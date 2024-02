Las organizaciones agrarias valoran "con reservas" la reunión con el Gobierno pendientes de la mesa de fiscalidad

PAMPLONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

UAGN, EHNE y UCAN han valorado las medidas propuestas por el Gobierno de Navarra en la reunión mantenida, junto con la plataforma 6F, en la sede del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Han echado en falta mayor concreción en materia de Hacienda a la espera de la mesa que se creará en marzo para tratar futuras medidas fiscales para el sector.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha hecho una "valoración positiva con reservas" de la reunión. Ha reconocido que "se han conseguido cuestiones importantes dentro del Departamento de Desarrollo Rural" pero "no tanto" en Hacienda, si bien ha señalado que "se va a formar una mesa dentro de un mes para que estas cuestiones se puedan corregir para el año que viene".

Bariáin ha considerado que "estamos perdiendo una oportunidad histórica, después del movimiento que se ha generado, para cambiar cuestiones como la reforma de la PAC". "Es un aspecto fundamental para que, de una vez, se ponga en valor la agricultura y la ganadería como eje fundamental de la vida social", ha defendido.

Ha señalado que "tenemos positivas expectativas" con las futuras leyes de Desarrollo Rural y de Cohesión Territorial y Vertebración del Territorio, de las que ha esperado que, "con el apoyo de las organizaciones agrarias", se pueda "revertir en alguna manera la injusticia que está sufriendo el medio rural".

Félix Bariáin ha afirmado que "nos hubiese gustado que hubiese habido más concreciones a nivel de Hacienda, pero también es cierto que, debido a la ley de medidas fiscales, lo que se pueda conseguir en el tema de Hacienda tiene que tener un recorrido parlamentario". Por ello, ha apelado a la "sensibilidad" de todos los grupos políticos, en especial los firmantes del acuerdo de gobierno, "para que corrijan estas injusticias que estamos sufriendo con respecto al resto de comunidades del Estado". "Este movimiento ha sido un punto de inflexión y ojalá se traslade también al Parlamento y, por lo menos en lo que afecta a la ley de medidas fiscales, se pueda corregir en un futuro", ha reiterado.

El presidente de UAGN ha apostado por "aprovechar este momento para hacer políticas globales, políticas estructurales, no coyunturales y, sobre todo, ofrecernos al Gobierno" para, "como hemos hecho siempre las organizaciones, seguir colaborando". Una colaboración, ha precisado, que "se tiene que traducir en resultados", de lo contrario tendrá a UAGN "en contra".

Preguntado si la situación de Navarra queda en peor situación que el resto del país, ha explicado que, en materia de fiscalidad, "la orden ministerial sale en los últimos de noviembre, primeros de diciembre en el Estado", pero "en el mes de marzo o abril suele haber un anexo donde se establecen las deducciones fiscales, normalmente por temas meteorológicos o por precios o por sequía". "Hasta no saber qué dice realmente ese anexo no podemos comparar lo que ocurra a día de hoy, pero me atrevo a asegurar que si no hay cambios vamos a estar en peores condiciones", ha aseverado.

Por su parte, Fermín Gorráiz, presidente de EHNE, ha señalado que, tras la reunión, "sobre todo lo que más hay son mesas de trabajo". "A partir de ahora tenemos que hacer un montón de trabajo para ir concretando todas esas cosas", ha apuntado.

A nivel fiscal ha explicado que hay un "compromiso real" de devolver los adelantos de la producción de IVA "antes de las seis semanas de la presentación, que se hace el 31 de enero". También ha solicitado, aunque sea competencia estatal, que el IVA se devuelva "cuando se haga la declaración trimestral". "Yo creo que eso daría mucha liquidez a las explotaciones", ha destacado.

Por otro lado, ha resaltado que "tenemos ya a la vuelta de la esquina la PAC de 2027" y ha advertido de que "el sistema que tenemos ahora lleva a la desaparición de muchas explotaciones". "Ahora los derechos son nuestros, en Francia los derechos son del Estado", ha explicado Gorráiz, que ha planteado que "los derechos, para funcionar bien, tienen que ser del Estado, cedernos a los agricultores y ganaderos mientras tengamos explotación y, cuando cesemos, vuelven al Estado y los vuelven a repartir". "Así evitamos que haya compraventas y que haya explotaciones grandes" que "normalmente tienen más caja para poder comprar en detrimento de las explotaciones familiares pequeñas".

Asimismo, ha indicado que "tiene que haber topes de subvención por cada explotación, que cada uno no cobre lo que quiere, porque tenemos aquí que uno de los mayores beneficiarios" que "no son ni agricultores ni ganaderos".

Finalmente, desde UCAN, Esther Burgui, ha valorado que en ambos departamentos del Ejecutivo foral "ha habido un trabajo durante esta semana". "Nos han presentado diferentes medidas y no solamente de competencia foral sino que también nos han hecho saber que hay varias solicitudes tanto a Ministerio como a Bruselas", ha destacado.

"De manera oficial y con un compromiso firme, el consejero se ha comprometido a que el próximo lunes nos juntemos las organizaciones y establezcamos un documento que podamos trasladar ese mismo lunes a Madrid y que llegue a Bruselas", ha destacado.

A nivel de Hacienda, ha valorado positivamente la propuesta de conformar una mesa dentro de un mes. "Es momento de trabajar y, en conjunto, tener en cuenta al sector, que a día de hoy está claro que no está conforme", ha concluido.