personas privadas de libertad o en situaciones de desamparo en el extranjero, una labor que ha considerado "de hondo calado social," porque apoya "de manera discreta y eficaz" a una parte de la población que pasa "por situaciones complejas y sensibles".

María Chivite ha presidido el acto institucional de agradecimiento a personas o entidades que trabajan por la paz y la convivencia que organiza todos los años el Gobierno de Navarra, con motivo del Día Internacional de la Paz. Esta jornada, promovida por Naciones Unidas, se conmemora el 17 de septiembre.

A la cita, celebrada en el centro cultural Castel Ruiz de la capital ribera, han asistido también el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo; el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y otras autoridades navarras.

El objeto y el diploma conmemorativos del acto han sido recogidos por el director de la Fundación +34, Javier Casado, que ha estado acompañado de las también integrantes de la entidad Rosario Rodríguez, Vanesa Yubero, Patricia Bueno y Ruperto Sánchez. El acto ha contado con intervenciones musicales a cargo del profesorado de la Escuela-Conservatorio Municipal de Música Fernando Remacha de Tudela.

La Fundación +34 es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 2014 ofreciendo a personas encarceladas en el extranjero información y asesoramiento sobre sus situaciones jurídicas, para poder acelerar los traslados a cárceles del Estado español. También se ocupa de hacer seguimiento de su estado de salud, tanto físico como psicológico, en los centros penitenciarios donde la situación de los derechos es más deficiente. Últimamente, la entidad está ampliando su labor para dar también asistencia a personas en situación de abandono y desamparo en el extranjero, con problemas jurídicos para regresar o sin medios para subsistir.

El Gobierno de Navarra mantiene un convenio de colaboración con esta fundación desde el año 2018, con el objetivo de dar soporte a ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Foral que puedan verse en estas situaciones. Este 2023, en concreto, la entidad viene prestando sus servicios de apoyo a al menos siete personas navarras privadas de libertad en centros penitenciarios situados en Perú, Brasil, Marruecos, Ecuador y Colombia, donde las condiciones de vida en las prisiones están siendo muy precarias y en muchas ocasiones sus derechos se ven vulnerados.

Chivite ha destacado que el convenio del Ejecutivo foral con la Fundación +34 es "un ejemplo más de cómo las administraciones y la sociedad tienen que colaborar para procurar sociedades mejores, para defender el respeto a los derechos humanos y para ayudar a todas las personas que, por distintas razones, sean más vulnerables".

Ha mostrado su deseo de seguir compartiendo compromiso y acción con la Fundación +34 y con toda actuación encaminada a "potenciar los valores de paz, la resolución pacífica de los conflictos y el fortalecimiento de la democracia".

"No olvidemos que hoy en día siguen siendo millones las personas que en el mundo viven en sistemas no democráticos, no garantistas, donde no se respetan los derechos humanos, que no gozan de libertades ni pueden desarrollarse como personas en plenitud, sea sexual, política, creativa o de cualquier otra índole", ha señalado.

Por su parte, el director de la Fundación +34, Javier Casado, ha explicado que la organización a la que representa aspira a contribuir a la paz resolviendo casos personales que pueden devenir en graves situaciones de desamparo en el extranjero.

"Nuestra lucha por la paz no es tan grande o global como la de evitar conflictos entre países o regiones o asistir a pueblos que lo han perdido todo por guerras, y sí más cercana y personal, ya que ayudar a decenas de familias navarras a que puedan volver a ver algún día a sus seres queridos cerca de ellos y así evitar la angustia a esas madres, padres y hermanos a lo desconocido, es también luchar por su paz. Y en esa lucha trabajamos en conjunto administraciones, voluntariado y ciudadanía", ha afirmado.