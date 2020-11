Los partidos navarros ven "preocupantes" los datos de Covid, si bien PSN habla de "frenazo" y GBai de "leve respuesta"

PAMPLONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los partidos navarros han manifestado este lunes que los datos de contagios por Covid-19 en la Comunidad foral siguen siendo "preocupantes" si bien el PSN ve un "frenazo" en el aumento de contagios y Geroa Bai ve una "leve respuesta" en los tres últimos días a las medidas restrictivas adoptadas por el Ejecutivo.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha hablado de "fracaso" en la gestión del Gobierno foral ante la crisis sanitaria y ha señalado que "no hay más que ver cómo van los datos". "El Gobierno foral es incapaz de hacer frente a esa realidad, las medidas no han funcionado", ha dicho. Sobre la posibilidad de confinar a la población, Esparza ha señalado que para valorarlo "necesitamos datos y no los tenemos, no hay transparencia".

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha comentado que "no es una buena noticia tener tantos contagios en Navarra", pero sí ha indicado que ve un "frenazo". "Hay tensión hospitalaria y las medidas del Gobierno, como mínimo, han ayudado a parar el aumento que sí está habiendo en otros lugares", ha dicho, para afirmar que "las medidas del Gobierno deben mantenerse y veremos si hay que ampliarlas o no". "La situación es crítica, muy complicada, por lo que pedimos responsabilidad, compromiso y al Gobierno pedimos que mantenga las medidas que son duras, pero necesitamos aplacar la curva porque si no iremos a medidas peores", ha asegurado. En cuanto a un posible confinamiento, ha expuesto que "estamos a lo que digan las autoridades sanitarias".

Por su parte, Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha indicado que la situación actual es "preocupante" y que "las medidas están dado una leve respuesta en los últimos tres días". Ha pedido a la sociedad que responda "con todo el rigor" a las medidas de las autoridades públicas. Sobre confinar, ha reiterado que "son las autoridades sanitarias las que deben guiar la propuesta de toma de medidas en la pandemia".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha señalado que el confinamiento "es un tema complicado desde el punto de vista sanitario y político" si bien ha comentado que "las medidas adoptadas hace 15 días no han dado los resultados esperados, los indicadores no han evolucionado de forma positiva". "El Gobierno tendrá que ver qué medidas adoptar", ha expuesto. Tras señalar que el confinamiento tendría que ser una medida estatal, ha comentado que "hay que tomar otras medidas desde el punto de vista sanitario más allá de la restricción de derechos". "Habrá que ver la opinión de los responsables sanitarios", ha dicho, para reiterar que "la situación no mejora y otras medidas habrá que adoptar".

Desde Podemos, la parlamentaria Ainhoa Aznárez ha señalado, sobre este asunto, que hay que ser conscientes de las normas sanitarias y de que las "medidas de los Gobiernos son para seguirlas". Según ha dicho, ella tiene el confinamiento domiciliario entre sus previsiones.

Y Marisa de Simón, de I-E, ha indicado, sobre la posibilidad de confinar a la población, que "las últimas restricciones adoptadas terminan el día 4 y todo indica que es muy probable que se amplíen 15 días más". "Confiamos en el Gobierno de Navarra y en el Departamento de Salud y en que tomarán las medidas más oportunas, pero es pronto para notar la bajada de contagios", ha dicho, exponiendo que "no tengo datos para apoyar o no" el confinamiento, pero que si el Ejecutivo lo aprobara, lo apoyarían.