Ochagavía celebra el I Día de Cordero de Navarra

El Gobierno de Navarra trabaja en la puesta en marcha de una prima diferenciada para quienes se instalen en ganadería extensiva



PAMPLONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ochagavía ha celebrado este sábado el I Día de Cordero de Navarra, organizado por la IGP Cordero de Navarra / Nafarroako Arkumearen - Reyno Gourmet, con la colaboración del Ayuntamiento de Ochagavía y la D.O. Queso Roncal.

El acto ha comenzado con una conversación de pastoreo en la que han participado Patxi Zabalza (de Garayoa), Javier Ayechu (de Carcastillo) y José Luis Tanco (de Ochagavía).

Ayechu, presidente de la IGP Cordero de Navarra / Nafarroako Aratxea - Reyno Gourmet, ha afirmado, sobre la certificación Indicación Geográfica Protegida (IGP), que "seguimos un estricto reglamento que nos marca la Unión Europea para la crianza de nuestro ganado y que garantiza la calidad de lo que llevamos al mercado". "Eso nos diferencia de los demás corderos que puedan venderse, y ese trabajo y esa calidad es lo que garantiza ese sello IGP", ha indicado.

Según ha añadido, "es un oficio que tiene muchas virtudes". "En el mundo en el que vivimos, con todo acelerado, ruidoso, desvinculado de todo, nosotros disfrutamos de libertad, de lentitud (porque no se puede apacentar un rebaño si no tienes paz), del silencio, disfrutamos de esa soledad buscada y en la que no te sientes solo, porque en la naturaleza, con el paisaje y tu rebaño, nunca te sientes solo", ha asegurado.

José Luis Tanco, por su parte, ha destacado el papel medioambiental del pastoreo y la ganadería. "El monte se está degradando. La maleza se apodera de todo, y eso es porque falta ganadería, faltan animales en el campo y en los montes", ha subrayado.

Las conversaciones pastoriles han continuado con dos mujeres bajo el tema 'Las guardianas del valle. Las mujeres que se quedaron'. Mª Asun Azcoiti y Milagros Landa, ambas de Ochagavía, han relatado parte de sus memorias y vivencias, antes de recibir un homenaje sorpresa. "Todas trabajábamos duro porque había mucho que hacer, y los hombres estaban en el monte o en La Ribera, así que aquí nos ayudábamos todas. Y ellos en La Ribera también recibían mucha solidaridad", ha resaltado Azcoiti .

Landa, por su parte, ha relatado que "cuando acabábamos todo, solíamos juntarnos en las casas ocho o diez mujeres a "vellar" en las cuadras o las cocinas". "Y allí unas hilábamos, otras tejíamos, a veces cantábamos. No teníamos nada pero éramos felices con eso", ha subrayado.

I CONCURSO DE TAPAS DE CORDERO DE NAVARRA

Dentro del acto, se ha reservado un espacio especial para la gastronomía, en el que se han presentado las tapas participantes en el I Concurso de Tapas de Cordero de Navarra. Gorka Aguinaga, cocinero del Bar Iruñazarra de Pamplona, ha sido el presidente del jurado y el encargado de valorar las propuestas presentadas.

Los premios han recaído en: Bar Iratibizkar (Premio Tradicional), Restaurante Galtzabarra (Premio Tapa más tecnológica), Restaurante Hotel Puerta de Irati (Tercer Premio), Restaurante Ibarraetxea (2º premio) y, de nuevo, Restaurante Galtzabarra, que también ha sido galardonado con el Primer Premio.

Junto a Gorka Aguinaga, el jurado ha estado formado por Noelia Barber (de Garralda) antigua cocinera de su restaurante Auñak, Eusebi Pena (de Oronz) que fue cocinera del Hostal Salazar, Josu Eseberri, de La Posada de Roncesvalles, y Sagrario Arostegui (de Garaioa) que trabajó en la cocina de Restaurante Aróstegui.

CIERRE DEL ACTO

Ignacio Guembe, de la Dirección General de Desarrollo Rural de Gobierno de Navarra, ha sido el encargado de cerrar el acto, y ha transmitido que "la realidad es que el pastoreo, la trashumancia, la IGP Cordero de Navarra, aportan mucho más".

"Aportan paisaje, un monte limpio y con menor riesgo de incendios, aportan actividad económica en pueblos que tienen dificultad para tener otro tipo de trabajo. Si todos empujamos, esto va a funcionar. Cuesta dinero lograr que este producto cumpla y tenga su certificación IGP, que nos asegura que se ha criado conforme a las exigencias y que es de aquí. Es fundamental que no sólo garantizamos calidad, sino que también garantizamos origen", ha señalado.

Respecto al papel del Departamento, ha anunciado que, además de "apoyar a Cordero de Navarra a través de ayudas y en la promoción del Consejo Regulador", también está "trabajando en otras líneas". En este sentido ha transmitido que, de cara a la instalación de jóvenes, desean poner en marcha en la próxima campaña una prima diferenciada para quienes se instalen en ganadería extensiva.

Tras el acto se ha servido una degustación popular de calderetes IGP Cordero de Navarra / Nafarroako Arkumea AGB - Reyno Gourmet elaborada por vecinos de Ochagavía.