La Nuez de Navarra supera las 100 hectáreas certificadas, un 12% más, y prevé una cosecha de más de 200 toneladas

El consejero Aierdi junto a productores de la marca colectiva Nuez de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña de recolección de la Nuez de Navarra / Nafarroako Intxaurra avanza estos días con "buenas perspectivas de producción y calidad". La superficie certificada por esta marca colectiva ha alcanzado las 108 hectáreas, un 12% más que en la campaña anterior, y las previsiones apuntan a una cosecha superior a las 200 toneladas.

Con motivo del inicio de la campaña, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha visitado este lunes la explotación Finca Valle Arga, en Falces, junto con la directora gerente de INTIA, Natalia Bellostas; el presidente de la Asociación para la Promoción de la Marca Nuez de Navarra, Carlos Remírez de Ganuza; y la alcaldesa de Falces, Gloria Olcoz.

Durante la visita, han conocido el proceso de producción y acondicionamiento de este fruto, desde su recolección en campo hasta las labores de descortezado, secado, selección y embolsado, así como las instalaciones y la maquinaria empleadas para garantizar la calidad del producto.

El consejero Aierdi ha destacado la evolución de esta marca colectiva y ha explicado que "detrás del crecimiento de la Nuez de Navarra hay mucho trabajo, conocimiento y capacidad de adaptación por parte de nuestros agricultores y agricultoras".

Según ha indicado, "sacar adelante una campaña exige cuidar cada fase del cultivo, gestionar recursos como el agua y hacer frente a unos costes de producción cada vez más elevados". Por eso, "es importante reconocer el trabajo del sector y seguir avanzando en modelos de producción que permitan a nuestras explotaciones ser competitivas y mantener su actividad en el territorio".

El presidente de la Asociación para la Promoción de la Marca Nuez de Navarra, Carlos Remírez de Ganuza, ha destacado que, "tras una primavera favorable para el desarrollo del cultivo, el verano seco ha contribuido a reducir la presencia de enfermedades en los nogales".

Aunque "la falta de precipitaciones ha incrementado las necesidades de riego de las explotaciones", las condiciones sanitarias "han sido favorables para el desarrollo del fruto y hacen prever una excelente calidad". Asimismo, las lluvias registradas en las semanas previas al inicio de la cosecha han favorecido la apertura natural del fruto y facilitado las labores de recolección.

La campaña se está desarrollando "con normalidad", si bien "el incremento de los costes de producción, especialmente en energía, fertilización y combustible continúa condicionando la rentabilidad de las explotaciones".

Por su parte, la directora gerente de INTIA, Natalia Bellostas, ha señalado que "la Nuez de Navarra es el reflejo de la oportunidad que suponen la diversificación y los productos de calidad diferenciada para el sector agrario".

"El incremento de la superficie y las buenas perspectivas para esta campaña muestran la consolidación de una marca colectiva que pone en valor el compromiso de los productores y la importancia del apoyo público en el impulso de nuevas cadenas de valor. Este trabajo conjunto ha conseguido acercar al consumidor de Navarra un producto singular y de proximidad", ha manifestado.

La superficie cultivada amparada por la marca colectiva se distribuye en seis localidades navarras: Sesma, Falces, Yerri, Artajona, Oteiza y Berbinzana.

El aumento de la superficie certificada y las previsiones de producción "reflejan la evolución de este cultivo y el trabajo de las personas productoras para consolidar la presencia de la nuez navarra en el mercado".

LA NUEZ DE NAVARRA / NAFARROAKO INTXAURRA

La Nuez de Navarra / Nafarroako Intxaurra es una marca colectiva amparada por Reyno Gourmet que "garantiza el origen navarro de las nueces y el cumplimiento de los requisitos de calidad y trazabilidad establecidos".

El producto se cultiva y acondiciona íntegramente en Navarra, y las propias personas productoras controlan las distintas fases del proceso, desde el cultivo hasta el almacenamiento y la comercialización.

Actualmente, ocho productores forman parte de la marca colectiva y comercializan sus nueces bajo diferentes denominaciones: Finca Aitacayo, de Artajona, y Nueces Gourmet, de Sesma, ambas bajo la marca Nueces Benitoren; Finca Valle Arga, de Falces, con Nueces Valle Arga; José Antonio Chocarro, de Berbinzana, con Nueces de Berbinzana; Mario Iriberri, de Sesma, con Nueces Monte Sesma; Hermanos Remírez de Ganuza, de Riezu, con Nueces de Navarra; Tirso Salvatierra, de Oteiza, con Nueces de Oteiza; y Ángel Lizarraga, de Arizala, con Nueces de Arizala.

La nuez navarra "destaca por su calidad gastronómica, su buen calibre y el color claro de su cáscara y grano, así como por sus propiedades nutricionales". Es un alimento rico en ácidos grasos omega 3, fibra, vitaminas y minerales, "adecuado para una alimentación equilibrada".

Desde la constitución de la Asociación para la Promoción de la Marca Nuez de Navarra en 2022, el sector "trabaja para dar a conocer este producto local y fomentar su consumo, poniendo en valor su origen, la calidad diferenciada y el compromiso de las personas productoras".