Nueve propuestas contemporáneas y otras actividades conforman el VII Festival de Micro Artes Escénicas de Pamplona

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nueve propuestas escénicas contemporáneas y otras actividades lúdicas y formativas conforman el VII Festival de Micro Artes Escénicas de Pamplona, Microstable 2024, que llega a la ciudad de jueves a domingo.

La Nave Producciones Teatrales SL, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, han organizado esta nueva edición que, además de con Sección Oficial, contará con sesiones para público familiar y otras actividades. La Plaza del Castillo y Condestable son, de nuevo, los escenarios elegidos.

El director de Cultura, Fiestas, Educación y Deporte, Íñigo Gómez, y la directora del Festival de Micro Artes Escénicas de Pamplona, Marta Juániz, han presentado el programa de la nueva edición de Microstable.

La Sección Oficial se llevará a cabo en Condestable, el viernes, el sábado y el domingo, en sesiones vespertinas de media hora, a las 19.30, 20 y 20.30 horas, donde se representarán tres propuestas escénicas. El precio de las entradas es de 10 euros y se pueden adquirir en el teléfono 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es.

El festival tendrá su aperitivo este jueves con 'La cabeza parlante', teatro breve y de proximidad en la Plaza del Castillo. En grupos de quince personas se podrá acceder a una barraca del siglo XIX para contemplar durante cinco minutos "un fenómeno insólito, y es que la condesa de Cognac, arruinada, está exhibiendo a su hermana sin cuerpo por las ferias del mundo". Se puede ver "una cabeza sin cuerpo a tan solo 30 centímetros". Se llevarán a cabo pases cada diez minutos entre las 18 y las 21 horas. La entrada es libre, hasta completar el aforo de cada sesión.

Además, de viernes a domingo, como antesala de las representaciones de las obras de la Sección Oficial de Microstable se proyectará en Condestable, de 18.30 a 19.15 horas, 'Uholdeak', proyecto de vídeo-danza de Olatz Larumbe y Bárbara Fernández.

Cuando las fuerzas de la naturaleza se hacen presentes "de una forma virulenta, en nuestras vidas emergen emociones y sentimientos muy profundos". El agua "puede ser nuestra fuente de vida como de devastación y ruina, y arrasa con tu hogar y se lleva tus recuerdos".

NUEVE PROPUESTAS PARA LA SECCIÓN OFICIAL EN CONDESTABLE

La Sección Oficial en Condestable dará comienzo el viernes con tres propuestas. El espectáculo multidisciplinar 'In situ', de La Banda Teatro Circo, combina la acrobacia, el movimiento y la expresión corporal "generando una narrativa visual que tiene como objetivo despertar la emoción en el público".

El Colectivo La Nevera, Mónica Carpintero Acero y Andrea Domingo, representan 'Grietas', obra de danza, que "nace de la necesidad de visibilizar y resignificar las experiencias dolorosas como parte intrínseca a la experiencia humana".

'Sexamigos', de Serendipity Teatro, Estefanía Doménech y Juan Ángel Melero, expone "la relación de dos amigos de toda la vida que se replantean su amistad y su vida después de compartir una noche en la que han dado rienda suelta a sus instintos e impulsos, que tenían guardados desde hace ya mucho tiempo".

El teatro y la danza coparán las obras del sábado. 'El fenómeno del circo' llegará de la mano de la Agrupación Teatral La Maleta, Pedro Cambas y Sofía Cuitiño. Cuenta cómo "un reconocido científico franquista convirtió al protagonista en monstruo y cómo ha transcurrido su vida después de ello".

Los Escultores del Aire, Mai Rojas y Leo Rojas, interpretarán la pieza de danza 'The kid next to me', "una carta abierta al amor paterno, al miedo, a la incertidumbre de lo que es criar a un hijo, y a la lucha adulta por salvar a ese niño interior que nos recuerda lo esencial en la vida".

En 'Marisclown', de Yeto Guerrero Teatro, Yeyo Guerrero y Fernando Ibáñez, dos langostas que se encuentran en la pecera de un restaurante de lujo "observan al ser humano y reflexionan sobre la vida haciendo un paralelismo con la humanidad".

El domingo se representarán las tres últimas propuestas escénicas. La Nave Teatro, Mon Teatro, Marta Juániz y César Novalgos presentan 'Solo serán unas semanas'. En un tiempo distópico, una mujer de clase media, a solas en su casa, está terminando de hacer las maletas. Ha perdido sus derechos, "incluso el de ser querida por su marido".

La segunda obra será 'El mundo atrás', una pieza de danza y teatro físico de Rolando Salomé y Lucas Morones, que trata "de un éxodo, del viaje interior y exterior de una persona desplazada, de lo que se lleva consigo, de lo que carga".

Cerrará el festival la propuesta 'Contracciones', teatro musical de Tinoni Creaciones, Estefanía Rocamora y Julián Salguero. Con canciones "originales, gamberras y divertidas" se dará a conocer a Fani, madre primeriza "y obsesionada con las terapias naturales, y a Conchi, madre de familia numerosa y conforme con la vida que le ha tocado vivir".

SESIÓN ESPECIAL FAMILIAR EL DOMINGO

El domingo por la mañana estará dedicado al público infantil y familiar con tres propuestas de humor, magia y teatro. Se representarán a las 11.30, a las 12 y a las 12.30 horas, con las entradas al precio de 3 euros.

La compañía Imanol Espinazo propone humor visual sin palabras en 'Clang! Clink! Clash!', Sergio de Andrés representará en 'El regalo' la historia de una maleta olvidada en la estación de tren y 'El alquimista' mostrará los experimentos con un jabón "increíble" de la compañía Teatros Mágicos y el mago Massil Allache.

A todas estas actividades se suma el taller de microteatro que el sábado impartirá Marta Juániz también en Condestable. Será por la mañana, de 11 a 13 horas, gratuito pero con el requisito de inscripción previa en el 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es.

Quienes participen prepararán una pequeña pieza y aprenderá "cómo en tan poco tiempo de actuación se puede contar tanto". Además, se conocerán los entresijos del festival y se recorrerán sus espacios con las creaciones realizadas.

En esta edición, Microstable ha "ampliado horizontes" con una sesión de su Sección Oficial en la Casa de Cultura Fray Diego de Estella. Tuvo lugar el pasado viernes 25 de octubre, con tres representaciones teatrales en colaboración con el Aula de Teatro Miguel Munárriz.

La compañía Amico Teatro representó la obra 'Amico' de teatro gestual y humor; la compañía profesional Laura Laiglesia interpretó 'Oportunidades'; y la compañía Ainhoa Eguizabal y Uxue Olazaran pusieron en escena 'A través del espejo'.