El Parlamento de Navarra rechaza una declaración de UPN contra sabotajes a las catas en el trazado del TAV

Los grupos que no han apoyado la declaración dicen que no hay denuncias ante la policía por estos hechos

PAMPLONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes una declaración institucional presentada por UPN para condenar sabotajes a las catas que se están realizando para determinar el trazado del tren de alta velocidad entre Navarra y la Y vasca.

El texto ha contado con el respaldo de UPN, PPN y Vox, mientras que PSN y Geroa Bai se han abstenido, y EH Bildu y Contigo-Zurekin han votado en contra. Los grupos que no han respaldado el texto han señalado que no existen denuncias ante los cuerpos policiales por estos hechos. Las declaraciones dirigidas de la Junta de Portavoces requieren de unanimidad, por lo que no ha prosperado.

La propuesta de UPN constaba de cuatro puntos. En el primero se condenaban "todos los sabotajes y actos coercitivos que se están produciendo en los trabajos de las catas geológicas que se están haciendo en Navarra, y en concreto en la zona de la Sierra de Aralar, para decidir el trazado de la conexión del TAV en la Comunidad foral con la llamada Y Vasca".

Además, se instaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a que actuasen contra quienes los están protagonizando. En tercer lugar, se pedía "a los partidos políticos a los que pertenecen los/as concejales implicados, así como los vecinos/as en caso de que sean afiliados o simpatizantes, a que les exijan que cesen en este tipo de actuaciones y respeten a los trabajadores". Finalmente, solicitaba a las autoridades responsables que "velen por la seguridad de los trabajadores y que garanticen el desarrollo de las obras sin que se produzca ningún tipo de retraso".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "se quiere mirar hacia otro lado" y ha indicado que este tema "preocupa" a su grupo. "Nos preocupan informaciones que nos hablan de prácticas que, desgraciadamente, conocemos en Navarra. En las grandes obras que tienen que ver con Navarra, que mejoran su competitividad y su desarrollo, degraciadamente hemos tenido que sufrir la oposición, pero no la oposición pacífica, como dicen algunos, no, la oposición agresiva, contundente y delictiva de personas en esta tierra que, evidentemente, se han puesto en frente y han ralentizado los procesos", ha criticado.

Esparza ha afirmado que EH Bildu "está en contra de la llegada del tren de alta velocidad a Navarra, y qué casualidad que en un territorio como la Sakana, donde la izquierda abertzale tiene un peso político que es relevante, se producen sabotajes o hay presiones a los trabajadores". "Que no haya denuncias no quiere decir ni que sea una información falsa, ni que no se estén produciendo los hechos, porque a veces no se denuncia por otras cosas, a veces incluso se llega a no denunciar por miedo a posibles represalias en el propio territorio", ha señalado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha explicado que "hemos constatado que a día de hoy no hay denuncias ni de empresas, ni de ayuntamientos, ni de particulares, ni en Policía Foral, ni en Guardia Civil". "No podemos condenar algo que a día de hoy no es constatable", ha señalado.

En todo caso, Alzórriz ha explicado que su grupo se ha abstenido porque "sí estamos de acuerdo en que se agilicen las labores de prospección y que los ayuntamientos colaboren con esas labores de prospección para dilucidar por dónde puede ir o no el tren de altas prestaciones". Además, ha apuntado que "no estamos de acuerdo en que se agujeree la sierre de Aralar, 20 kilómetros hacia un lado y 20 kilómetros hacia otro lado, con la posibilidad de romper los acuíferos y torpedear el medio ambiente en la zona".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que UPN ha presentado una declaración de "condena preventiva, da igual que hayan sucedido los hechos, o por si suceden". "Hemos votado en contra porque se pretendía rechazar unos actos que no han existido, no consta ninguna denuncia en ese sentido", ha señalado.

El parlamentario foral ha indicado que "se quiere confundir la legítima oposición institucional, pacífica y legal con inventadas coacciones a trabajadores". "Nadie en EH Bildu ha estado en estas obras, ni ha realizado visitas a estos trabajadores y trabajadoras, tal como se decía en una información que servía de base para presentar esta declaración. Ningún cargo de EH Bildu ha participado en lo que se denuncia y no podemos aceptar que de una mentira y una noticia falsa se pretende aprobar un rechazo a actos inexistentes", ha subrayado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha explicado que su grupo se ha abstenido porque "el propio proponente no ha sabido ni defender que se den por hecho estos actos que se están denunciado, y ya les pone nombres, apellidos y color político". "Hay que ser más consecuente con las declaraciones que se traen y confirmar o no lo que ha sucedido. No tenemos constancia. Más allá de la información en medios de comunicación, UPN no ha sabido explicarnos esto", ha afirmado.

Por parte del PPN, Javier García ha respaldado la declaración de UPN y ha rechazado "cualquier sabotaje o acción que va en contra de poner en práctica los sondeos que se están haciendo para una obra fundamental para la Comunidad foral". "Sin ninguna duda, hemos votado a favor de la declaración", ha señalado.

Finalmente, el parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha explicado que su grupo ha votado en contra porque "hay un punto de la declaración en el que se pide señalar políticamente a vecinos y concejales, y condenar las actuaciones de estas personas sin conocer realmente el color político de ellas". "No existe ninguna denuncia de sabotaje ni en Policía Foral, ni en Guardia Civil, ni en la Delegación del Gobierno. Señalar políticamente a vecinos no es adecuado y por eso hemos votado en contra", ha afirmado.