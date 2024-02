El Parlamento foral aprueba una veintena de enmiendas destinadas a realizar obras en colegios o a transporte escolar

PAMPLONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes 18 enmiendas -de las 64 discutidas- a los Presupuestos Generales de Navarra para 2024 relativas al departamento de Educación, todas a instancias de PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Contigo-Zurekin. Cuentan con un importe global de 804.200 euros, y están destinadas a realizar obras de mejora en centros escolares o al transporte del alumnado.

En concreto, se ha aprobado una enmienda de aumento de gastos por importe de 125.000 euros para la adecuación de aulas del CP de Falces para la creación de aulas 0-3 años. Presentada por el PSN, ha sido aprobada por unanimidad.

Se ha aceptado otra enmienda de aumento de gastos por importe de 98.000 euros para la ejecución de un porche en la Eskola Ibarberri, en Lekunberri. Presentada por EH Bildu, ha sido aprobada con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de Vox y los votos en contra de UPN y PPN.

A instancias del PSN, y con el apoyo de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y PPN y la abstención de Vox, ha prosperado una enmienda de aumento de gastos por importe de 75.000 euros para la mejora de la cubierta del colegio Mendialdea.

También se ha aprobado un aumento de gastos por importe de 75.000 euros destinada a la rehabilitación del Colegio Público San Francisco. Presentada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, ha sido aprobada con los votos a favor de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de PPN y el voto en contra de Vox.

A instancias del PSN, y sustentada con los votos UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y PPN y a pesar del rechazo de Vox, ha salido adelante una enmienda de aumento de gastos por importe de 50.000 euros para actuaciones en el edificio del CPEIP Otero de Navascués de Cintruénigo, al objeto de "ampliar en dos aulas más el programa de necesidades previsto".

También ha prosperado un aumento de gastos por importe de 50.000 euros para una la ampliación de la cubierta del CPEIP Castejón 2 de Mayo. Presentada por Contigo-Zurekin, ha sido aprobada con los votos a favor de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y PPN y el voto en contra de Vox.

Otra de las enmiendas que ha salido adelante ha sido la destinada a un aumento de gastos por importe de 40.000 euros para el cambio de luminarias del colegio y cubierta del patio de educación infantil del centro escolar Corella. Presentada por PSN, ha sido aprobada con los votos a favor de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y PPN y la abstención de Vox.

También se ha aprobado una enmienda de aumento de gastos por importe de 30.000 euros para la ampliación del espacio de psicomotricidad en la Escuela Infantil de Artica. Ha sido presentada por PSN y aprobada con los votos a favor de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y PPN y la abstención de Vox.

Por unanimidad se ha aprobado una enmienda de aumento de gastos por importe de 30.000 euros, presentada por el PSN, para la adecuación de los baños e instalación de plataformas en el colegio público de Buñuel.

El resto de las enmiendas aprobadas, que oscilan entre los 4.600 y los 30.000 euros, contemplan actuaciones en el CP Huertas Mayores de Tudela, el CP Ciudad de Corella, el colegio de Olite, el Colegio Público de Monteagudo, o el CP Comarcal Araxes.

También ha prosperado una enmienda de aumento de gastos por importe de 80.000 euros para el transporte escolar en Zizur Mayor, presentada por Geroa Bai y arobada con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN y PPN y el voto en contra de Vox.

Ha prosperado también una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 21.600 euros para desarrollar un proyecto junto a la Asociación de Autoescuelas de Navarra cuyo objetivo es apoyar a personas con discapacidad intelectual para que puedan obtener el carnet de conducir. Presentada por EH Bildu, ha sido aprobada con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y los votos en contra de UPN, PPN y Vox.

Asimismo, ha salido adelante una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 30.000 euros para financiar el transporte de alumnado de la zona de Muruarte de Reta, Tiebas, Beriain, etc, que optan por cursar Modelo D en un centro de inmersión como es Hegoalde Ikastola y que no cuentan con ninguna ayuda del Departamento de Educación". Presentada por Geroa Bai, ha sido aprobada con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN y PPN y el voto en contra de Vox.

VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS

Ayer lunes, la Comisión aprobó 12 enmiendas (4 de ellas in voce) de las 38 discutidas, por importe total de 395.790 euros, todas a instancias de PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Contigo-Zurekin, para el departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias.

Entre otras, ha prosperado una enmienda de aumento de gastos por importe de 18.000 euros para un estudio de viabilidad de alojamiento colaborativo intergeneracional en Tudela y otra de la misma cantidad para un estudio de potencialidad residencial de las viviendas 'camineros'.

También ha salido adelante una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 3.000 euros destinada a subvenciones para equipamiento de las Escuelas de Tiempo Libre, y una enmienda de aumento de gastos por importe de 50.000 euros para realizar un taller audiovisual para jóvenes en Tudela.

Por valor de 110.000 euros, una enmienda busca fomentar la inclusión y participación de mujeres y menores inmigrantes en Fitero y Cintruénigo, y por un importe de 65.000 euros se pretende realizar un programa socioformativo "a medida" para jóvenes migrantes con la Fundación Elkarte.

En la misma línea, se ha aprobado una enmienda de aumento de gastos por importe de 50.000 euros para la capacitación en competencias sociales de personas migrantes en Pamplona, y una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 18.150 euros para wl diagnóstico y diseño de herramientas del proceso de reagrupación familiar en Atención Primaria.

También ha salido adelante una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 20.000 euros para pisos de acogida de jóvenes con Elkarri Laguntza, y una enmienda in voce de aumento de gastos por importe de 3.630 euros para la formación y alfabetización de mujeres migrantes residentes en Tudela.