El nuevo sector de estacionamiento regulado en el entorno de El Sadar comenzará a funcionar el 3 de noviembre

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PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo sector 11 de estacionamiento regulado en la ciudad comenzará a funcionar el martes 3 de noviembre. Comprende el entorno del Grupo Arrosadía, El Sadar y la zona urbanizada de Azpilagaña Sur, con 908 plazas de aparcamiento, de las que 653 serán naranjas y 255 rojas/verdes.

Estas últimas estarán ubicadas en las calles adyacentes al estadio de El Sadar y al pabellón Navarra Arena. Finalmente, se ha apostado por la regulación roja/verde en las inmediaciones de las dos instalaciones deportivas de mayor capacidad de la ciudad que, de forma habitual, acogen eventos multitudinarios.

Esta zona roja/verde estará sujeta a regulación durante las 24 horas del día. Funcionará como zona roja de lunes a domingo, en horario de 8 a 20 horas, y como zona verde, también de lunes a domingo, de 20 a 8 horas.

Se establece la obligación de obtener el correspondiente tique de estacionamiento incluso en el horario verde exclusivo para residentes. Ese tique para residentes en ese horario verde será gratuito.

Este régimen horario se aplicará con carácter general, salvo restricciones específicas que puedan establecerse con motivo de la celebración de eventos deportivos o culturales. Durante esos eventos no se podrá obtener ningún tique ya que quedará prohibido el estacionamiento en esa zona roja/verde.

La regulación roja/verde en la zona "garantiza la rotación y facilita un marco preventivo que posibilite, en caso de necesidad, itinerarios de evacuación, acceso de emergencias y dispositivos de seguridad durante acontecimientos de gran afluencia".

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este lunes una modificación de la ordenanza reguladora de las zonas de estacionamiento limitado y restringido en la ciudad para ampliarlas con el nuevo sector 11 en el sur de Pamplona.

El horario de regulación de lunes a domingo y la obligación de tique en la zona roja/verde suponen la implementación de un modelo diferenciado al del resto de la ciudad, "adecuado a la demanda y necesidad de este sector".

En los próximos días, el Ayuntamiento de Pamplona habilitará una oficina de atención al público para tramitar las tarjetas de residente de este sector.

SOBRE EL NUEVO SECTOR 11

El sector 11 abarca el entorno del Grupo Arrosadía, del estadio de El Sadar y de la Navarra Arena. Comprende las calles Labiano, avenida de Zaragoza, plaza Góngora, Zolina, Valle de Aranguren, travesía de Extremadura, calle Extremadura, Ana Velasco, plaza Aizagerria, Eladio Cilveti, Sadar, Mari Ábrego y las bolsas de aparcamiento en el Grupo Arrosadía. La logística de este nuevo sector incluye la instalación de 14 parquímetros y de 15 señales de inicio y final de la zona regulada.

La decisión de crear un nuevo sector de estacionamiento regulado se ha tomado tras el análisis de la situación a través de un trabajo de campo realizado a finales de agosto. Más del 60% de los vehículos registrados se correspondían con vehículos de personas usuarias esporádicas, mientras que el 12,5% presentaba un patrón de estacionamiento estático.

Estos datos "son compatibles con la presencia de vehículos ajenos al uso residencial que permanecían durante periodos prolongados y limitan la disponibilidad funcional de plazas próximas a las viviendas y a los equipamientos".

El promedio global de plazas libres se situaba en el 33,8%, aunque con un "reparto desigual", pues esas plazas libres se concentraban en las calles Eladio Cilveti, Mari Ábrego, Aizagerria, Sadar y Grupo Arrosadía que, con excepción de esta última, no son viales con viviendas residenciales. En el resto de calles del sector se registraron picos próximos al 10% de disponibilidad e incluso momentos de completa saturación.