Oihan Mendo toma posesión como parlamentario de EH Bildu con el objetivo de "aportar el máximo posible"

Asume el cargo tras la renuncia de Xebe Txoperena por motivos personales



PAMPLONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Oihan Mendo ha tomado posesión este martes de su cargo como nuevo parlamentario de EH Bildu, tras la renuncia de Xebe Txoperena por motivos personales, esperando aportar "el máximo posible de mi conocimiento y de mi experiencia".

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha encabezado el acto de toma de posesión, en el que también han estado presentes miembros del resto de grupos parlamentarios y familiares de Mendo.

En su intervención, Hualde ha felicitado al nuevo parlamentario, a quien ha dado la bienvenida a la Cámara foral. "Estoy seguro de que la etapa que hoy comienza será muy enriquecedora para ti, representando al conjunto de mujeres y hombres de la Comunidad Foral de Navarra, lo cual es una gran responsabilidad y sin duda también un gran honor", ha indicado.

Por su parte, en declaraciones a los medios de comunicación, Mendo se ha mostrado "contento, con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad, con ganas de empezar el trabajo, de descubrir cómo funciona esta Casa y de aportar el máximo posible de mi conocimiento y de mi experiencia a la casa de todos los navarros y de todas las navarras".

Según ha apuntado, su trayectoria previa como alcalde de Puente la Reina durante dos legislaturas "es una preparación muy buena para entrar en esta Casa". "Al final hemos estado representando no solo yo, sino todo mi grupo y todo el Ayuntamiento, todos los concejales y concejalas que han estado trabajando durante las dos legislaturas que fui alcalde y que yo creo que me preparan para el trabajo que me toca a partir de ahora", ha señalado.

Tras mostrar su "reconocimiento" hacia Xebe Txoperena "por este año de trabajo", Mendo ha apuntado que todavía no se ha establecido el reparto de las comisiones parlamentarias. Si bien se ha mostrado dispuesto a asumir "aquellas responsabilidades que el grupo decida que tengo que tomar", ha destacado su experiencia en lo relativo a "la transición ecosocial, que es lo que he venido trabajando los últimos años".