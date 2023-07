Ciudadanía e instituciones muestran su repulsa por el crimen machista cometido en Pamplona

PAMPLONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concentrado este domingo en la plaza Consistorial de Pamplona para expresar su repulsa ante el asesinato de una mujer de 47 años este sábado a manos de su pareja en un bar del barrio pamplonés de Ermitagaña.

La concentración ha comenzado a las doce del mediodía y se ha desarrollado en silencio, roto finalmente por los aplausos de todos los asistentes, entre ellos personas de la comunidad china en Navarra, país del que era originaria la víctima.

Ha participado una nutrida representación institucional, encabezada por la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, acompañada por el concejal de Igualdad, Carlos Salvador, junto con representantes de todos los grupos municipales del Consistorio -UPN, EH Bildu, PSN, Geroa Bai, PP y Contigo-Zurekin-.

También ha acudido la presidenta del Gobierno de Navarra en funciones, María Chivite, sus dos vicepresidentes, Javier Remírez y José Mª Aierdi; el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Eva Istúriz, y el presidente de UPN, Javier Esparza.

En declaraciones a los medios tras la concentración, la alcaldesa Ibarrola ha lamentado que "nos hemos tenido que concentrar por un suceso de los que a nadie le gusta que sucedan en la ciudad" y ha esperado "que no vuelva a producirse, ni de tal gravedad ni ninguna agresión sexista, que perjudica mucho la imagen de la ciudad".

Ibarrola ha destacado que "pondremos todos los medios a disposición de los ciudadanos para que las mujeres se sientan protegidas y seguras en una ciudad que ya de por sí es segura". Ha puesto en valor "el apoyo unánime de todas las instituciones hoy aquí" y ha trasladado las condolencias del Ayuntamiento a los familiares y allegados de la víctima.

"Nos hemos puesto a disposición de la familia para colaborar con todo lo que tenga que ver con alojamiento, con apoyo psicológico, ayudas a la repatriación..., todo lo que sea preciso". Además, ha anunciado que el Consistorio se presentará como acusación particular.

De cara a los inminentes Sanfermines, la alcaldesa ha considerado que "somos un escaparate al mundo en unas fiestas singulares" y ha esperado que transcurran "con absoluta normalidad, en libertad, con respeto a las mujeres, al colectivo LGTBI" y que "todas las personas puedan disfrutar de la fiesta, no ya sin sucesos tan graves sino con absoluta libertad". Al respecto, ha indicado que el Ayuntamiento "pone a disposición el protocolo, los recursos que existen, intentando evitar que tengamos que lamentar ningún suceso de estas características".

En la misma línea, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha mostrado su "absoluta condena" ante este crimen y ha expresado su satisfacción por "unanimidad de las instituciones" en esta concentración.

"Creo que estos mensajes de unidad institucional son importantes y aportan fortaleza" al mensaje de que "estamos con las mujeres, con las víctimas de violencia de género frente a otras polémicas que están surgiendo de negacionistas de la violencia de género". Así, ha resaltado esta "unidad institucional para hacer frente y para la condena de este asesinato machista".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Chinos de Navarra, Maite Huang, ha afirmado que "llevo muchos años viviendo aquí, desde el año 96, y nunca jamás en la comunidad china han pasado estas cosas". "Me sentí triste, casi no me lo creo hasta ahora", ha lamentado.

Ha explicado que conocía a la víctima, madre de cuatro hijos que llevaba más de 15 años en Pamplona. Según ha indicado, "ahora mismo toda la familia -de la víctima- está unida, han venido los primos y están acompañados". La presidenta de la asociación ha trasladado a la familia que si necesitan "cualquier ayuda", cuentan con el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. Al respecto, ha expresado su agradecimiento por "todo lo que hacen por la comunidad china" estas instituciones.