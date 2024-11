Los partidos navarros expresan su solidaridad a las víctimas de la Dana y entienden su "indignación"

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos del Parlamento de Navarra han coincidido este lunes en trasladar un mensaje unánime de "solidaridad" y "apoyo" a las víctimas que ha provocada la Dana y han manifestado que entienden su "indignación" al reclamar la llegada de ayuda a las zonas afectadas.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha mostrado el "cariño" de la formación regionalista a las víctimas de la Dana y ha afirmado que "es momento de estar cerca de las personas que han perdido seres queridos, que no encuentran a familiares o amigos, momento de estar con la gente que lo ha perdido todo". Además, ha agradecido "todo el trabajo que se está haciendo allí, el esfuerzo de miles y miles de personas que están intentado ayudar".

En cuanto a los incidentes ocurridos el domingo durante la visita de las autoridades a Paiporta, Javier Esparza ha destacado "la empatía, la sensibilidad, el respeto, el cariño con el que los Reyes de España se dirigieron a las personas damnificadas". "Esa cercanía, esa humanidad, ese querer estar cerca en un momento tan difícil dignifica a la persona. Los Reyes estuvieron en su lugar", ha sostenido.

Además, ha señalado que "sobra la pelea política de los partidos nacionales, que también se reproduce en este Parlamento y que hace un daño enorme a la credibilidad de la actividad política". "Esas peleas interesadas no ayudan a las víctimas. Todo eso sobra, de la misma forma que sobran los insultos, los intentos de agresión, pero lo que toca es estar con los damnificados. Lo ocurrido ayer es fruto de la impotencia, del sufrimiento, de la frustración", ha afirmado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha mostrado su "solidaridad y apoyo a todas las víctimas de la Dana" y ha manifestado que "entendemos la indignación y el enfado de la población". "El Partido Socialista está comprometido con intentar llevar toda la ayuda necesaria y posible, y en eso vamos a estar trabajando en coordinación con todas las administraciones, que es lo que al final pide la ciudadanía", ha indicado.

Además, ha condenado "rotundamente el ataque sufrido por los reyes, el presidente del Gobierno de España y el presidente de la Generalitat Valenciana de un grupo pequeño, marginal, de extrema derecha, que no representan ni al pueblo valenciano ni al pueblo español".

Alzórriz ha indicado que "se necesita el máximo consenso, la máxima coordinación, para enfrentarnos a una de las mayores tragedias que ha sufrido nuestro país".

El PSN preguntará el jueves en el pleno del Parlamento de Navarra a la presidenta María Chivite sobre "cuál fue el ofrecimiento y la respuesta que dio nuestro Gobierno a la ayuda que necesitan los afectados". En todo caso, ha avanzado que "desde el primer minuto nuestro Gobierno ofreció la ayuda que pudieran requerir las autoridades de la Generalitat Valenciana".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha expresado "toda la solidaridad al pueblo valenciano en estos momentos tan duros, después de una devastadora Dana cuyas consecuencias aún no podemos ni conocer". Además, ha dado su agradecimiento a "todas las personas que están trabajando para ayudar en esta terrible situación".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha expresado su "solidaridad y apoyo a las personas afectadas por las trágicas consecuencias de la Dana" y ha respaldado "las iniciativas que ha habido en Navarra para el envío de ayuda". "Damos nuevamente un ejemplo de solidaridad para esta tierra que está pasando un trago muy difícil", ha señalado.

Azcona ha reclamado que "el conjunto de las instituciones centre sus esfuerzos en las labores de búsqueda de personas desaparecidas, en el acompañamiento a familiares de las víctimas, y que nos centremos todos y todas en la recuperación y reconstrucción de las zonas afectada".

"Entendemos la indignación, el dolor y la desesperación que muchas de estas personas tienen, pero también rechazamos las agresiones violentas que han podido suceder. Todos tendríamos que estar centrados en atender a las víctimas que allí está sufriendo esta catástrofe", ha asegurado Azcona.

Por parte del PPN, Javier García ha indica "todas las instituciones, también todos los grupos, tenemos la obligación de acompañar a las familias de las víctimas y los vecinos de las diferentes localidades que han sido arrasadas por las riadas y que están viviendo unos días bastante complicados". "Es importante transmitir esa unidad, ya que ante una tragedia debemos arrimar el hombro todos y colaborar en la medidas de nuestras posibilidades para amortiguar un drama del que va a costar mucho tiempo recuperarse", ha señalado.

García ha asegurado que "habrá tiempo para dirimir cuantas responsabilidades sean necesarias". "Ahora es momento de actuar, de trabajar, de ayudar, y de mostrar compresión con unos ciudadanos que están indignados y que han perdido prácticamente todo", ha señalado.

Sobre los incidentes en Paiporta, el portavoz del PPN ha afirmado que "no seré yo nunca quien defienda la violencia venga de quien venga pero hay que entender la indignación y la difícil situación que están viviendo estas personas". "Condenamos cualquier acto de violencia, venga de donde venga, pero es importante la actitud y conocer los problemas de los ciudadanos, como hicieron los Reyes. Estuvieron escuchando y no huyendo", ha subrayado.

Por su parte, el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha enviado un "inmenso abrazo solidario a todas las personas afectadas por la DANA" y ha señalado que "toca reconocer al voluntariado, a los equipos de emergencia, tanto a los locales como a los que se han desplazado desde todo el país, por esa ingente labor que están realizando de limpieza, de reconstrucción, salvamento y rescate de las posibles víctimas". "Son nuestras y nuestros héroes", ha indicado.

Por otro lado, Guzmán ha destacado que "es evidente que el cambio climático es ya una realidad innegable en nuestro día a día y como sociedad tenemos que afrontar grandes retos relativos a ese cambio climático, que nos va a hacer cambiar buena parte de nuestra manera de entender la vida y la cotidianeidad".

La portavoz de Vox, Maite Nosti, también ha mostrado su "solidaridad y cariño a todos los damnificados por la Dana" y ha deseado que "podamos entre todos superar este drama". "También esperemos que el Gobierno active el nivel 3 de alarma. Es al que le corresponde activarlo. No nos explicamos por qué todavía no se ha activado, porque si no se hace en una catástrofe como ésta, entonces no sé dónde se va a activar", ha planteado.

Además, ha resaltado que "el comportamiento del Rey y la Reina fue ejemplar, estuvieron allí, supieron aguantar el tirón y supieron consolar a los damnificados".