Ocho de cada 10 cánceres de mama diagnosticados en el programa de detección precoz se encontraban en estadios iniciales

Alba Ordiñana, Paula Larumbe, Jorge Díaz, Ainhoa Larraya, Nieves Erdozáin, Ana Osa, Susana Corral, Beatriz Erro, Perla Eguíluz, Marian Recalde, Marta Arbuniés, Mari Díaz, Cristina Larramendi y María Ederra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 81,96% de los 390 casos de cáncer diagnosticados en la vuelta número 17 del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama de Navarra se encontraban en estadios iniciales. Así lo destaca el departamento de Salud del Gobierno de Navarra con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre.

El pasado abril finalizó, a efectos de envío de invitaciones, la vuelta 17 del programa, que comenzó en marzo de 2024. Durante este tiempo, 124.553 mujeres fueron invitadas a participar y se realizaron 100.604 exploraciones de cribado, de manera que la participación se situó en el 81%. Además, se llevaron a cabo 1.317 revisiones intermedias. Se trata de cifras provisionales, en espera de realizar algún recordatorio de invitación.

En el 97,39% de las mamografías realizadas el resultado fue negativo. En 3.486 casos (3,46%) se indicó la necesidad de realizar exploraciones complementarias (nuevas proyecciones y/o ecografía). Finalmente, 558 mujeres (el 0,55% de las exploradas; el 16,07% de las sometidas a exploraciones complementarias) fueron remitidas a unidades hospitalarias para valoración diagnóstica y posterior tratamiento, en caso de confirmación de lesión maligna.

390 CASOS DE CÁNCER DETECTADOS EN LA VUELTA 17

De los 390 casos de cáncer detectados en esta vuelta (378 en exploraciones de cribado y 12 en revisiones intermedias), el 10,7% eran 'in situ' -aquellos que se encuentran únicamente en el lugar del cuerpo donde se originaron, sin invadir tejidos sanos cercanos ni generar metástasis-. El resto, el 89,3%, eran invasivos.

Entre los invasivos, en el momento del diagnóstico el 71,26% se encontraba en estadio I, el 22,7% en estadio II, el 4,88% en estadio III y el 1,15% en estadio IV. El 85,6% no presentó afectación ganglionar axilar.

En relación a la edad al diagnóstico, el mayor porcentaje de cánceres se diagnosticó en el grupo de edad de 60 a 64 años (el 22,2% de todos los tumores), seguido por los grupos de 65 a 69 (20,37%), de 55 a 59 (19,04%) y de 45 a 49 años (17,46%). Las mujeres con edades entre 50 y 54 años presentaron el menor porcentaje (3,49% de todos los cánceres detectados).

La fidelidad al programa es importante. La mayoría de los casos (el 86,5%) se han diagnosticado en mujeres que habían participado con anterioridad en el cribado y solo el 13,5% de los tumores se detectaron en mujeres que habían acudido por primera vez.

CÓMO FUNCIONA ESTE CRIBADO La sección de Detección Precoz del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) se encarga del desarrollo de todas las actividades relacionadas con el proceso de detección, confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento, así como de la coordinación, evaluación y control del programa de detección precoz. La población objetivo son todas las mujeres empadronadas en la Comunidad foral con edades comprendidas entre 45 y 69 años. Además, siguiendo las últimas recomendaciones científicas, desde hace años también se incluye, a petición propia, a mujeres entre 40 y 44 años con determinados antecedentes familiares de cáncer de mama.

Las mujeres reciben en su domicilio una carta personal con el día y hora reservada para hacerles la exploración. Todas las invitaciones se realizan por localidad de residencia y, en el caso de Pamplona, por código postal, calle y número, de tal forma que siempre se invitan junto a las más próximas a su domicilio. Este hecho se ha demostrado como una buena opción organizativa para fomentar su participación, según ha informado el Gobierno foral.

