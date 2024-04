El Parlamento de Navarra rechaza reprobar al consejero Óscar Chivite

PAMPLONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción para reprobar al consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, una reprobación propuesta por el PPN "por las diferentes sospechas que se ciernen sobre su departamento en la contratación de diferentes obras públicas".

UPN ha presentado una enmienda de sustitución por la que proponía que el Parlamento solicitara "la dimisión inmediata del consejero Óscar Chivite por las diferentes actuaciones realizadas desde su toma de posesión" al frente del departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra. El PPN no ha aceptado la enmienda.

De esta forma, PPN y Vox han votado a favor de la reprobación y UPN se ha abstenido, mientras que PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra.

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que el consejero "bate récords" y ha señalado que "empezó la legislatura incumpliendo la ley de incompatibilidades al ser administrador único de una empresa, en enero nos enteramos de que en obras públicas tienen 5 contratos de mantenimiento de carreteras vencidos, luego llegó el escándalo de los túneles de Belate y la arbitrariedad en cómo la mesa de contratación ha adjudicado la mayor y la más importante obra que se va a dar en esta legislatura, y está el asunto de las luminarias que su departamento, que exige una marca concreta pese a que el interventor avisa también de que es ilegal y que por supuesto ya está investigado por la Fiscalía".

El parlamentario de UPN Pedro González ha afirmado que "reprobar, según la RAE, es simplemente no aprobar, y que la gestión del consejero es mala lo saben hasta los pigmeos". "Los navarros no se merecen que al frente del departamento más importante de este Gobierno esté una persona como él, que lo poco que hace lo hace totalmente de espaldas a la transparencia y con serias dudas de legalidad", ha indicado. Por ello, ha señalado que se abstendrían a la moción de reprobación, porque "en este asunto no caben medias tintas". "Dada la gravedad de la situación, no cabe otra solución que la dimisión del consejero", ha afirmado.

El parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha afirmado que los grupos de la derecha que "no han aportado ningún dato" para argumentar su crítica al consejero y ha explicado que sobre los túneles de Belate "ha habido 20 comisiones parlamentarias, ha habido explicaciones, preguntas escritas, orales, al detalle, miles de correos electrónicos, y es igual, es inútil, no sirve de nada". "No quieren saber la verdad. Quieren utilizar este tema políticamente para embarrar, para desgastar", ha censurado. Tras ello, ha dado "todo el apoyo" del PSN al consejero.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha preguntado al PPN "cuáles son las acusaciones" que realiza porque "en sus escritos no hay ninguna". "No sabemos si está acusando al consejero de cohecho, si le está acusando de prevaricación, si le está acusando de malversación, si le está acusando de irregularidades en materia administrativa", ha indicado. Del mismo modo, ha señalado que la propuesta del PPN habla de "sospechas". "¿Usted cree que se puede ir a un tribunal con sospechas? No voy a ser cómplice de pedir una reprobación por meras sospechas políticas", ha afirmado, para señalar que EH Bildu mantendrá su posición de "control" de la gestión del departamento.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que el PPN "presenta una reprobación para un consejero basada en sus sospechas, algo que ya de partida, con esa argumentación, no invita a sumarse a la propuesta". "Pero es que además, cuando entramos en las motivaciones, hablan de diferentes cuestiones que han sido clarificadas, al menos en aquello en lo que ponían el foco y acusaban. Ha habido diferentes comparecencias, desde la presidenta, al consejero o al director general, y amplios debates en el Parlamento, y las acusaciones se han ido desmontando con bastante solvencia", ha asegurado.

Desde Contigo-Zurekin, Daniel López ha criticado que UPN y PPN "no hacen más que lanzar sospechas sobre el departamento, tergiversar, decir medias verdades y falsificar". "Los objetivos de esta estrategia son claros. Por un lado, buscar el desgaste del Gobierno, que es lícito, moralmente quizá cuestionable, pero lícito. Están en la oposición y es la única oposición que saben hacer. Por otro lado, buscan generar un estado constante de desconfianza en la ciudadanía. Esto último es irresponsable", ha afirmado.

Por último, la portavoz de Vox, Maite Nosti, ha considerado que el consejero "no ha estado a la altura de la consejería que se le adjudicó, está envuelto en una serie de escándalos que lo que hacen es avergonzarnos de la consejería que preside".