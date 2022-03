Los partidos navarros, preocupados por la situación generada por la guerra, plantean medidas para aliviar a las familias

PAMPLONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los partidos navarros se han mostrado preocupados este lunes por la situación generada por la guerra en Ucrania tanto en el ámbito social como económico y algunos han planteado medidas para aliviar la situación de las familias ante la subida de los precios de la energía y de la cesta de la compra.

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma en el Parlamento foral, Javier Esparza, ha mostrado su "preocupación" por la situación económica y social en España y en la Comunidad foral por "el alza de los precios". "La posición del Gobierno foral es tibia, de cierta apatía, sin ambición en buscar soluciones", ha dicho, para exponer que si bien es importante que se cree un grupo interdepartamental para cuestiones humanitarias, "más allá de eso no se toman medidas para aliviar la presión económica que sufren las familias". "La inmensa mayoría de los presidentes ayer pedían una bajada de impuestos y sin embargo Navarra es la comunidad con los impuestos más altos, algo hay que hacer y hacerlo ya", ha afirmado.

Ha propuesto así Esparza que se bajen los impuestos en Navarra a las rentas bajas y medias porque "hay que aliviar la situación económica de las familias". Ha planteado una deflactación de la tarifa con carácter retroactivo a 1 de enero de 2022 "adaptándola a la realidad que estamos viviendo, hay que compensar el IPC que está altísimo, se tiene que hacer de forma progresiva".

También ha propuesto bajar los impuestos de hidrocarburos, así como reducir el IVA del gas y la electricidad; "y si no se hace, en Navarra se puede plantear una deducción fiscal de hasta mil euros por consumo energético para las familias". "Hay sectores que necesitan ayudas específicas, especialmente los afectados por la guerra, como el transporte", ha comentado.

Preguntado Esparza por la propuesta de Días Ayuso de utilizar el dinero de políticas de igualdad para ayudas para las familias ante la subida de precios, ha comentado que "no reduciría el gasto público en la lucha por la igualdad, se tiene que seguir avanzando en esa dirección". Ha pedido que "el gasto sea efectivo, para avanzar en unas políticas necesarias".

El socialista Ramón Alzórriz ha puesto en valor la Conferencia de Presidentes y "la unanimidad política frente a la guerra". "La ciudadanía necesita respuestas porque es una guerra que nos atañe a todos y hay un presidente de España que ha comprendido dónde está el problema y quién tenía que dar la solución, desde la UE, desde la unidad de todos los países demócratas para combatir a Putin", ha asegurado.

"Cuando se trata de ayuda humanitaria, cuando se trata de soportar una guerra económica y social de este calado tenemos que estar preocupados porque la situación es complicada pero tenemos que dar respuesta conjunta", ha insistido, para añadir que "lo hicimos unidos frente a la pandemia y lo haremos unidos frente a Putin".

Desde Geroa Bai, su portavoz, Uxue Barkos, ha destacado "la necesidad de hacer frente a la guerra de Ucrania y a la crisis energética que se ahonda como consecuencia de esta guerra" y ha resaltado que "se haga de manera consensuada entre las principales instituciones del Estado". "Hay acuerdo por parte de Geroa Bai en apoyar la posición de Sánchez en esa modificación del precio de la energía", ha expuesto, para valorar que "desligar el precio del gas del consumo eléctrico es una cuestión esencial".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha hablado de las "consecuencias terribles desde el punto de vista humanitario y económico" de la guerra en Ucrania y ha indicado que "la situación económica es muy complicada no solo provocada por la guerra de Ucrania sino por crisis que se van superponiendo". "Es pertinente preguntarse quién debe hacer los sacrificios, cuando son las empresas, las familias, el sector del transporte... es una vergüenza que con el pretexto de la guerra haya elites que se enriquezcan", ha dicho, para opinar que "no valen parches, ayer en la Conferencia de Presidentes se hablaba de rebajas fiscales pero en el caso del precio de la energía no vale bajar impuestos, hay que adoptar medidas estructurales, que pasan por intervenir en los precios de la energía, limitar dividendos e impedir que las elites se sigan enriqueciendo".

El representante de Podemos, Mikel Buil, ha manifestado que "la situación de violencia en Ucrania se está intensificando" y ha señalado que "podemos prever que la salida de personas de Ucrania va a llegar de forma importante a nuestra Comunidad", por lo que ha pedido que desde el Gobierno se pongan "todos los medios y seamos capaces de darles una respuesta desde Navarra". Sobre lo expuesto en la Conferencia de Presidentes, ha dicho que "bajar los impuestos de la energía afecta muy levemente a la factura de los usuarios y la solución pasa más por limitar los beneficios caídos del cielo y limitar el impacto del gas en las subastas de precios".

La parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha indicado que "cada día se recrudece más la vida para millones de ucranianos". Ha mostrado su apoyo al pueblo ucraniano y ha señalado que esta guerra "poco tiene que ver con los intereses de la ciudadanía de Ucrania". De Simón ha denunciado asimismo "la hipocresía con que trata la OTAN esta guerra" y ha exigido a la UE que "trabaje para la paz". Además, ha dicho que "esta mañana llenar el depósito de gasolina de una furgoneta pequeña cuesta 30 euros más que hace una semana" y "estamos de acuerdo en una baja de impuestos a los consumidores sobre todo en relación al gas y a la electricidad y que se suban a las eléctricas y a las gasísticas". "Hace falta un plan nacional de respuesta, pero el Gobierno se queda muy tímido y debe incluir medidas de intervención de la economía", ha opinado.