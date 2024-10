El Parlamento insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de implantar IA en la gestión de las listas de espera

PAMPLONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN, y el voto en contra de Vox, una moción en la que se insta al Gobierno de Navarra a que estudie la posibilidad de implantar Inteligencia Artificial (IA) para un "mejor tratamiento y mejora en los datos de listas de espera sanitarias".

La resolución, impulsada por el PSN, recoge que la IA podría "ordenar las citas" e incluso, analizando historias de los pacientes, prever "enfermedades asociadas, como por ejemplo las relacionadas con la estacionalidad -virus respiratorios en invierno, alergias en primavera, intoxicaciones gastrointestinales en verano-, "permitiendo trabajar con una previsión a la demanda y dando un mejor servicio y, por supuesto, más ágil".

También se considera que la Inteligencia Artificial puede "ayudar a identificar áreas donde se están utilizando recursos de manera ineficiente", como por ejemplo, mediante análisis de patrones de cancelaciones de citas o inasistencias. Los sistemas de Inteligencia Artificial "podrían predecir estas situaciones y prevenirlas, permitiendo que los centros de salud puedan ocupar estos huecos con otras personas que están en espera, disminuyendo los tiempos de espera de las listas".

Todo ello, garantizando que "los datos de los pacientes se manejan de manera segura" y cumpliendo "con todas las normas de privacidad". En concreto, "mediante la protección de comités éticos y respetando la ley europea de IA".

En nombre del PSN, la parlamentaria Maite Esporrín ha destacado que la Inteligencia Artificial puede "liberar a profesionales de salud de tareas que no tengan que ver exactamente con la atención al paciente". "Estamos hablando de la Inteligencia Artificial en el aspecto predictivo, no diagnóstico ni de tratamiento -en este momento-", ha matizado.

Leticia San Martín, de UPN, ha criticado que el PSN presente una moción para mejorar la gestión de las listas de espera cuando "paradójicamente, es el mismo partido que nos ha llevado al desastre que tenemos". A su juicio, es una moción "oportunista y de postureo" que "solo busca titulares de prensa y desviar la atención de sus fracasos pasados, y no trabajar codo con codo con sus socios de Gobierno para solucionar los problemas de la sanidad navarra".

Por su parte, Txomin González, de EH Bildu, ha considerado que "los problemas de la sanidad pública en Navarra son muchos" y "todas las herramientas que se utilicen para intentar paliarlos" serán "bienvenidas". Aunque "el objetivo no puede ser la utilización de la tecnología por la tecnología", ha subrayado que la propuesta del PSN "va dirigida a una gestión administrativa muy concreta" y "puede ser una herramienta útil que nos ayude a mejorar" ciertos aspectos.

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha comentado que esta tecnología "no ha de resolver por sí sola" la cuestión de las listas de espera, pero "parece que en alguna medida sí podría ayudar". "Y pensamos que cualquier ayuda, cualquier aportación a que se vaya encarando con mejores resultados este problema, por nuestra parte ha de ser bienvenida", ha apuntado, tras advertir de "los desafíos éticos" que presenta y apostar por que se implemente "de manera justa y segura".

Desde el PPN, Irene Royo ha considerado que con esta moción el PSN pretende "marcar distancias en relación con la gestión que se está haciendo desde Geroa Bai con la sanidad", haciendo ver que "no tiene nada que ver con ello" y que, de gestionar el PSN el departamento de Salud, "lo haría mejor". En cuanto a poner la IA a disposición de las listas de espera, ha afirmado que "nosotros desde luego que lo apoyamos" y que "es una herramienta más para mejorar la sanidad".

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha considerado que la de las listas de espera es "una de las mejores aplicaciones" de la IA, pero siempre "sumándole todas las garantías del derecho de los pacientes, por la protección de sus datos personales y clínicos". "Estamos ante algo muy innovador, creemos que es algo que se debería implementar más pronto que tarde", ha apuntado.

En nombre de Vox, Maite Nosti ha subrayado que la IA debe ser una herramienta "que apoya y complementa la labor de los médicos", no "un sustituto" y que "el manejo de datos médicos es extremadamente delicado". "Nos parece que en este momento la implantación de la IA no va a solucionar el problema de las listas de espera. Si no hay personal suficiente, por mucho que hagamos seguirá habiendo listas de espera. Y nos da la impresión de que esto no va a servir más que para montar otro chiringuito", ha apuntado.