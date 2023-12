La Oficina de Mediación Hipotecaria de Pamplona ha atendido 665 casos desde su creación en 2012

Ofrece asesoramiento y mediación entre las entidades bancarias y propietarios de viviendas con dificultades de pago



PAMPLONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asesorar, orientar y mediar entre propietarios de viviendas con dificultades de pago y entidades bancarias es el objetivo con el que nació en septiembre de 2012 la Oficina de Mediación Hipotecaria de Pamplona. Este servicio gratuito del Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con el Colegio de Abogados de Pamplona, ha atendido en este tiempo un total de 665 casos, de los que 65 aún siguen en tramitación.

Hasta la Oficina de Mediación Hipotecaria, ubicada en la calle Descalzos (número 47-53), llegan una amplia diversidad de casos, con una gravedad variable. En este sentido, los profesionales de la oficina atienden consultas en las que únicamente se requiere asesoramiento ante el temor de no poder hacer frente en un futuro a las cuotas hipotecarias o incluso las dudas de interpretación de la situación respecto a las obligaciones con la entidad bancaria. Pero también afrontan casos en los que existen impagos de la hipoteca y la entidad bancaria ha iniciado el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, explica en una nota el Ayuntamiento de Pamplona.

Una de las casuísticas más comunes en la que interviene la Oficina de Mediación Hipotecaria es cuando la persona propietaria ha dejado de pagarse alguna cuota. En ese momento, existe un riesgo real de pérdida de la vivienda, si estas cuotas, vencidas y no pagadas, se acumulan durante más de un año. En esos casos, el banco tiene derecho a declarar vencido el préstamo y exigir el importe total de la cantidad prestada y, en caso de imposibilidad de pago, ejecutar la vivienda en pública subasta.

En el balance realizado desde la creación de la oficina, de los 600 casos resueltos, 200 fueron solucionados en una única cita, en la que el solicitante del servicio planteó todas sus dudas respecto de su hipoteca y situación económica y recibió asesoramiento jurídico en los supuestos planteados. Los profesionales de la Oficina de Mediación Hipotecaria les aportan datos e información precisa que les permite hablar directamente con sus bancos, y plantear personalmente las cuestiones que les afecta.

En el resto de los casos finalizados, en torno a 400, se produjo la intermediación de la Oficina con la entidad bancaria para tratar de llegar a un acuerdo. En el 60% de las intervenciones realizadas se logró un acuerdo satisfactorio para ambas partes, si bien en el resto fue imposible alcanzar un acuerdo extrajudicial.

NEGOCIACIÓN VOLUNTARIA

La labor de la Oficina de Mediación Hipotecaria de Pamplona se basa en dos principios básicos: la gratuidad del servicio y la voluntariedad de la negociación. La negociación no obliga a las partes más allá de lo establecido en las leyes. No obstante, aun cuando no se alcanza un acuerdo entre las partes, "la mediación aporta al cliente información sobre su situación hipotecaria, sus derechos y obligaciones, y la posibilidad de reabrir el expediente si hay otras circunstancias", destaca el Consistorio.

Las soluciones que proponen los profesionales de mediación varían en función de cada caso. Así, se plantean las modificaciones de plazo o la obtención de periodos de carencia, en los casos menos graves. Pero también, en los casos más difíciles, se recurre a la dación en pago, que supone la entrega de la vivienda y condonación de la deuda, y en ocasiones, con alquiler social incluido. También existen medidas intermedias como la reestructuración de la deuda, que a veces incluye una quita de cantidades y una ampliación de plazo. Todas estas medidas pueden darse en paralelo y a pesar de haberse interpuesto una demanda judicial.

"El servicio de intermediación es, en esencia, un diálogo entre el cliente y la entidad financiera, en el que ambas partes tienen un objetivo común: buscar soluciones alternativas a la ejecución hipotecaria que, dependiendo de cada situación, otorga el ordenamiento jurídico", señala el Ayuntamiento.

En este sentido, ha indicado que "las difíciles circunstancias económicas y las oscilaciones en los tipos de interés con la subida del Euribor por encima del 4% están provocando problemas en el pago de las cuotas hipotecarias. Todo esto hace que los ciudadanos pasen por situaciones cambiantes y el mantenimiento de la vivienda se convierta en una de sus preocupaciones". La creación del Código de Buenas Prácticas, al que se han adherido la mayoría de bancos, y la publicación en 2019 de la Ley de crédito inmobiliario abrieron un escenario de posible negociación con los particulares. La mediación hipotecaria se ha visto impulsada, además, por distintas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han abordado asuntos como las cláusulas suelo, el vencimiento anticipado, IRPH e intereses moratorios, considerados todos ellos cláusulas abusivas.