El Parlamento pide dotar a la UPNA de recursos "suficientes" para "afrontar los retos señalados por el rector"

PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos de UPN, PPN y Vox y la abstención del resto de grupos, una moción de UPN en la que se muestra "el apoyo, la confianza y el compromiso" de la Cámara con la UPNA y se pide al Gobierno foral "que dote a la UPNA de los recursos económicos suficientes para que pueda afrontar los retos señalados por el rector en su intervención del inicio del curso académico 2024-2025".

Contigo-Zurekin había planteado una enmienda de sustitución, que no ha sido aceptada por UPN, en la que se dividía la moción en dos puntos, por considerar que se trataba de temas "totalmente diferentes". Por su parte, PSN y Geroa Bai habían planteado otra enmienda conjunta, tampoco aceptada, en la que, además de mostrar su "apoyo, confianza y compromiso" con la UPNA, se instaba al Gobierno de Navarra a "seguir dotando a la Universidad Pública de Navarra de un convenio plurianual 2025-2028 con el objetivo de afrontar los compromisos de la universidad".

La parlamentaria de UPN Cristina López ha señalado que durante el acto de apertura de curso, el rector de la UPNA realizó "una amarga llamada de atención" sobre la financiación que necesita el centro. "Causa estupor escuchar al rector cuestionar la verdadera apuesta del Gobierno foral por su universidad", ha dicho, tras añadir que esta "es una afirmación muy grave, gravísima, que debería causar sonrojo" al Gobierno de Navarra, "empezando por su presidenta".

Por parte del PSN, Kevin Lucero ha destacado que "desde que gobierna la presidenta Chivite, en el año 2019", la financiación de la UPNA "ha crecido en un 38,4%". "Esto es mucho más que palabras vacías, es una apuesta real por la universidad como motor de progreso", ha apuntado, tras remarcar que "además de esos 245 millones de euros que van en el convenio, fuera de convenio tenemos un montón de dinero para la UPNA" en proyectos "que suman un total de 28 millones de euros".

Javier Arza, de EH Bildu, ha mostrado su "preocupación" por la aplicación de la LOSU, "una ley que introduce reformas de gran calado pero que precisa los recursos adecuados para que tenga un impacto positivo". "Estamos en un momento determinante para que el Gobierno de Navarra demuestre si apuesta realmente por la universidad pública, porque toca renovar el convenio plurianual", ha manifestado, tras añadir que "el curso ya ha comenzado y la UPNA no tiene aún certezas sobre si contará con los recursos suficientes para afrontar todos los retos".

Por parte de Geroa Bai, María Solana ha afirmado que "no vamos a colaborar en que se siembre la menor duda de si este Gobierno va a financiar o no a la UPNA y si lo va a hacer de manera suficiente". Así, ha criticado que la moción está planteada "desde una óptica absolutamente partidista, queriendo utilizar políticamente una circunstancia como la actuación del rector en el arranque del presente curso".

Irene Royo, del PPN, ha afirmado que el Gobierno de Navarra "le ha dado la espalda" a la UPNA, y ha agradecido la "valentía" del rector "a la hora de exponer la situación en la que se encuentra la universidad". "Muchos cargos optan por esconder y no denunciar el estado de los servicios públicos por miedo a las represalias, pero en este caso el rector ha actuado de forma responsable y con clara voluntad de servicio público", ha manifestado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Daniel López se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con dotar a la UPNA de "los recursos suficientes para afrontar sus retos y compromisos", si bien ha criticado que de la exposición de UPN "se puede interpretar que quizá no se está financiando debidamente". "Creo que no se debe intentar confundir a la gente haciéndoles creer que no se apuesta por la UPNA", ha dicho, tras añadir que en las aperturas de curso de la última legislatura en la que UPN estuvo en el Gobierno, 2011-2015, "los discursos no diferían tanto del del otro día".

Maite Nosti, de Vox, ha destacado que la UPNA "actualmente se encuentra en medio de una complicada tesitura por motivos variados", entre ellos, la aplicación de la LOSU y la "falta de recursos". En este sentido, Nosti ha apostado por que la UPNA "no sufra recortes monetarios, ya que existen otras partidas presupuestarias que se pueden recortar sin menoscabo del bienestar de los navarros".