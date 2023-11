El Parlamento foral insta al Gobierno de España a "hacer cumplir la legalidad" y exigir un alto el fuego en Gaza

PAMPLONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, una moción en la que se insta al Gobierno de España a que "actúe conforme a su deber de cumplir y hacer cumplir la legalidad internacional vigente y exija un alto al fuego inmediato y permanente" en Gaza.

El texto, propuesto por EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin, ha contado con los votos en contra de UPN, PPN y Vox. Por su parte, el parlamentario regionalista Iñaki Iriarte se ha desmarcado del voto de su formación y ha votado a favor del texto.

Además, se critica "la orden de evacuación dada por Israel a más de 1 millón de personas provocando un desplazamiento forzoso contrario al derecho internacional" y se pide "la entrada de ayuda humanitaria restaurando el acceso de la población a agua, electricidad, alimentos, medicamentos y todo lo esencial para la vida".

En un tercer apartado, el Parlamento de Navarra "denuncia el castigo colectivo que se está ejecutando sobre la población gazatí, ya que según la ley de los Conflictos Armados, que incluye, entre otras, a las Convenciones de Ginebra y la Convención de la Haya, el castigo colectivo no solo es un crimen de guerra, sino que además está tipificado como Crimen de Lesa Humanidad".

En otro epígrafe, aprobado por unanimidad, la Cámara "exige el cumplimiento de la legalidad internacional a las partes del conflicto, particularmente las resoluciones de la ONU".

El PSN había presentado una enmienda, que no ha sido aceptada, en la que se condenaban "los ataques terroristas contra el Estado de Israel por parte del grupo terrorista Hamás, que han causado cientos de muertes y heridos y exige la inmediata liberación de los rehenes", y se expresaba la solidaridad de la Cámara "con las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona y subraya que nunca pueden ser objetivos militares".

Durante el debate de todas las mociones a lo largo de la jornada, los parlamentarios de EH Bildu y de Contigo-Zurekin han llevado pañuelos palestinos alrededor del cuello, un gesto criticado por el portavoz de UPN, Javier Esparza, ante el presidente del Parlamento, Unai Hualde, quien sin embargo ha permitido a los parlamentarios mantener los pañuelos.

En su turno de intervención, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que "es necesario un alto el fuego inmediato para detener el derramamiento de sangre" en Gaza y que "son necesarias medidas más enérgicas por parte de la comunidad internacional para instar a Israel a que detenga inmediatamente esta violencia indiscriminada sobre una población indefensa". Tras añadir que "lo que está ocurriendo en la franja de Gaza no se puede tildar de guerra" sino que "es un genocidio con todas sus letras", ha criticado que "no son dos ejércitos enfrentándose". "Estamos hablando de uno de los ejércitos más poderosos del mundo que está aplicando un castigo colectivo sobre la población civil de Gaza", ha reivindicado, para a continuación destacar que la paz "pasa necesariamente por poner fin a la ocupación de Palestina".

Por su parte, el portavoz regionalista, Javier Esparza, ha considerado que la de Gaza "es una situación compleja que nos horroriza absolutamente a todos" y en la que "seguramente las cosas no son ni blancas ni negras". Según ha dicho, "para UPN Hamás es una organización terrorista" y en la moción "no se habla" de ello. "A las cosas hay que llamarlas por su nombre", ha reivindicado, tras añadir que "un ataque terrorista no tiene justificación alguna". En este sentido, ha criticado que la izquierda abertzale está "siempre defendiendo a los terroristas de ETA y en este momento defendiendo a los terroristas de Hamás, justificándolos y en ningún caso condenándolos".

En nombre del PSN, Arantza Biurrun ha destacado "la necesidad y la urgencia" de que exista "un pronunciamiento, si no unánime, sí mayoritario de este Parlamento a favor de la paz, del respeto internacional y del respeto a los derechos humanos". Tras reclamar un alto el fuego, Biurrun ha considerado "importante" ofrecer "una perspectiva de paz con garantías que se traduzca en la solución de los dos estados, Palestina-Israel, en coexistencia pacífica y segura". "No nos podemos permitir como demócratas no dar una solución", ha señalado, para a continuación reivindicar que "el diálogo es la única vía".

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha subrayado que "Israel está incumpliendo la legalidad internacional". "Estamos viendo cómo este castigo colectivo al conjunto de la sociedad palestina está siendo obvio", ha manifestado, tras criticar que "estaríamos hablando de un crimen de guerra". "La cifra de muertos en la franja de Gaza es inasumible para una sociedad que dice que trabaja por la paz y por la convivencia: más de 9.000 personas, 6.000 de ellos niños y niñas. Desde el 7 de octubre han sido asesinados más niños en Palestina que en el conjunto de las guerras del mundo. Estos son datos que hablan de la desproporcionalidad de la situación", ha reivindicado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Carlos Guzmán ha indicado que "no estamos asistiendo a una guerra, como pretende hacernos pensar el discurso dominante, y tampoco estamos asistiendo ante un intercambio indiscriminado de ataques a la población civil", sino que "estamos asistiendo a la culminación de la fase final de un genocidio planificado por el Estado sionista de Israel". "Un genocidio que busca, tal y como señalan sin ningún tipo de tapujo o sin ningún tipo de careta los dirigentes sionistas, acabar con todos y cada uno de los habitantes de la franja de Gaza", ha dicho.

En nombre del PPN, la parlamentaria Irene Royo ha criticado que "lo primero que llama la atención de esta moción es que no hay ni una sola mención, ni un ápice de sensibilidad por las víctimas del atroz acto de terrorismo de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre", que "dejó más de 1.200 muertos, el mayor número de judíos asesinados en un día desde el Holocausto". En este sentido, ha afirmado que la moción "obvia el sufrimiento de una de las partes". "Vemos distintas varas de medir y es una visión parcial y llena de prejuicios", ha dicho.

La parlamentaria de Vox, Maite Nosti, por su parte, ha rehusado emplear su turno de intervención.