Pamplona acoge del 18 al 20 de octubre el XI Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas

También se celebran dos jornadas previas bajo la Presidencia española del Consejo de la UE



PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de toda España se reunirán en el Palacio Baluarte de Pamplona del 18 al 20 de octubre de 2023 para participar en el XI Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Organizado por el Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración con el Gobierno de Navarra, este evento bienal tiene como lema central 'Democracia, lectura y derecho a la información'.

Además, en el marco de la Presidencia española del Consejo de la UE, se van a llevar a cabo dos jornadas previas al congreso. La primera se ha celebrado este lunes, 16 de octubre, bajo el título 'Los desafíos de la política europea del libro y la lectura' en el Archivo de Navarra, y este martes, día 17, bajo el título 'Accelerating 3D in the common European data space for cultural heritage: Building capacity for 3D' ('Acelerar el 3D en el espacio común europeo de datos para el patrimonio cultural'), tendrá lugar la segunda jornada en el Palacio de Congresos Baluarte.

JORNADAS EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UE

Este lunes se ha celebrado en el Archivo de Navarra la primera jornada que explora temas "relevantes" en el ámbito europeo y su influencia en la lectura y las bibliotecas públicas.

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, ha inaugurado esta jornada de "gran importancia" para "reflexionar sobre el presente y los retos futuros del libro y la lectura". En este sentido, ha señalado que "es fundamental el impulso a las políticas públicas que velen y garanticen el derecho a la lectura de la ciudadanía, un derecho inherente a la dignidad de las personas".

La primera parte del evento se ha centrado en la sostenibilidad ya que, según ha explicado la consejera, "las políticas europeas del libro y la lectura no pueden ser ajenas a cuestiones como la huella de carbono, la sobreproducción y la ecoedición".

A continuación, la jornada ha abordado el derecho a la lectura y, por último, ha analizado las políticas europeas del libro y la lectura. En cuanto a la situación de las bibliotecas en Navarra, Rebeca Esnaola ha destacado "la gran labor que realiza el centenar de bibliotecas y sus equipos que se extienden por Navarra, de norte a sur y de este a oeste".

Además, ha explicado algunos de los programas que se están llevando a cabo en la Comunidad foral, como las bibliotecas móviles, que facilitan la llegada de los libros a zonas rurales afectadas por la despoblación, como el Pirineo y Tierra Estella; o el proyecto colaborativo Bibliotecas y Semillas, en el que las bibliotecas tienen la misión de reunir, conservar y compartir semillas de variedades hortofrutícolas locales o de interés, para su utilización y reproducción en los huertos y en los espacios próximos a la biblioteca.

Por otro lado, este martes se celebrará en el Palacio de Congresos Baluarte la Jornada Europeana bajo la Presidencia española del Consejo de la UE. Este evento, titulado 'Accelerating 3D in the common European data space for cultural heritage: Building capacity for 3D' ('Acelerar el 3D en el espacio común europeo de datos para el patrimonio cultural'), será organizado por la Fundación Europeana en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte de España a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria.

El enfoque principal de la jornada será el uso de tecnología 3D en el ámbito del patrimonio cultural, y se basará en las discusiones previas que se llevaron a cabo durante la Jornada Europeana celebrada bajo la Presidencia sueca en abril.

En esta ocasión se explorarán aspectos relacionados con el desarrollo de capacidades en profesionales del patrimonio para la creación y la disponibilidad de datos 3D de alta calidad en el espacio común europeo de datos destinado al patrimonio cultural y el sector asociado.

Esta jornada contribuirá a la campaña 'Twin it! 3D for Europe's culture', la cual busca impulsar y recopilar contenido 3D en el espacio de datos para el patrimonio cultural. El congreso tratará sobre el papel de las bibliotecas y el futuro de la lectura.

Del miércoles 18 al viernes 20 de octubre, Pamplona será sede del XI Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, bajo el lema 'Democracia, lectura y derecho a la información'. El Palacio Baluarte de Pamplona será el epicentro de este congreso, donde se espera reunir a más de 500 profesionales y personas expertas en bibliotecas públicas de todas las comunidades autónomas.

El objetivo es "ofrecer una radiografía actualizada de la situación bibliotecaria en España y establecer las líneas de trabajo para el futuro en un contexto de democracia y acceso a la información".

En 2022 se actualizó el Manifiesto IFLA / UNESCO sobre bibliotecas públicas, "redefiniendo su papel como agentes del desarrollo sostenible y espacios para el intercambio de información, cultura y compromiso cívico, reconociendo la importancia de los usuarios en la creación de conocimientos".

Además, se aprobó el nuevo Plan de Trabajo de la UE en Cultura para 2023-2026, que destaca "la contribución de las bibliotecas a la consolidación de la democracia, la participación ciudadana y el acceso a información plural y fiable".

El Congreso girará en torno a tres ejes. En el primero de ellos, bajo el título 'Democracia y políticas europeas para las bibliotecas públicas', se explorarán las oportunidades para las bibliotecas públicas europeas, en particular tras la alianza reciente entre NAPLE, EBLIDA y Public Libraries 2030, así como las políticas relacionadas con el gobierno abierto y la participación ciudadana en bibliotecas. También se abordarán las ayudas europeas para bibliotecas.

El segundo eje, 'Lectura', destacará "la importancia del libro y la lectura en el contexto de las bibliotecas, enfatizando la influencia que tienen a la hora de desarrollar habilidades como la alfabetización y el espíritu crítico". Desarrollar la capacidad de "identificar fuentes fiables, detectar campañas de desinformación y fomentar el pensamiento crítico" es "esencial en la actualidad".

Por último, el eje 'Ruralidad y sostenibilidad' abordará el desafío de la atención en el mundo rural y la sostenibilidad de los servicios bibliotecarios en el tiempo, incluyendo su relación con la sostenibilidad ambiental, como aspectos clave que vertebrarán esta edición del Congreso.