Pamplona licitará en marzo un nuevo servicio municipal de bicicletas eléctricas

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona renovará el servicio de bicicletas eléctricas de alquiler, licitándolo de nuevo a principios de marzo. El objetivo es que el nuevo operador, que deberá contar con la capacidad de afrontar con garantías un proceso de comarcalización, ponga en marcha y a pleno rendimiento el servicio para diciembre.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, quien también ha informado de que el Ayuntamiento ha trasladado a la actual concesionaria, Ride On Pamplona, una propuesta para que en este impasse de tiempo siga con la orden de continuidad vigente, pero "asegurando unos parámetros mínimos de calidad en el servicio que hoy no tiene".

La razón que justifica la decisión de licitar un nuevo contrato es doble. "Por un lado, la constatación de que la situación financiera de la empresa operadora es inestable pese a los adelantos de capital realizados por el Ayuntamiento (200.000 euros de los que no se ha justificado aún el gasto de más de la mitad) y, por otro lado, las dudas mostradas por los servicios técnicos municipales acerca de los materiales que conforman el stock para la comarcalización", ha explicado el Ayuntamiento.

Con el fin de realizar una transición ordenada del actual servicio al nuevo, el Ayuntamiento ha hecho llegar a Ride On una propuesta de acuerdo que se resume en tres puntos: pagos mensuales para garantizar el funcionamiento de un sistema de calidad (hasta 60.000 euros), auditoría externa especializada para evaluar el estado del stock, y control compartido de las cuentas y de la deuda del servicio. "Es una cuestión de responsabilidad institucional; estamos obligados a ofrecer a la ciudadanía el mejor de los servicios y ahora no lo estábamos logrando; debemos gestionar de forma eficiente los fondos públicos y por eso hemos de asegurar la compra de material de calidad y tenemos que cumplir el objetivo que nos habíamos marcado con la comarcalización", ha señalado Abaurrea.

La licitación, que ya está en fase de redacción, se lanzará a principios de marzo, se resolverá antes de San Fermín, podría empezar a implementarse en septiembre y deberá estar plenamente operativa en diciembre. Se trabaja sobre un contrato para la prestación de un servicio público por un periodo de 10 años y con un coste anual que podría rondar el millón de euros.

La futura operadora aportará al contrato todos los elementos necesarios para mantener la dimensión del servicio que actualmente tiene Pamplona (estaciones, bicicletas, talleres, etc.), así como capacidad para asumir el incremento de elementos que se soliciten por parte del resto de ayuntamientos de la Comarca de Pamplona para ampliar el sistema. Este incremento está actualmente estimado en 10 nuevas estaciones y 100 bicicletas, pero podrá llegar hasta 30 nuevas estaciones y 300 bicicletas.

En el pliego se valorarán tres parámetros fundamentales: el diseño de las bicicletas (robustez, seguridad y facilidad de manejo); la oferta de logística con especial atención a la redistribución de la flota en un sistema comarcal y la disponibilidad rápida de materiales de recambio para garantizar la calidad del servicio.

En cuanto al proceso de comarcalización, el pliego que ultima el Ayuntamiento prevé habilitar dos fases. La primera será el reconocimiento de la capacidad del Ayuntamiento de Pamplona para firmar acuerdos bilaterales con otros ayuntamientos para extender el servicio a esos municipios. La nueva adjudicataria tendrá que garantizar capacidad para suministrar, además de las estaciones solicitadas en el pliego, al menos, otras 20 bases y otras 200 bicicletas. La segunda fase contemplará la posibilidad de que el servicio lo asuma directamente la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en el momento en que el servicio esté desplegado, a pleno rendimiento y esta entidad disponga de personal y conocimiento técnico para ello.

Con el fin de minimizar el periodo de transición y las afecciones a las personas usuarias, el pliego también premiará la implantación paulatina del nuevo servicio de forma que no se interrumpa la prestación del mismo a la ciudadanía.

Tras constatar que para que la ciudad tenga un sistema de bicicleta eléctrica de garantías "lo mejor" es ir a una nueva licitación, el Ayuntamiento de Pamplona ha comenzado ya a trabajar en el periodo de transición. El objetivo fundamental será mantener el servicio actual con "un mínimo de calidad".

Para ello, el Ayuntamiento ha trasladado una propuesta a Ride On Pamplona de varios puntos; en primer lugar y sobre la fórmula jurídica, se habla de mantener la orden de continuidad del servicio que se dictó tras el acuerdo de abril; en segundo lugar y sobre la viabilidad económica, el Ayuntamiento ofrece realizar un 'pago a justificar' por importe de 60.000 euros mensuales para que la adjudicataria pueda hacer frente a los gastos directamente imputables al servicio (plantilla, alquiler de naves, equipos y servicios informáticos); en tercer lugar y respecto a la mecánica de funcionamiento, se propone realizar cada mes la justificación de los gastos correspondientes al mes anterior y realizar posteriormente un abono por el importe restante hasta la cantidad de 60.000 euros, de manera que la empresa siempre cuente con una liquidez mensual por dicha cantidad.

Como contraprestación, el Ayuntamiento plantea dos requisitos: que Ride On se comprometa a mantener el servicio en las condiciones mínimas de calidad establecidas por el Consistorio hasta el 31 diciembre "o plazo en el que el servicio sea adjudicado mediante contrato", y que se autorice a una persona que designe el Ayuntamiento a tener acceso a las cuentas de la empresa para poder verificar en cualquier momento su estado.

"Esperemos que a través de esta fórmula lleguemos a un acuerdo satisfactorio para ambas partes y que redunde en beneficio de la ciudadanía, esa es nuestra prioridad, pero también barajamos otros escenarios", ha explicado Joxe Abaurrea.

El otro escenario posible sería no lograr un acuerdo. En ese caso el Ayuntamiento de Pamplona, como uno de los principales acreedores de la empresa, pondría en marcha la reclamación de un concurso de acreedores que debería sustanciar un tribunal mercantil. En este caso, el Ayuntamiento trataría de mantener el servicio en los términos referidos negociando, directamente, con el administrador concursal.

En ese escenario cabría la posibilidad de que se interrumpiera el servicio durante un tiempo, pero el Consistorio ya ha diseñado dos sistemas para garantizar que nadie que tenga dinero invertido en abonos o wallets de Ride On pierda su dinero. Se ofrecería la oportunidad de ceder la deuda a favor del Ayuntamiento (que posteriormente reclamaría a la empresa) a cambio del reintegro del dinero, o cambiar ese dinero por abonos para el nuevo servicio. El Consistorio calcula que la cifra total de estos fondos podría rondar los 300.000 euros.

Para preparar estos escenarios el Ayuntamiento ha llevado a cabo ya con éxito otra gestión, la consulta con la Unión Europea sobre las implicaciones que una nueva licitación pudiera tener para la subvención de 1,03 millones en fondos Next Generation UE que recibió Pamplona en 2023 para el sistema de bicicleta eléctrica. La respuesta ha sido que siempre y cuando se justifique el cambio, se garantice que se va a poner en marcha un nuevo servicio y se mantenga la prestación para la que fue concedida la subvención, no habrá causa de reintegro de esos fondos. "Es más, la propia Unión Europea, en su respuesta, urge a acelerar la nueva licitación", ha comentado Joxe Abaurrea.