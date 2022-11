Navarra Suma anuncia que presentará enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos y a las medidas fiscales

Archivo - La parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros (1i)y el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza (c), y la parlamentaria Navarra Suma Yolanda Ibáñez.

PAMPLONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha anunciado este lunes que presentarán enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Navarra para 2023 y a las medidas fiscales que lo acompañan y ha manifestado que tienen un "modelo fiscal alternativo al de EH Bildu que ha hecho suyo el PSN".

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha señalado que "se pueden hacer las cosas de otra manera, hay que tener en cuenta el contexto actual y se tiene que hacer un esfuerzo mayor del que el Gobierno está presentando".

Según ha dicho, "es el colmo del cinismo que María Chivite pretenda justificar sus acuerdos con EH Bildu y echar la culpa a Navarra Suma; está con Bildu porque ella quiere, no ha querido sentarse con nosotros". "Le pedimos que rompiera con Bildu y nos sentábamos, pero quien no rompe con Bildu es el PSN, no negocia con nosotros y negocia con EH Bildu, excluye a Navarra Suma", ha manifestado, para pedir a la presidenta que "deje de mentir, quien ha puesto un sillón tremendamente cómodo a Bildu es María Chivite".

Esparza ha señalado que "los acuerdos con Bildu penalizan al PSN" y ha opinado que "cada día hay más votantes socialistas que nos van a votar a nosotros". "Vamos a salir a ganar las elecciones y a gobernar, vamos a recibir un apoyo lo suficientemente importante para gobernar Navarra. Podemos gobernar sin mayoría absoluta, como ocurre en otros lugares, hemos llegado a acuerdos en esta legislatura con PSN y con Geroa Bai", ha dicho.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha destacado que la propuesta de medidas fiscales es "progresista y progresiva" y "los que más tienen más aportan y a los que más se protege es a las clases trabajadoras". Se ha mostrado "muy satisfecho" con la propuesta presentada, que ha calificado de "buena". "Estamos satisfechos y la ciudadanía navarra estará satisfecha cuando la vea reflejada en su declaración de la renta", ha dicho.

Ha resaltado que la proposición de ley de deducción para las rentas medias y bajas busca "aliviar y ayudar a las familias en este tránsito complicado por la subida del IPC" y que se une a la medida aprobada de 20 millones para las empresas ante el aumento de los costes energéticos. "Este Gobierno está protegiendo a las familias, ayudando a las empresas para darles una seguridad y estabilidad en el presente pero también para que tengan un futuro", ha dicho.

Alzórriz ha querido destacar este lunes "las diferencias entre un Gobierno u otro, no es lo mismo la derecha que el PSN liderando un Gobierno progresista, no es lo mismo proteger a las familias y a las empresas que a los bancos y a las energéticas". "Hay que diferenciar lo que ha hecho este Gobierno en esta crisis y lo que hizo el Gobierno de UPN de Barcina en la anterior crisis", ha dicho, para afirmar que "el trabajo emprendido esta legislatura debe tener continuidad". "El PSN sigue queriendo liderar un Gobierno en la próxima legislatura con más fuerza dentro de ese Gobierno, con más amplitud de apoyos", ha manifestado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha destacado el acuerdo alcanzado en torno a los Presupuestos y ha mostrado su "satisfacción" porque "apunta en la línea de estabilidad tan necesaria en el ámbito político al gestionar las políticas públicas, y enmarca la vocación de esta legislatura".

Además, Barkos ha señalado que esta semana se acometerá el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que es "uno de los debates fundamentales de la legislatura", en el que "el Gobierno hará balance desgranando la acción de estos tres años". Según ha dicho, "llevaremos a cabo unas propuestas de actuación en la recta final donde quedan déficit de actuación".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha defendido, tras el acuerdo alcanzado, que "EH Bildu sigue tomando decisiones políticas de forma muy consciente". "Desde 2015 se viene representando que en Navarra es posible una alternativa a la derecha y EH Bildu trabajará para que así sea", ha dicho, para señalar que "el señor Esparza no tenga dudas de que votar a EH Bildu en las próximas elecciones será la garantía de que la derecha no cuente con espacios institucionales para gobernar, que no tenga espacios de poder".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha señalado, sobre las medidas fiscales que acompañan al proyecto de Presupuestos, que "el resultado final no nos satisface plenamente pero va en la dirección de no dar marcha atrás a lo que se inició en 2015" y en defender que "quien más tiene más pague". Sobre la deducción extraordinaria para las rentas menores de 35.000 euros, ha señalado que tiene un "coste económico importante" y "al final llegamos a un punto intermedio" de que sea mayor para las rentas menores a 18.000 y "a partir de ahí sea progresiva".

Araiz ha indicado que "estamos en la finalización de la legislatura" y este jueves, en el Debate, harán "balance general de qué se ha hecho en estos años de incertidumbre, tras la pandemia, las consecuencias de la guerra en Ucrania y un elemento fundamental como es el cambio climático".

Finalmente, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha mostrado su "satisfacción" por el acuerdo global en torno a los Presupuestos y las medidas fiscales entre el Gobierno y EH Bildu. Ha dicho que "recoge las aspiraciones de nuestra formación" y ha añadido que "es un acuerdo importante en diferentes materias como fiscalidad, Atención Primaria, servicios sociales...".

Ha destacado Buil medidas en materia de fiscalidad como el impuesto a la banca y la tasa google, así como "los acuerdos que van avanzado tímidamente para analizar los beneficios fiscales de las grandes empresas a través del Impuesto de Sociedades, que compromete a un estudio en tres meses". En IRPF, ha resaltado medidas como la de "aliviar las rentas del trabajo menores de 35.000 euros". A su juicio, se avanza en el acuerdo programático y en "la línea correcta".