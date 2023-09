El Parlamento de Navarra insta al Gobierno foral a iniciar la elaboración de un nuevo Plan para la Industria

PAMPLONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de todos los grupos a excepción de Vox, una moción del PSN por la que se insta al Gobierno foral a iniciar la elaboración de un nuevo Plan para la Industria Navarra, dirigido a "mejorar la competitividad del tejido industrial y avanzar en la transición ecológica y digital hacia una producción sostenible".

El plan, según se recoge en el texto aprobado, deberá contar con "una oferta formativa de todos los niveles, alineada con su demanda, y una colaboración público-privada, especialmente en todo lo relacionado con la I+D+i, de modo que nos permita avanzar hacia una economía basada en productos con valor añadido y generadora de riqueza y empleos de calidad".

Mediante una enmienda consensuada entre EH Bildu y PSN, la Cámara emplaza al Gobierno de Navarra a que dicho plan "sea acordado con la representación de los agentes económicos y sociales". En un tercer epígrafe, a raíz de la misma enmienda, el Parlamento de Navarra insta al Gobierno foral a que, "en el ámbito de la colaboración público-privada, exija a las empresas receptoras de ayudas públicas garantías de arraigo y un compromiso con el empleo de calidad y con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero". Este tercer epígrafe ha contado con la abstención del PPN. Los demás puntos han sido aprobados con el apoyo de todos los grupos y el rechazo de Vox.

Igualmente, en un cuarto apartado, la Cámara emplaza al Ejecutivo foral a que el plan "responda a los desequilibrios territoriales existentes en la implementación de la industria en Navarra". Finalmente, el Parlamento de Navarra insta al Gobierno a que el plan "recoja compromisos y líneas de actuación para asegurar la salud de las trabajadoras y los trabajadores del sector".

En el turno de la exposición de motivos, el parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha indicado que el plan de industria elaborado durante la pasada legislatura, con vigencia de 2021 a 2025, "ha tenido unos buenos resultados ya desde el inicio" y contenía unos "planteamientos muy acertados" en la línea de la digitalización, de la transformación hacia una economía sostenible y "también teniendo a los ciudadanos y a las personas como eje central de los planteamientos que se hacían".

"Con esta moción, conscientes de ese momento trascendental que vivimos y conscientes de que la situación también ha ido evolucionando, queremos ir un poco más allá, queremos avanzar un poco más, queremos, además de actualizar los retos, profundizar y ampliar los horizontes que entonces nos marcábamos. Y queremos hacerlo con una visión un poco más estratégica y amplia, que incluya cuestiones que no son directamente industriales, pero que sí que tienen que ver con esa transformación industrial", ha añadido.

La parlamentaria de UPN Ana Elizalde ha afirmado que "nadie puede estar en contra de esta moción", pero "lo que no termino de entender muy bien es por qué para el PSN no sirve el plan de industria 21-25", que fue aprobado por el Gobierno de Navarra "antes de ayer". En este sentido, ha señalado que "es muy curioso" que dicho plan, aprobado "hace escasamente seis meses", ahora "no sirve y hay que hacer otro". "A mí me da la sensación de que estamos presenciando cómo desde el PSN están haciendo una OPA hostil en toda regla al consejero de Industria", ha remarcado.

Por parte de EH Bildu, la parlamentaria Laura Aznal ha destacado la importancia de que el plan sea acordado con la representación de los trabajadores "porque el actual plan en vigor, con el cual ya hemos sido en numerosas ocasiones muy críticas, está diseñado a medida de la patronal y no se alcanzó ningún acuerdo" con la representación de los trabajadores. Tras señalar que "es indiscutible la importancia que tiene la industria en la economía navarra", ha añadido que "no son tiempos nada fáciles" para este sector, que afronta "retos enormes".

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiáin, por su parte, ha trasladado a Lecumberri que le "sorprendió enormemente su moción" porque, a su juicio, los objetivos expuestos por el PSN ya están recogidos en el plan actualmente en vigor. "Nada nuevo, por tanto, sino reiteración", ha señalado Asiain, que no obstante ha trasladado su apoyo al texto "por tratarse de algo reiterativo, que ya se está haciendo en el plan vigente, y porque desde tiempo atrás planteábamos la necesidad de un proceso de reindustrialización".

Por parte de PPN, Maribel García Malo ha emplazado a los socialistas a que "asuman su responsabilidad como gobierno y abandonen la política infantil de decirse a ustedes mismos lo que tienen que hacer". "No tiene ninguna lógica. Si tienen voluntad de hacer algo, ustedes tienen el Gobierno, ejecútenlo", ha reivindicado. Tras considerar que la moción es "un despropósito" porque "estamos viendo la desconexión que existe dentro del propio Gobierno", la 'popular' ha cuestionado si este nuevo plan es "una enmienda a la totalidad" del plan en vigor, aprobado en marzo de este año, "no hace ni 6 meses". Sin embargo, ha mostrado su apoyo a la iniciativa "desde la responsabilidad".

Por su parte, Miguel Garrido, en nombre de Contigo-Zurekin, ha criticado lo que ha calificado como "malicia" por parte de la regionalista Ana Elizalde, quien a su juicio "ha utilizado la mayor parte del tiempo de su intervención no en hablar de la industria navarra, sino en tratar de explotar lo que usted huele como una posible brecha entre los socios de Gobierno". En cuanto a la moción, ha reconocido que "me generó una cierta sorpresa", si bien "hoy hablando y escuchando con el señor Lecumberri creo que lo he entendido muy bien". En este sentido, ha considerado que un plan 2021-2025 "aborda el corto plazo" y "debemos poner miras a largo" plazo.

Finalmente, la parlamentaria de Vox Maite Nosti ha manifestado que "a pesar de la aparente solidez" de la propuesta, "resulta evidente la carencia de contenido sustancial", y ha citado más de una docena de lo que a su juicio son "propuestas clave" en la materia, como invertir en programas de formación y educación "y asegurar que esté alineada con las necesidades de las empresas locales", establecer parques tecnológicos o incubadoras de empresas "para fomentar la innovación y la colaboración entre empresas y universidades", o facilitar la creación de nuevas empresas "mediante la simplificación de trámites y la oferta de financiamiento asequible".