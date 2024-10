Ola Arafat, Premio Navarra de Colores 2024: "Ante la masacre de Gaza no valen los discursos; hay que actuar"

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuenta que, de cara a la sociedad navarra, es una "chica palestina gazatí con 'outfit' palestino, con carácter y que habla desde el corazón". También cuenta que es madre de "dos niñas y dos niños que estudian en la Universidad Pública de Navarra", y que es farmacéutica, fundadora y directora general de la reconocida empresa Biotech DNA Catcher. Ahora, además, Ola Arafat es la persona galardonada con el Premio Navarra de Colores 2024 que otorga el departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias de Gobierno de Navarra, en esta ocasión, por "ser un auténtico referente y un apoyo para todas las personas migrantes, especialmente para las mujeres árabes", y por su "lucha incansable en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino".

Nacida en Gaza (Palestina) hace 47 años, Ola Arafat llegó a Navarra en 2002 acompañando a su marido, a quien la Universidad de Navarra había otorgado una beca para realizar un máster y un doctorado. Y desde entonces, su trayectoria ha sido un 'non stop': fundó la empresa Biotech DNA Catcher de biotecnología y por su trayectoria profesional ya ha recibido premios nacionales e internacionales; "su faceta personal y altruista no ha quedado atrás puesto que ha influido en la vida de muchas chicas adolescentes para continuar sus estudios universitarios sin olvidar sus orígenes e idioma; y ha brillado en su faceta más activista en defensa de los derechos humanos y justicia para el pueblo palestino".

"Me siento muy orgullosa de todas mis decisiones y de las diferentes facetas que he desarrollado durante todos estos años, porque ellas son las que me han hecho ser quien soy y, ya ves, recibir el Premio Navarra de Colores este año, por el que me siento tremendamente agradecida", dice Arafat, para quien este galardón "supone un reconocimiento a todo el esfuerzo realizado durante los últimos 22 años" que le servirá de acompañamiento en su lucha por su país y su ciudad natal.

Precisamente sobre la situación actual de Gaza, en donde viven su familia y personas allegadas, Arafat señala que "es desesperante; miles y miles de personas han perdido la vida de todas las formas posibles, y ante esta masacre no valen los discursos de lamentos; hay que actuar". "Los derechos humanos se defienden, sin medias tintas, sin importar las raíces, el origen o las creencias religiosas. ¿Cuántas muertes hacen falta para que nos demos cuenta de que tenemos que actuar y de inmediato ante esta crisis humanitaria?", se pregunta. "Quien no ha muerto a causa de una bomba lo hará por desnutrición, por sed o por una enfermedad", subraya, para añadir: "¿Qué diferencia hay entre las personas que viven allí y las de aquí? Precisamente eso, que están allí".

DOS ACCÉSITS, UNA MENCIÓN Y TRES RECONOCIMIENTOS

Ola Arafat es la ganadora del Premio Navarra de Colores 2024, en el que también han logrado dos accésits María Carolina Gonzalo y Djibril Dieye. De Carolina, el jurado ha destacado la ayuda que ofrece desde hace ya siete años para que mujeres migrantes que acuden al Centro Social María Inmaculada de Pamplona reciban formación que les posibilite el acceso al mercado laboral. También su papel fundamental en el 'Proyecto Raíces', "innovador porque genera sinergias que conectan a personas migrantes con comunidades locales, ofreciendo soluciones personalizadas que contribuyen a la revitalización local".

Respecto a Djibril, el jurado ha puesto en valor su "intensa trayectoria en la lucha contra el racismo y la xenofobia y a favor de la diversidad cultural", una labor que ha ejercido mediante la asociación And Jëf Gandiol, ofreciendo charlas y talleres interculturales, organizando eventos antirracistas, conectando a jóvenes de Senegal con jóvenes de Navarra para favorecer el conocimiento mutuo y colaborando en la acogida de personas africanas que llegan a las islas del El Hierro y Gran Canaria.

Asimismo, el jurado ha querido hacer una mención especial al CPEIP Pitillas por su proyecto de aprendizaje y servicio denominado 'Menestra Cultural', un proyecto en el que ha participado alumnado, profesorado, familias y el pueblo en su conjunto, que se enmarca dentro del Plan Estratégico del centro 2023-2027 y que tiene como objetivo principal visibilizar la convivencia entre diferentes culturas.

Finalmente, el jurado ha realizado tres reconocimientos. El reconocimiento a la Entidad de colores ha recaído en la Asociación SEI Elkartea por su trabajo durante estos 25 años acompañando a familias, niños y adolescentes con una intervención socioeducativa, psicosocial y sociocultural enfocada a la integración social.

El reconocimiento al Deporte de colores ha sido para Teresa Iñigo González, secretaria de la Federación Navarra de fútbol, por el logro conseguido conjuntamente con el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física y el Club deportivo Iruña, que permitirá la participación de jugadores residentes en Navarra y de origen extranjero en los Juegos Deportivos de Navarra.

Además, se ha concedido el reconocimiento a Empresas de Colores a Cuidándo-te, Servicios Integrales, una cooperativa para los cuidados ubicada en Tierra Estella y apoyada por la Asociación Denendako y la Asociación ESAIN, cuyo objetivo "es hacer posible la economía social creando una estructura que permita acompañar a las personas migrantes que llegan a Estella, ofreciéndoles formación, dignificando los cuidados y las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos".