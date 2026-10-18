Una nueva unidad didáctica acerca la diabetes a las aulas de Secundaria y Bachillerato

María Teresa Murillo y Adrián Idoate, autores de la unidad didáctica. - UPNA

PAMPLONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

María Teresa Murillo Arbizu, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud e investigadora del Instituto ISFOOD de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), y Adrián Idoate Bayón, presidente de la Asociación de Investigación en la Cura de la Diabetes (DCRA-Diabetes Cure Research Association), con sede en la Comunidad foral, han desarrollado una unidad didáctica gratuita sobre diabetes para centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

El material, diseñado para favorecer un entorno escolar "más informado e inclusivo", busca ayudar al alumnado a comprender la enfermedad y reconocer las necesidades de quienes conviven con ella, así como a conocer el papel de los hábitos saludables en la reducción del riesgo de diabetes tipo 2.

La propuesta está dirigida a alumnado de entre 14 y 18 años e incluye materiales de apoyo para el profesorado y actividades para desarrollar en una única sesión de clase. "Queríamos que cualquier docente pudiera utilizarla sin necesitar formación especializada previa sobre diabetes", explica Adrián Idoate en una nota de prensa de la UPNA.

Para facilitar ese uso en el aula, ha sido necesario adaptar la explicación de la enfermedad al público adolescente, una tarea que María Teresa Murillo identifica como uno de los retos del proyecto: trasladar los conceptos científicos y de salud a un lenguaje "comprensible y cercano". "Con esta unidad, hemos querido combinar el rigor de los contenidos con un enfoque práctico y adaptado a su edad, de manera que el alumnado no solo adquiera conocimientos, sino que pueda comprender su aplicación en situaciones de la vida cotidiana", indica esta docente.

La unidad didáctica aborda situaciones que pueden producirse durante la jornada escolar, como la necesidad de comprobar los niveles de glucosa (el azúcar presente en la sangre), utilizar un sensor para su seguimiento, administrarse insulina o comer durante una clase. Comprender estas situaciones ayuda a corregir ideas equivocadas sobre la enfermedad y puede favorecer la inclusión del alumnado con diabetes, a juicio de quienes han elaborado este recurso.

Otro de los objetivos es distinguir entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La primera es una enfermedad autoinmune: el sistema inmunitario ataca las células que producen insulina, una hormona que ayuda a regular la glucosa en la sangre. No está causada por los hábitos de vida.

En cambio, en el desarrollo de la diabetes tipo 2, intervienen tanto factores no modificables, como la predisposición genética, como otros relacionados con la alimentación, la falta de actividad física y el exceso de peso. La educación sobre hábitos saludables puede contribuir a reducir el riesgo de esta enfermedad en el futuro. La unidad didáctica combina, por tanto, la comprensión de las necesidades de las personas con diabetes con la promoción de la salud desde la adolescencia.

ACCESO GRATUITO PARA EL PROFESORADO

El material forma parte del programa educativo de la Asociación de Investigación en la Cura de la Diabetes (DCRA) y puede solicitarse gratuitamente a través de la página de la unidad didáctica: Diabetes en el colegio: unidad didáctica gratuita - DCRA.

La Asociación de Investigación en la Cura de la Diabetes (DCRA) es una entidad sin ánimo de lucro formada por personas con diabetes. Su actividad combina investigación científica, formación y divulgación para contribuir al conocimiento de la enfermedad y a la mejora de la vida de quienes conviven con ella.