Así, a todas las mujeres que acuden a las unidades de cribado se les realiza una mamografía, efectuándose dos proyecciones por cada mama: oblicua-medio-lateral y cráneo-caudal. Estas exploraciones se hacen en la Unidad Fija del ISPLN en Pamplona (calle Bergamín 2 bis) o en la Unidad Móvil, que se instala en las cabeceras de las zonas básicas de salud. Para facilitar el acceso de las mujeres invitadas a la Unidad Móvil, se organizan autobuses tipo lanzadera desde las localidades adscritas a cada zona.

Cuando el resultado de su lectura no es concluyente, se le vuelve a citar en la misma unidad de detección para realizar pruebas complementarias de carácter no invasivo (nuevas proyecciones mamográficas y/o ecografía). Si la sospecha de existencia de un tumor maligno persiste, se envían a la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario de Navarra (HUN) para completar el proceso diagnóstico y terapéutico.

LA VUELTA 18 DEL PROGRAMA COMENZÓ EL PASADO MES DE ABRIL

En abril de 2026 comenzó la vuelta número 18 del programa que, según la planificación prevista, finalizará en marzo de 2028. Están incluidas 120.983 mujeres nacidas entre el 1 de enero de 1957 y el 31 de diciembre de 1982 (aquellas que cumplen de 45 a 69 años durante el periodo de tiempo que se desarrolle la vuelta).

En la actualidad, en la Unidad Fija se está invitando a las mujeres residentes en la zona de Pamplona 31003. A continuación, y hasta final de año, se seguirá con las de Pamplona 31004, Pamplona 31005, Puente la Reina y Pamplona 31006.

En este momento, la Unidad Móvil está emplazada en Santesteban. Posteriormente, se trasladará a Lesaka, Elizondo, Leitza y Peralta.

En los dos últimos años, se han llevado a cabo mejoras en el sistema de información y gestión del programa, se han renovado todos los mamógrafos, así como la Unidad Móvil. Próximamente, se prevé implementar una herramienta de inteligencia artificial como ayuda al diagnóstico y la lectura de los estudios de cribado.

TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en Navarra, representa el 28% de todos los cánceres diagnosticados (excluyendo el de piel no melanoma). El número absoluto de casos nuevos se ha incrementado de forma importante en la última década, pasando de 387 en 2015 a 497 en 2025, según las estimaciones del Registro de Cáncer del ISPLN, que indica que parte de este aumento se explica por el crecimiento y envejecimiento de la población.

El 14% de los tumores se diagnostican en mujeres menores de 45 años; el 58%, en mujeres entre 45 y 69 años; y el 28%, en mayores de 69 años.

Las tendencias de las tasas ajustadas, que tienen en cuenta el crecimiento de la población residente en Navarra y su envejecimiento, indican un aumento del riesgo de cáncer de mama del 11% en la última década. No obstante, este incremento de la incidencia ha sido igualmente documentado en España y Europa en el mismo periodo.

Sin embargo, la mortalidad por esta causa desciende. El objetivo del programa de detección precoz siempre ha sido disminuir la mortalidad. A los diez años de ponerse en marcha el cribado, en 2000, se había conseguido reducir un 40% la mortalidad en población general y, más de 35 años después, la mortalidad sigue bajando. Este descenso se debe a un efecto conjunto de la detección de los tumores en estadios precoces y al avance en los tratamientos que se aplican sobre ellos, ha añadido el Ejecutivo.

Los datos del Registro de Mortalidad del ISPLN señalan que la media de fallecimientos por cáncer de mama fue de 70 al año en el trienio 2022-2024, lo que supone el 2,3% del total de los decesos en mujeres. La tasa anual de mortalidad por este cáncer ha disminuido un 7% en la última década, desde 18,0 fallecimientos por 100.000 mujeres en 2012-2014 a 16,7 por 100.000 en 2022-2024.

En cuanto a la actividad asistencial, el Servicio de Oncología Médica del HUN ha atendido entre enero y septiembre de este año a 391 personas en primeras consultas, una cifra un 4,2% superior a la registrada en el mismo periodo de 2025 (375). Asimismo, 579 pacientes con cáncer de mama han recibido tratamiento en el HUN, un 7,6% más que el año pasado, cuando fueron 538. En el Hospital Reina Sofía de Tudela se ha tratado también hasta septiembre de 2026 a 49 pacientes (en 2025 fueron 46).