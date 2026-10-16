Pamplona reunirá a representantes del periodismo de datos para abordar cómo interpretar la información

Cartel con los ponentes de la jornada. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

¿Qué herramientas permiten distinguir la información fiable de los contenidos engañosos? ¿Cómo se representan los datos para hacer comprensible una realidad compleja? Son algunas de las cuestiones que centrarán la jornada 'Visualización y verificación de datos', promovida por el Gobierno de Navarra, que reunirá el próximo martes, 20 de octubre, en Pamplona a profesionales de referencia en el mundo del periodismo de datos, la comunicación y la verificación de la información.

El encuentro, organizado por el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat) en colaboración con el observatorio ibérico de investigación y verificación de medios digitales Iberifier, se celebrará en Baluarte con motivo del Día Europeo de la Estadística y prevé congregar a cerca de 500 personas. El evento será inaugurado por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez.

La jornada abordará dos retos fundamentales en el actual entorno informativo: "comunicar los datos de forma clara y visualmente atractiva, sin perder rigor, y desarrollar herramientas para contrastar la información, comprobar las fuentes y detectar errores o contenidos engañosos".

Con este foro, el Gobierno de Navarra quiere generar un espacio de encuentro entre la estadística, el periodismo y la comunicación para reflexionar sobre cómo los datos pueden ayudar a comprender mejor la realidad. Para ello, la jornada congregará a profesionales que están a la vanguardia de la visualización, el periodismo de datos y la verificación.

DE LOS DATOS A LAS HISTORIAS QUE EXPLICAN LA REALIDAD

El programa comenzará con una conferencia de Xaquín G.V., reconocido experto en narrativas visuales basadas en datos, que ha liderado el equipo visual del periódico The Guardian y ha trabajado en proyectos interactivos para National Geographic y The New York Times. El actual presidente de la Fundación Visualización por la Transparencia (ViT) ha recibido más de medio centenar de premios en los Premios Malofiej, celebrados en Pamplona, entre ellos el Best in Show en 2013. Actualmente, es mentor del equipo visual y de datos de The Straits Times, profesor asociado en la Universitat de Girona y presidente de la Fundació ViT, Visualització per a la Transparència.

A continuación, tendrá lugar la mesa redonda 'Del dato al relato visual', moderada por Ramón Salaverría, coordinador de Iberifier, y que contará con la participación de Antonio Delgado, cofundador de Datadista, y Paula Guisado, responsable de Datos de RTVE, equipo de periodismo de datos y narrativas visuales de la radiotelevisión pública española.

Antonio Delgado, referente y pionero del periodismo de datos en España, ha sido jefe de la Unidad de Datos del periódico El Español y jefe de proyectos en el grupo Vocento. Su enfoque es el de la investigación de largo recorrido y los datos como herramienta para la rendición de cuentas. Paula Guisado, por su parte, formó durante más de cinco años de la unidad de datos del diario El Mundo, desde donde lideró la participación del periódico en proyectos colaborativos de investigación internacional e impulsó distintos formatos informativos. Vivió el comienzo de la pandemia en la agencia de verificación de datos Newtral, desde el área de transparencia, dinero público y rendición de cuentas, además de escribir una newsletter diaria sobre el coronavirus. Compagina su actual trabajo en RTVE con su labor como profesora y ponente sobre temas de innovación, datos, visualización y transparencia desde hace más de una década.

Delgado y Guisado analizarán cómo la visualización de datos permite explicar fenómenos complejos, identificar patrones y convertir grandes cantidades de información en relatos comprensibles para la ciudadanía.

VERIFICAR PARA INFORMAR CON RIGOR

La fiabilidad de la información será el eje de la segunda mesa redonda, también moderada por Salaverría, y en la que participarán Álvaro García, editor de Maldita.es; Irene Larraz, coordinadora de Newtral Lab; y Sergio Hernández, responsable de EFE Verifica.

Álvaro García es periodista graduado por la Universidad Carlos III de Madrid con máster en Periodismo de Investigación, Nuevas Narrativas, Datos, Fact-checking y Transparencia por la Universidad Rey Juan Carlos. Comenzó su carrera en la Agencia ICAL y formó parte de la redacción de Diario.es. En la actualidad, es responsable de Maldita Hemeroteca y de las solicitudes de acceso a información pública. Por su parte, Irene Larraz es licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y Máster en Ciencias Políticas en la Universidad Libre de Bruselas. Ha trabajado en medios de verificación en México y Ecuador, así como en otros medios impresos y digitales en Colombia, Panamá, Estados Unidos, Argentina y México. Finalmente, Sergio Hernández fue vocal entre 2022 y 2024 del Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, órgano colegiado constituido por el Gobierno de España. Es licenciado en Ciencias de la Información y experto en Comunicación y Arte por la Universidad Complutense de Madrid.

Bajo el título 'Datos que generan confianza', los tres profesionales compartirán su experiencia en el contraste de datos y fuentes, así como en la identificación de errores y contenidos engañosos, en un contexto en el que la verificación resulta esencial para garantizar una información rigurosa y contribuir a una ciudadanía mejor informada, ha informado el Gobierno foral.

El cierre de la jornada correrá a cargo de Kiko Llaneras, responsable del equipo de Narrativas Visuales y Datos de El País, que a través de la ponencia 'Cómo pensar mejor con datos' ofrecerá herramientas para reconocer sesgos, cuestionar las explicaciones excesivamente simples y comprender la influencia del azar en la interpretación de la realidad.

Doctor en Ingeniería, Llaneras escribe en El País desde 2016, donde se encarga de analizar y explicar con gráficos y datos asuntos como elecciones, cambios sociales, pandemias o partidos de fútbol. Dirige el equipo de Narrativas Visuales y Datos de El País y en 2024 ganó el premio Vicente Verdú por su newsletter, que suma 40.000 lectores y lectoras.

La participación en la jornada es gratuita, previa inscripción a través de la web www.nastateventos.es, donde está disponible el programa y las personas participantes.