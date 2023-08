La plataforma en contra del parking de la c/ Sangüesa plantea un "protocolo de acción" para el día de la tala de árboles

PAMPLONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma contra el parking de la calle Sangüesa de Pamplona se ha concentrado de nuevo este jueves en la Plaza de la Cruz para mostrar su rechazo al proyecto, que ya ha iniciado los trabajos preparativos de las obras, y ha anunciado que se están planteando un "protocolo de acción" para el día en que se comiencen a talar los árboles de la plaza.

Los vecinos, docentes, estudiantes, hosteleros y comerciantes del II Ensanche que componen la plataforma han mostrado su rechazo al proyecto con carteles con mensajes como 'Alcaldesa, ¿en qué lugar estamos los ciudadanos?', 'Alcaldesa, de mi calidad de vida mejor me encargo yo', 'Alcaldesa, no mejores mi calidad de vida así', o 'Árboles sí, coches no', y lanzando consignas como 'Aquí vivimos, aquí decidimos', 'No queremos problemas, queremos soluciones', o 'No a la tala'.

Según han señalado miembros de la plataforma, aunque en la actualidad ya han comenzado "los principios de obra", son "preparativos", por lo que "todavía nada está perdido". "Si llegamos al punto, que esperemos que no llegue nunca, en el que empiezan a desaparecer los árboles, estamos pensando una especie de protocolo de acción. En el momento en que sepamos que empiezan a actuar, avisaremos por todas nuestras redes, por Whatsapp, por Twitter, por Instagram, por el grupo de difusión que tenemos creado", han subrayado.

Así, han explicado que las personas que quieran participar en este "acto cívico para protestar por esa tala" deberán acudir, a lo largo del día, a los servicios de la Plaza de la Cruz, donde "habrá personas que nos irán organizando". "Nos iremos distribuyendo en grupos para hacer un acto alrededor de los árboles y se irá viendo cuál es la acción que vamos a hacer", han remarcado.

Tras apuntar que cuentan con 152 firmas de comercios del Ensanche en contra del proyecto, han explicado que han presentado una instancia ante Salud Pública "solicitando que elaboren un informe de impacto de salud", así como una queja ante el Defensor del Pueblo "con un listado tremendo de irregulares que se han cometido en la elaboración del proyecto", por ejemplo, "que no han sacado un informe de viabilidad" o que "no hay un informe de la solvencia de la empresa".

Además, han criticado que este jueves, la oficina de la alcaldesa ha mantenido una reunión con "unos pocos comercios de la zona", en la que Ibarrola no ha estado presente en la que el objetivo del concejal de Proyectos Estratégicos era "hablar con los comercios para que supuestamente le cuenten sus problemas, cuando en realidad lo único que ha hecho ha sido intentar convencerles de las maravillas y de las ventajas del parking".

Por su parte, uno de los portavoces de la plataforma, Ignacio Bidegain, ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que desde el Ayuntamiento "nos mantienen un poco en vilo" y que "hay mucha inquietud en el barrio y en el resto de la ciudad en general, porque la inminencia de la tala se hace cada vez más presente".

Preguntado por el destino de los árboles, Bidegain ha indicado que la propuesta realizada por el Consistorio, que consistiría en trasplantarlos, es "una pantomima, un teatrillo de cara a la galería", porque "sabemos que esos árboles van a ir a vertedero".

"Es el peor momento del año para hacer un trasplante, estamos en pleno verano, hay que esperar a la parada vegetativa. Un proceso de ese tipo bien hecho requiere casi dos años antes de extraer el árbol. El coste de esa operación, porque es muy delicada y muy costosa, puede estar en unos 1.500 euros en el mejor de los casos. Aquí no está previsto ni la mitad de presupuesto. En definitiva, sabemos que esos árboles van a ir a vertedero. Es así, lo que pasa es que el Ayuntamiento es hermético, no presta, ni sobre eso ni sobre nada, ninguna información", ha criticado.

En este sentido, ha apuntado que la comunicación con el Ayuntamiento "es casi nula, es a través de medios interpuestos". "Con ellos hablamos en un momento antes de las fiestas de San Fermín para que, simplemente después de escucharnos, nos dijeran que tenían otro parecer y que esto formaba parte de su plan estratégico. No sabemos cuál es su plan estratégico porque no desvelan nada de cuáles son sus verdaderas intenciones, además de apoyarse en una supuesta necesidad vecinal que a las claras queda que no es tal, porque viene de ese frustrado proyecto de 2008 para hacer un aparcamiento en la avenida de Galicia y no aquí en medio, destruyendo toda la arboleda que hay en la calle Sangüesa", ha remarcado.