Los partidos navarros ven una "buena noticia" el fin de las restricciones esta medianoche y piden "prudencia"

Los partidos navarros han calificado este jueves de "buena noticia" el fin de las restricciones frente al Covid-19 a partir de esta medianoche en la Comunidad foral, pero han pedido "prudencia" ya que, han dicho, la pandemia no ha terminado.

En declaraciones a los medios, la parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha señalado que es una "buena noticia" el fin de las restricciones y ha añadido que "tampoco creo que esto sea de un día para otro, estábamos en una pandemia tremenda". "Hemos aprendido que con este tipo de afirmaciones luego tenemos que ir hacia atrás, hay que ser muy prudente", ha comentado.

Ha señalado que la pandemia, en las cinco olas, "ha impactado especialmente en Navarra, segunda Comunidad con mayor tasa de casos por habitantes". "A la sociedad navarra le pido que siga con la responsabilidad que ha demostrado", ha dicho, para pedir también al Gobierno que "ponga todas las herramientas para que en cuanto haya un brote, si lo hay, se corte de forma inmediata y no tengamos que volver a vivir ninguna restricción más por falta de medidas". También ha solicitado que "todo lo que se ha perdido en Salud se resuelva de forma inmediata".

El socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que el fin de las restricciones es "una magnífica noticia, es la noticia que estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo". "Es volver a la normalidad, siempre con prudencia, sabiendo que vamos a tener que aprender a convivir con el virus", ha dicho.

Ha pedido a la ciudadanía que viva este momento "con ilusión, con esperanza, pero también con responsabilidad, como lo han estado haciendo durante la pandemia". "Esta situación es un éxito colectivo, de responsabilidad de la ciudadanía", ha afirmado, para señalar que "es un nuevo camino que tenemos que emprender juntos, de ilusión y esperanza, y de recuperación y transformación de nuestra tierra".

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha indicado que esto es el "final de las restricciones, no el final de la pandemia ni el final del problema". "Esa es la actitud con la que nos tenemos que enfrentar el conjunto de la sociedad esta nueva situación", ha dicho.

Ha mostrado "alegría" por que "nuestro ámbito de vida recupera espacios muy importantes de relación en la sociedad, pero no hay que olvidar que seguimos obligados a mantener una serie de precauciones para que esto no se estropee", ha dicho. "Pandemia controlada, pero no terminada", ha insistido.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha considerado también que esta nueva situación es una "buena noticia". "Nosotros siempre hemos seguido las pautas marcadas desde la comunidad científica, por las autoridades sanitarias, y hay que reseñar que nos están diciendo que esto no ha acabado del todo, que es indispensable seguir manteniendo unas medidas preventivas como la distancia social y el uso de mascarilla fundamentalmente en interiores", ha dicho.

Según ha continuado, "es momento de atender el concepto de salud desde una perspectiva más amplia, hemos dedicado muchos meses, muchos recursos y mucho esfuerzo a la contención del virus y ahora toca hablar y tomar medidas para mejorar el estado emocional de muchas personas, atender la salud mental". "La pretendida normalidad que vamos a recuperar, no va a ser la normalidad que disfrutábamos hace dos años, la pandemia a otra fase pero tenemos muchas consecuencias que abordar", ha apuntado.

Por su parte, Mikel Buil, de Podemos, ha manifestado que "estamos muy contentos de que podamos celebrar y acudir a los eventos con aforos importantes y de disfrutar de una vida sin restricciones, pero tenemos que reconocer que la pandemia no ha terminado".

Ha expuesto que "salimos de la pandemia de una forma diferente como sociedad, a la que pedimos que entienda todos los cambios que ha supuesto esta pandemia a nivel social y que entre todos podamos trabajar de forma solidaria y empática por todas las personas que se han visto afectadas". "Nos toca reconstruir todo lo que esta pandemia ha destrozado por el camino", ha subrayado.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha realizado una valoración "positiva" de que "hayamos llegado a estos valores tan bajos de nuevos contagios". "Se ha trabajo bien en general, pero el virus sigue estando en la calle y hay que ser prudentes", ha manifestado.

Ha señalado que pide a la ciudadanía lo que "me pido a mi misma: prudencia, guardar las distancias de seguridad, utilizar las mascarillas". "El éxito de esta apertura depende de todos nosotros, por lo que apelo a la responsabilidad individual", ha dicho, para comentar que "si el Gobierno de Navarra ha tomado esta decisión, entiendo que tiene los suficientes argumentos sanitarios para hacerlo".