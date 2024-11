El pleno del Parlamento debatirá este jueves las tres enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de UPN, PPN y Vox

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra debatirá este jueves las tres enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025 presentadas por UPN, PPN y Vox, que previsiblemente serán rechazadas gracias al acuerdo entre los socios de Gobierno -PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin- y EH Bildu.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de este lunes, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha defendido que las enmiendas a la totalidad son "una herramienta plenamente democrática en este Parlamento a fecha de hoy" y ha recordado al "Partido Socialista de Navarra que en el año 2015 presentó una enmienda a la totalidad, en el año 2016 presentó una enmienda a la totalidad..., las enmiendas son una herramienta que se suele utilizar y se suele utilizar por parte de todos".

En cuanto a las enmiendas parciales, Esparza ha dicho que presentarán "aún sabiendo que tienen un acuerdo entre los cuatro para no aprobar ninguna". "Supongo que con cada una de ellas harán una bola y la tirarán a la papelera, sin siquiera valorar si es buena o mala para la sociedad navarra y si ayuda o no ayuda a solucionar problemas. Este es el talante de este Gobierno; este es el diálogo del que hablan", ha dicho, para criticar que "parece que se puede buscar el bien común sólo con unos y no con otros".

El socialista Ramón Alzórriz ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por "aquellos que dicen que quieren mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos pero que se oponen a todo lo que propone este Gobierno para ello; y se oponen, en el caso de UPN sobre todo, con los mismos mantras de siempre, con ETA, con el debate político más rancio, con desesperación y pataleta". Ha trasladado "la respuesta del PSN en los cuatro ayuntamientos donde gobernaba UPN con diálogo, negociación y aprobación de sus Presupuestos porque la ciudadanía así lo solicitaba".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha señalado que este jueves "veremos cómo un año más fracasan las enmiendas a la totalidad de la derecha" por el acuerdo entre los socios de Gobierno y la coalición abertzale, y ha indicado que "una vez más, la derecha se queda fuera en beneficio de la gente". Ha indicado que "en la derecha hay tres grupos diferentes pero un mismo proyecto porque sus enmiendas comparten las líneas principales". "Cuando decimos que es un único proyecto, lo que queremos decir es que no tienen proyecto para Navarra", ha expuesto.

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha comentado que, de acuerdo al acuerdo presupuestario, "lo previsible es que el jueves se tumben las enmiendas a la totalidad". "Nos llaman la atención algunas de las argumentaciones de partidos en defensa de su enmienda a la totalidad y vemos cómo UPN dice que el actual Gobierno de Navarra se compone de un socialismo radicalizado en sus formas y políticas, un nacionalismo moderado que es incoherente y un comunismo popular radical. Que UPN se atreva a tacharnos a nosotros de incoherentes cuando llevamos diez años dando estabilidad a esta tierra, apoyando gobiernos progresistas...", ha expuesto, para comentar que "lo dicen aquellos que anunciaron hace poco más de un año que iban a apoyar las medidas fiscales y luego las acabaron rechazando, o que dicen que se van a marchar de la Federación de Navarra de Municipios y Consejos y siguen sin hacerlo".

Según ha indicado, "vamos a estar sacando adelante políticas progresistas, vamos a apoyar proyectos de Presupuestos que amplíen esas políticas progresistas". Ha dicho que están trabajando entre los grupos del acuerdo "para hacer alguna modificación e incluir alguna enmienda".

El portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que los Presupuestos "solo buscan perpetuar en los sillones a los autoproclamados progresistas con el único interés de mantenerse un día más en el poder". "La gestión vuelve a ser deficiente", ha dicho, para criticar que "este Gobierno ha acumulado más altos cargos que nunca y mantiene una serie de empresas públicas quizás de dudosa utilidad, que suponen un importante gasto para las arcas forales".

A su juicio, "es justo para el conjunto de los navarros plantear una enmienda a la totalidad a un modelo y a unos presupuestos". Y ha señalado que "hace falta darles una vuelta para mejorar las políticas y que sean mucho más eficientes". "El Gobierno se escucha, pero no escucha a la ciudadanía de Navarra", ha expuesto.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha señalado que el pleno de este jueves es "muy relevante" con el debate de las enmiendas a la totalidad y ha esperado que se "visibilice" que "Navarra sigue teniendo estabilidad, que Navarra sigue teniendo Presupuestos". "Aunque creemos que la austeridad nos va a hacer daño, se va a visibilizar que esos Presupuestos tratan de hacer frente a los retos de nuestra Comunidad", ha dicho.

Ha expuesto además que presentarán enmiendas parciales tanto al proyecto de Presupuestos como al de ley de medidas fiscales porque "hay un margen de mejora que queremos aprovechar". Las dirigidas a Presupuestos serán, ha dicho, "una apuesta política de nuestro grupo parlamentario para resolver algunos de los retos fundamentales de nuestra Comunidad". Y las enmiendas a las medidas fiscales buscarán "la justicia fiscal" y serán sobre "grandes patrimonios por un lado y contribución de las empresas que pagan mucho menos que las familias trabajadoras de nuestra Comunidad".